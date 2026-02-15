Perú

El héroe de la Marina que abatió a asaltante murió un año después atropellado por un delincuente que robó su camioneta

Christian Pérez Sáenz, suboficial de la Marina de Guerra del Perú, fue reconocido por enfrentar a la delincuencia en Carabayllo. Un año después, murió atropellado por un ladrón que robó su camioneta en San Martín de Porres, frente a su esposa e hija. La historia de un marino condecorado que dedicó su vida a proteger a otros y terminó siendo víctima de la inseguridad que combatió

La noche del 7 de febrero, Christian Alfredo Pérez Sáenz, suboficial de la Marina de Guerra del Perú, perdió la vida en un asalto registrado en una tienda de importaciones de San Martín de Porres (Lima). El programa Domingo Al Día recogió los testimonios familiares y reportes de su paso a paso para lograr sus sueños. Sin embargo, la delincuencia, que un día enfrentó, apagó sus sueños.

Dejó la competencia de piques para dedicarse a la Marina

Pérez Sáenz se formó en la disciplina y el esfuerzo desde temprana edad. Su madre, Jenny Sáenz, relató que su hijo ingresó a la Marina antes de cumplir la mayoría de edad y que utilizó su primer sueldo para comprarse un auto, con el que participó en competencias de piques en Lima Norte. En el año 2012, un programa televisivo lo presentó como uno de los referentes de las carreras callejeras, donde era conocido como 'Papelito’ por su contextura delgada y su destreza en las pistas.

El asalto ocurrido en una transitada avenida limeña terminó con la muerte de un miembro de la Marina, quien fue embestido mientras intentaba detener a los autores del robo| Latina Noticias

“Con su primer sueldo de la Naval, se compró su carro, lo adaptaba a su carro. Es un chico que tenía esa adrenalina”, recordó su madre. El apodo de Papelito se volvió su identidad en la comunidad de Los Olivos, donde ganó la simpatía de aficionados y amigos.

Tras dejar atrás las carreras, Pérez Sáenz centró su vida en la carrera militar. Asumió entrenamientos exigentes en defensa táctica y manejo de armas, lo que le permitió integrarse a la Marina de Guerra del Perú y luego al grupo de seguridad del Ministerio de Defensa.

Por su desempeño, fue designado como escolta del ministro de Defensa y se mantuvo en ese puesto durante una década.

Abatió a delincuente en 2024, un año después la inseguridad le quita la vida

En agosto de 2024, Pérez Sáenz protagonizó un episodio que reforzó su reputación. El marino intervino ante un asalto en un restaurante de Carabayllo, donde enfrentó a dos delincuentes: uno falleció y el otro resultó herido, recuperando el dinero sustraído. Ese acto de valor lo hizo merecedor de una condecoración en Canadá, donde permaneció cerca de siete meses junto a otros miembros de las Fuerzas Armadas.

La noche de su muerte, Pérez Sáenz había salido junto a su familia para comprar útiles escolares. Según el testimonio de su madre, el asaltante acechó la zona y, en menos de diez segundos, logró abrir y encender la camioneta. Al percatarse del robo, su madre señaló que su hijo activó su control remoto con la intención de recuperar el vehículo. Intentó aplicar las técnicas aprendidas en su entrenamiento, pero el asaltante aceleró y lo atropelló, causándole la muerte en el acto.

“Si no fuera su carro o hubiese visto a otra persona, también se hubiese metido. Porque su mente de él es así, el apoyo, el ayudar”, expresó Jenny Sáenz. Horas después, la policía localizó la camioneta robada cerca de una parroquia, pero la familia ya había perdido a su principal sostén.

Christian Pérez Sáenz: la vida y muerte de un marino condecorado que enfrentó la delincuencia hasta el final| Domingo Al Día

Asimismo, el marino deja en la orfandad a su única hija, con quien compartía casi siempre, tal y como se visualiza en los videos. Su madre narró que la niña, con apenas seis años, aprendió a manejar una moto bajo la supervisión de su padre, quien la acompañaba siempre en sus primeras experiencias. Tras su muerte, la pequeña le rindió homenaje recorriendo la pista en la moto que él le enseñó a conducir.

La familia pide justicia y que el delincuente que le arrebató la vida a uno de los héroes de la Marina de Guerra sea capturado.

