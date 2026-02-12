Eros Ramazzotti confirma concierto en Lima para noviembre de 2026: fecha, lugar y cómo conseguir las entradas

El icónico cantante italiano se prepara para reencontrarse con sus fans peruanos en un show que celebrará cuatro décadas de éxitos, nuevos arreglos y colaboraciones internacionales sobre el escenario de Arena 1 (Freepik)

El reencuentro entre Eros Ramazzotti y el público peruano ya tiene fecha. El artista italiano se presentará el 24 de noviembre de 2026 en el Arena 1 de Lima como parte de su tour internacional “Una historia importante”, una serie de conciertos que recorrerá 30 países en distintas etapas.

La gira conmemora sus 40 años de carrera y contempla un repertorio que combina clásicos, nuevas versiones y material reciente.

El anuncio confirma el retorno del intérprete a los escenarios peruanos dentro de un periplo que abarcará Europa, Norteamérica y América Latina. Las entradas estarán disponibles en preventa con beneficios especiales por tiempo limitado.

Un reencuentro esperado con el público peruano

La capital peruana figura en la ruta latinoamericana del tour con el que el artista celebra 40 años de trayectoria y revive sus clásicos más populares. (Freepik)

La presentación programada para noviembre de 2026 marcará el regreso de Eros Ramazzotti a Lima en el marco de una gira que repasa su extensa discografía. El concierto se realizará en Arena 1, recinto que recibirá a uno de los exponentes más reconocidos de la música italiana contemporánea.

Con más de tres décadas y media de actividad artística, el cantautor ha consolidado una carrera de alcance global. Sus producciones han superado los 80 millones de copias vendidas y sus canciones acumulan miles de millones de reproducciones en plataformas digitales. A lo largo de su trayectoria ha editado 16 álbumes de estudio y ha protagonizado giras internacionales con localidades agotadas en distintos continentes.

El tour “Una historia importante” no solo celebra su permanencia en la industria musical, también simboliza un repaso por las composiciones que lo posicionaron en el mercado europeo y latinoamericano. Temas como “Otra como tú”, “Cosas de la vida”, “Una emoción para siempre”, “Si bastasen un par de canciones” y “La cosa más bella” forman parte del repertorio que lo convirtió en una figura habitual de la radio en español e italiano.

La gira comenzó el 11 de febrero de 2026 en Mantova, Italia, y contempla cuatro etapas que incluyen presentaciones en Europa, Estados Unidos, Canadá y América Latina. El recorrido también representa su retorno a estadios italianos, plazas que no visitaba en formato masivo desde hace varios años.

Nuevo álbum y repertorio renovado

El reciente disco del cantautor reúne temas emblemáticos con nuevos arreglos y suma canciones inéditas que formarán parte central del show. (Freepik)

En octubre de 2025, el artista lanzó el disco “Una Storia Importante” en versiones en italiano y español bajo el sello Sony Music Entertainment. El proyecto reúne algunas de las composiciones más emblemáticas de su carrera con arreglos actualizados, además de canciones inéditas y colaboraciones con intérpretes de distintos países.

Entre los estrenos incluidos en el álbum figura el sencillo “Mi día preferido”, pieza que forma parte del nuevo repertorio que se escuchará durante la gira. El disco también incorpora el tema “Buona Stella”, grabado junto a la cantante italiana Elisa. Esta canción fue presentada por primera vez en el escenario del World Tour Gala Première realizado en el Ziggo Dome de Ámsterdam.

La propuesta artística del tour combina clásicos reversionados con material reciente, una fórmula que apunta tanto a seguidores históricos como a nuevas audiencias. La producción del espectáculo contempla un montaje diseñado para grandes recintos y una puesta en escena alineada con el carácter internacional de la gira.

El lanzamiento del álbum coincidió con la preparación del recorrido mundial. La estrategia incluyó ediciones en dos idiomas, con el objetivo de reforzar su vínculo con el mercado latino, donde mantiene una base de seguidores consolidada desde la década de 1990.

Entradas y preventa

Las entradas para el concierto en Lima estarán disponibles en preventa con descuento limitado, antes de la apertura de la venta general. (Freepik)

La organización del concierto en Lima informó que las entradas estarán disponibles en preventa a través de la plataforma Joinnus. Durante un periodo limitado se aplicará un descuento del 20 % para pagos con tarjetas BBVA, beneficio vigente hasta el 16 de febrero. Posteriormente se habilitará la venta regular.

El espectáculo en Arena 1 se integra a un calendario que abarca 30 países. América Latina figura como una de las regiones clave del itinerario, junto con ciudades europeas y norteamericanas. La gira contempla presentaciones en recintos de gran capacidad, en línea con el perfil internacional del artista.

En el plano personal, a finales de 2025 se informó que el cantante enfrenta una demanda relacionada con daños estructurales en su vivienda en Milán tras una remodelación. El caso se encuentra en proceso y no ha afectado el desarrollo de la gira anunciada para 2026.

El regreso a Lima se enmarca en la conmemoración de cuatro décadas de carrera. Desde su irrupción en la escena musical italiana hasta su consolidación como figura global, Ramazzotti ha mantenido presencia constante en el circuito internacional. Su repertorio bilingüe le permitió expandirse en mercados de habla hispana y consolidar una trayectoria que combina baladas románticas con pop de proyección masiva.