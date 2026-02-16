Paro de transportistas podría extenderse a 48 horas y tener la participación de más empresas

Martín Ojeda, líder de gremio de transportes, pide que se amplíe la paralización a 48 horas. Panamericana TV

La paralización del transporte público en Lima Norte podría prolongarse más de lo previsto. Martín Ojeda, dirigente del gremio de transportes, pidió que la medida —inicialmente planteada por 24 horas— se evalúe para ampliarse a 48 horas, en respuesta al asesinato de un chofer de la empresa El Rápido y a lo que calificó como una actuación desproporcionada de la Policía durante la protesta. Sus declaraciones fueron brindadas en vivo al programa Buenos Días Perú, mientras se desarrollaba la movilización en la Panamericana Norte.

Durante la cobertura televisiva, Ojeda sostuvo que la protesta se desarrolló de manera pacífica y que no se registraron hechos de violencia que justificaran detenciones o sanciones. En ese contexto, invocó a las autoridades a no escalar el conflicto. “Lo que es de veinticuatro horas se evalúa cuarenta y ocho horas”, señaló, al advertir que más empresas podrían sumarse a la paralización si continúan las intervenciones policiales. Según explicó, la medida no responde a una convocatoria general, sino al respaldo simbólico a la empresa El Rápido tras el asesinato de uno de sus conductores.

El dirigente remarcó que la protesta se inició como un acto de duelo y solidaridad. “Sal a marchar porque te ha matado un conductor, es un día de duelo para ellos”, afirmó, al precisar que no existía ninguna reunión previa con representantes del Ejecutivo.

Paralización de El Rápido, Huáscar, Etupsa y 'La 50'| Andina

Protesta en la Panamericana Norte

La movilización se concentró en la Panamericana Norte, donde conductores estacionaron sus unidades como parte de una caravana. En el lugar se produjeron momentos de tensión cuando la Policía intervino a uno de los choferes de la empresa El Rápido, hecho que fue cuestionado por los manifestantes.

“Ni un brote de violencia”, insistió Ojeda, al señalar que las imágenes difundidas por los medios evidenciaban una manifestación controlada. En ese marco, denunció un presunto abuso de autoridad y cuestionó la actuación de altos mandos policiales durante la protesta.

Choferes que participaban en la movilización también expresaron su desconcierto. “¿Qué disturbio hay? Si te están parando la marcha”, reclamó uno de ellos en transmisión en vivo, al asegurar que solo se trataba del estacionamiento de los buses.

La movilización en la Panamericana Norte culminó con intervención policial, aplicación de multas y denuncias de los choferes por presunto abuso de autoridad durante la protesta|Composición Infobae

La paralización y la posición de la empresa El Rápido

Un conductor de la empresa El Rápido explicó que la paralización se realizó en solidaridad con el compañero fallecido y con su familia. Sin embargo, consideró poco probable que la medida se extienda más allá de la jornada.

“Una paralización genera pérdidas en todos: en la empresa, en los choferes y en el público usuario”, señaló, al indicar que, hasta ese momento, la intención era que la suspensión del servicio se limite a un solo día.

Cabe precisar que la protesta se originó tras el asesinato del chofer Amílcar Raúl Marcano Rodríguez, el más reciente de una serie de ataques contra conductores de transporte público. Voceros del sector advirtieron que la situación de inseguridad se ha vuelto cada vez más crítica, generando temor tanto en trabajadores como en pasajeros.

Este clima de violencia ha llevado a algunos choferes a reducir sus jornadas laborales o incluso a abandonar temporalmente la actividad, ante el riesgo constante de nuevos ataques.

¿Hasta cuándo durará el paro de empresas de buses por muerte de chofer de 'El Rápido' Chofer responde. Panamericana TV

Reclamos por falta de protección policial

Durante la movilización, varios conductores cuestionaron la ausencia policial en el momento de los crímenes y contrastaron esa situación con la presencia de efectivos durante las protestas. “Cuando nos atacan en la calle no hay ni un policía”, manifestó uno de ellos, quien también lamentó que otras empresas no se sumaran a la paralización y continuaran operando con normalidad.

Gremios de transporte de Lima Norte definen en horas si se suman a protesta liderada por El Rápido. Composición Infobae Perú

Multas y retiro de buses en San Martín de Porres

En paralelo, en la avenida Habich, en el distrito de San Martín de Porres, la Policía Nacional del Perú impuso multas y retiró con grúas varias unidades de la empresa El Rápido. Los conductores denunciaron que los buses formaban parte de una caravana y no bloqueaban la vía, por lo que rechazaron las sanciones aplicadas.

Según indicaron, las unidades fueron multadas de manera simultánea con stickers amarillos por presuntas infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito, lo que incrementó la tensión entre el gremio y las autoridades en medio de una jornada marcada por el duelo y la inseguridad en el transporte público.