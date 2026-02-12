Perú

Z Park: ¿Cuándo se inauguraría el parque de Dragon Ball en San Antonio, Moquegua?

Según fuentes del distrito de San Antonio, la obra se proyecta a estrenarse justo antes de su quinto aniversario en junio

El ZPark promete recibir a fans de, posiblemente, el anime más famoso en Perú. Antes de Fiestas Patrias estará listo. - Crédito Captura de la Municipalidad de San Antonio

El distrito de San Antonio ya va a casi de la mitad de ejecución de un novedoso proyecto en su parque del Niño y la Familia. Se trata de la transformación temática del parque a uno que incluirá personajes y lugares de los animes de la franquicia de Dragon Ball (Dragon Ball Z y más).

El proyecto del llamado Z Park le cuesta a San Antonio una inversión S/26 millones 582 mil 900,89, y registra un avance físico de 48%, con la infraestructura base terminada (edificaciones principales, zona de juegos inflables, cartódromo, área de juegos electrónicos, pabellón de servicios y la esperada zona temática ‘Kame House’).

¿Cuándo se proyecta a inaugurarse este parque? Fuentes de la municipalidad comentaron a Infobae Perú que se planea abrir el parque terminado antes del quinto aniversario del distrito, el próximo 14 de junio. Así, para fines de mayo, detallan que estaría listo este primero parque temático de Dragon Ball en San Antonio de Moquegua.

Con 30 esculturas y múltiples áreas recreativas, el complejo busca convertir al distrito en un nuevo punto de interés turístico del sur. (Composición: Infobae)

Primer parque de Dragon Ball en Perú

“Lo que antes era un sueño para los fanáticos de Dragon Ball Z está a poco de ser realidad. Y es que en San Antonio se está recreando el mágico mundo de Gokú y sus aventuras. Se trata del Z Park, complejo recreativo que contará con 30 esculturas con la temática del famoso ánime de Akira Toriyama”, anunció la Municipalidad Distrital de San Antonio, en Moquegua.

Así, la municipalidad señaló que a lo largo de los 5.601 m2 del parque, los más de 31 mil vecinos de San Antonio podrán caminar entre sus héroes y villanos favoritos: “desde el imponente Gokú hasta los guerreros más poderosos del universo, un escenario dónde pondrán inmortalizar su mejor ‘Kamehameha’ en una fotografía para el recuerdo”.

En términos económicos, la obra cuenta con una inversión de S/ 26 millones 582 mil 900,89 y registra un avance físico de 48%. Debe apuntarse que en septiembre del 2025 la obra contaba con presupuesto de S/16 millones 194 mil 84,05 y estaba avanzada al 38,5%.

Con 30 esculturas y múltiples áreas recreativas, el complejo busca convertir al distrito en un nuevo punto de interés turístico del sur. Municipalidad de San Antonio

Actualmente, la infraestructura base está terminada, que tendrá las edificaciones principales, zona de juegos inflables, cartódromo, área de juegos electrónicos, pabellón de servicios y la esperada zona temática ‘Kame House’.

Contará con esculturas de Dragon Ball

Si bien no se ha detallado si la obra necesita contar con los derechos de autor correspondientes, actualmente el equipo de 44 trabajadores se concentra en la fase de acabados, que incluye la instalación de juegos modulares, enchapes, vaciado de veredas, acondicionamiento del puente metálico entre otros.

Este incluye esculturas de tamaño real de personajes de Dragon Ball, como Goku, Piccolo, Vegeta e inclusive escenas del anime. También tendrá edificios o contrucciones clásicas del anime, como el Camino de la serpiente, y la casa del maestro Roshi o la Corporación Capsula.

La inversión pública supera los S/26 millones. Autoridades sostienen que el parque ampliará la permanencia de visitantes. Municipalidad de San Antonio

La municipalidad confía en que el parque sea un espacio de unión. “Estas 30 esculturas son el corazón del parque; queremos que cada familia que nos visite viva una experiencia inmersiva y de unión”, resaltó la residente de obra, la arquitecta Clara López.

Una vez terminado el Z Park, esta infraestructura se sumará al circuito de parques modernos de San Antonio, el que se resalta como el distrito de mayor desarrollo en la región Moquegua.

