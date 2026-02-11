Embajador de EEUU en Perú sobre los privilegios chinos en el puerto de Chancay: “No hay precio más alto que perder soberanía”

Bernie Navarro arribó a Lima para iniciar oficialmente su gestión como nuevo embajador de Estados Unidos en el Perú, en un contexto marcado por la cercanía del Bicentenario de la relación bilateral. Foto: Agencia Andina

El gobierno de Estados Unidos ha expresado su preocupación tras la reciente sentencia del Poder Judicial en Perú que restringe la capacidad del Estado para supervisar las actividades en el Puerto de Chancay, gestionado en su mayoría por capital chino.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos se pronunció al respecto en su cuenta oficial de X e indicó que es preocupante que el país se vea impedido de supervisar el puerto de Chancay. “Apoyamos el derecho soberano de Perú a supervisar infraestructura crítica en su propio territorio. Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero barato chino cuesta soberanía”, señala.

Por su parte, el embajador estadounidense en Lima, Bernie Navarro, envió un breve mensaje en la misma red social que “todo tiene un precio y, a la larga, lo barato sale caro. No hay precio más alto que perder soberanía”.

El diplomático fue recibido en el Grupo Aéreo N.° 8 del Callao y ofreció sus primeras declaraciones, destacando la importancia estratégica del Perú para la administración estadounidense.Foto: Agencia Andina

Sus declaraciones siguieron al fallo judicial de primera instancia emitido el 11 de febrero de 2026, que limita casi por completo la intervención estatal en las actividades de Cosco Shipping Ports Chancay Perú en el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, situado en el distrito de Chancay, provincia de Huaral, en Lima.

La única excepción establecida en la sentencia solo permite que Ositrán regule los aranceles a usuarios finales únicamente si otra autoridad determina previamente su falta de competencia y dicha resolución queda firme.

¿Qué dice el fallo del Poder Judicial contra Ositran?

El fallo del Poder Judicial en primera instancia corresponde a una acción de amparo presentada por Cosco Shipping contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) y la Presidencia del Consejo de Ministros.

Chancay queda bajo supervisión de APN y control de Indecopi mientras Ositrán queda limitado. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El tribunal ordenó que Ositrán se abstenga de ejercer cualquier facultad de regulación, supervisión, fiscalización o sanción sobre las actividades de la empresa china en el puerto, salvo en la determinación de aranceles bajo condiciones previamente delimitadas.

La presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, calificó la medida como un hecho sin precedentes y resaltó la particularidad de que una entidad supervisada tramite un amparo para evitar la aplicación de la normativa nacional. Zambrano explicó que nunca antes se había presentado una solicitud similar y advirtió que, de confirmarse la sentencia, el margen de intervención estatal en el puerto sería extremadamente reducido.

Además de la opinión de Ositrán, anterior al fallo, otras reacciones vinieron de Farid Matuk, economista y exjefe de la INEI, quien a la luz del fallo definió al Puerto de Chancar como “un enclave neo-colonial como lo fueron hasta Velasco la IPC en Talara o la Cerro de Pasco Corporation en los Andes".

Puerto de Chancay, en Perú. Con él, China aumenta su capacidad para desembarcar sus mercancías en Sudamérica y embarcar las que importa desde esta región (Reuters)

Asimismo, el fallo declara inaplicable las operaciones que Cosco Shipping lleve a cabo en elTerminal Portuario Multipropósito de Chancay respecto a toda resolución administrativa de carácter general (o acto administrativo) que haya sido emitido por Ositrán.

Mientras, según el medio periodístico Ojo Público, Ositrán apelaría este fallo en primera instancia. Aún no queda firme la sentencia y se deberá resolver en los siguientes meses.