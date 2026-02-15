Lima Norte evalúa paro de transportistas este 16 de febrero tras crimen de El Rápido: “Se va a dar algo”

Gremios de transporte de Lima Norte definen en horas si se suman a protesta liderada por El Rápido. Composición Infobae Perú

Los gremios de transporte de Lima Norte vienen evaluando sumarse a la marcha convocada por la empresa El Rápido para este domingo 16 de febrero, en respuesta al asesinato de uno de sus choferes y al recrudecimiento de la violencia vinculada a extorsiones. La medida aún no está confirmada, pero dirigentes del sector advierten que en las próximas horas se definirá la magnitud de la protesta.

Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, confirmó que se vienen sosteniendo conversaciones con diversas empresas del sector, entre ellas El Rápido, para evaluar una posible paralización y marcha encabezada por los transportistas de Lima Norte.

En declaraciones a RPP, Ojeda señaló que la decisión se encuentra en evaluación y que más sectores podrían sumarse en las próximas horas.

“Los del norte estamos evaluando una paralización y una marcha, encabezada lógicamente por El Rápido. Eso se está evaluando en las próximas horas, se están sumando más sectores, eso lo sabré a las 3 p. m.”, indicó.

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT). (Foto: Radio Nacional)

El dirigente añadió que, si bien aún no hay una convocatoria oficial, alguna acción de protesta sí se concretará.

“De que se va a dar algo, se va a dar algo”, afirmó.

Violencia contra transportistas reaviva protestas

La posible movilización se produce en un contexto de creciente violencia contra el sector transporte, tras el asesinato de un chofer de la empresa El Rápido en Lima. Los gremios atribuyen esta situación a la inacción del Gobierno y a un sistema de justicia que, aseguran, no logra frenar a las bandas criminales.

De acuerdo con cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre agosto de 2024 y diciembre de 2025 se registraron 125 atentados contra el sector transporte en Lima Metropolitana y el Callao, con un saldo de 93 personas fallecidas y 76 heridas.

Disparan a chofer de El Rápido en la avenida Los Próceres en San Martín de Porres

Zonas más afectadas

Según el informe oficial, San Juan de Lurigancho lidera la lista de distritos con mayor número de ataques extorsivos durante 2025. Le siguen San Martín de Porres, donde ocurrió el último asesinato, y Comas.

Los gremios advierten que las zonas con mayor densidad poblacional y presencia de transporte informal concentran los mayores riesgos. Testimonios recogidos por dirigentes del sector indican que los ataques se producen principalmente en horario nocturno y durante días laborables, bajo un patrón que incluye asaltos armados a buses, combis y mototaxis, con motocicletas utilizadas para la huida.

Dirigentes transportistas llaman a la unidad de gremios y organizaciones sociales para presionar por una agenda nacional contra la violencia. (Andina)

Presión por medidas más drásticas

La indignación crece entre los trabajadores del transporte público. En declaraciones previas a Exitosa, José Quispe, dirigente de Transportes Unidos de Lima Este, expresó la decepción del sector frente a la falta de resultados por parte de las autoridades.

Tras el asesinato de Amílcar Raúl Marcano Rodríguez, ocurrido cerca del cruce de las avenidas Universitaria y San Germán, Quispe adelantó que se vienen coordinando acciones con delegados de distintos conos de Lima.

La tensión se agrava al tratarse del segundo homicidio de un trabajador del transporte en menos de una semana, luego de que un chofer de la empresa Guadulfo Silva Carbajal falleciera en circunstancias similares.

Factores que favorecerían la criminalidad

Los transportistas señalan que la violencia no responde únicamente al accionar delictivo, sino también a fallas institucionales. Entre los factores mencionados figuran la liberación de detenidos con medidas preventivas, la venta sin regulación de chips telefónicos y la circulación descontrolada de motocicletas, que facilitan las extorsiones y los ataques armados.

Las cifras oficiales muestran que el 87,6 % de las víctimas son hombres, principalmente entre los 40 y 49 años, y que cerca de la mitad son padres de familia. La mayoría de los ataques involucra armas de fuego y niveles extremos de violencia.

Llamado a prevención y canales de denuncia

Las autoridades exhortan a la ciudadanía y a los transportistas a utilizar la línea 1818 para realizar denuncias anónimas y el número 105 para emergencias. Sin embargo, los gremios insisten en que la respuesta estatal debe enfocarse en la prevención, el control de armas y la regulación de los insumos logísticos que utilizan las bandas criminales.

Mientras tanto, el sector transporte permanece en alerta, a la espera de una definición final sobre la marcha y posible paralización convocada para este 16 de febrero en Lima Norte.