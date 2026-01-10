Apagón deja a Moquegua completamente a oscuras y afecta a miles de residentes

Un corte de energía de casi siete horas sumió a la ciudad de Moquegua y distritos cercanos en oscuridad absoluta, afectando la movilidad, el comercio y la seguridad (Créditos: Exitosa)

La ciudad de Moquegua enfrentó una situación crítica tras permanecer casi siete horas sin energía eléctrica este último viernes, lo que afectó a miles de habitantes y a varios distritos cercanos. El extenso corte sumió a la urbe y zonas aledañas en oscuridad total, causando preocupación por las consecuencias en la vida diaria y la seguridad.

La empresa Electrosur, responsable del servicio en la región, emitió un comunicado en el que informó que su personal técnico trabajó en la identificación y solución de la falla registrada en la red troncal que abastece a la región y localidades como San Antonio y Samegua, que también sufrieron la interrupción, de acuerdo con información de Exitosa.

Durante el evento, la iluminación en las calles dependió exclusivamente de los vehículos en circulación, situación que obligó a muchos residentes a buscar alternativas para trasladarse. Se registraron concentraciones de personas en paraderos, mientras que las tarifas de taxis subieron debido a la alta demanda, dificultando aún más la movilidad.

El comercio local resultó seriamente perjudicado. Diversos negocios y tiendas recurrieron a velas y baterías externas para mantener la atención al público. Muchos propietarios improvisaron con los pocos recursos disponibles, ya que la falta de electricidad afectó la iluminación, los sistemas de pago y la conservación de productos.

Según el medio, el Policía y el Serenazgo reforzaron el patrullaje y la presencia en las zonas más concurridas, ante el temor de posibles incidentes y delitos durante la falta de alumbrado público. Este desafío adicional obligó a las autoridades a redoblar los esfuerzos para resguardar la seguridad de los habitantes.

En el ámbito sanitario, los principales centros hospitalarios, como el hospital regional y el de EsSalud, lograron mantener sus operaciones con ayuda de generadores eléctricos, lo que permitió atender emergencias y garantizar la continuidad del servicio médico durante la contingencia.

En respuesta al apagón, numerosas familias acudieron a tiendas en busca de velas y otros medios de iluminación, enfrentando dificultades por la escasez de estos productos. La incertidumbre aumentó entre la población por no contar con información precisa ni estimaciones sobre el restablecimiento del servicio.

De acuerdo con la emisora, Electrosur no precisó el origen exacto de la avería ni proporcionó un plazo para la recuperación del suministro, lo que incrementó la preocupación de los usuarios afectados.

Tras horas de trabajo por parte del personal técnico, el suministro eléctrico fue restablecido de forma paulatina en la ciudad y distritos afectados. La prolongada interrupción evidenció la vulnerabilidad de la infraestructura y puso a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades y empresas responsables.

Miles de residentes recuperaron la normalidad tras el restablecimiento gradual del suministro eléctrico en la ciudad y los distritos afectados.