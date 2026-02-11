Daniela Darcourt responde a Carlos Cacho por decir que Yahaira Plasencia es la principal exponente salsera en el Perú

La artista reafirmó la importancia de reconocer la trayectoria de intérpretes pioneros de la salsa peruana, dejando claro que el talento nacional va mucho más allá de una sola figura mediática (TikTok / riclatorrez)

El debate sobre quién ostenta el liderazgo femenino en la salsa peruana se reavivó una vez más. Carlos Cacho sostuvo, en su programa ‘Mesa Caliente’, que Yahaira Plasencia es la figura femenina más relevante de la salsa en el Perú. Sus palabras provocaron comentarios inmediatos en el set y, horas después, la respuesta directa de Daniela Darcourt.

La intérprete, con trayectoria consolidada en el género, optó por un pronunciamiento frontal. Sin confrontaciones personales, durante la emisión de ‘Sin + q decir’ expuso su postura sobre las comparaciones constantes entre artistas y defendió el trabajo propio y el de otros referentes nacionales.

El intercambio reactivó una discusión recurrente sobre liderazgo, trayectoria y reconocimiento en la música tropical peruana.

La afirmación que encendió el debate

Al señalar a Yahaira como la número uno en salsa, Cacho provocó reacciones inmediatas y dividió opiniones. (Instagram / Yahaira Plasencia)

Durante su intervención, Carlos Cacho fue categórico. “Es la exponente femenina más importante de salsa en nuestro país, Yahaira Plasencia, le guste a quien le guste”, declaró. Antes, ya había señalado que no existía alguien mejor en ese rubro y que su elección era clara. “Yo la amo, la respeto, es una artista importante. Es la exponente de salsa más importante del país”, expresó en medio de reacciones del público presente.

Las palabras no pasaron inadvertidas. En el mismo espacio televisivo surgieron discrepancias. Tilsa Lozano intervino para cuestionar la afirmación. “No, mira, hasta que la ames, todo bien, pero que es el exponente de salsa más importante, no me vas a decir que está por encima de Daniela Darcourt. De ninguna manera. De ninguna manera”, respondió.

La discusión puso en vitrina una comparación que ha acompañado al género en los últimos años. Dos figuras femeninas con presencia mediática y producción constante fueron situadas en una balanza pública. La frase de Cacho funcionó como detonante.

La respuesta directa de Daniela Darcourt

Con tono firme, Darcourt evitó el enfrentamiento y reivindicó trayectorias que trascendieron fronteras. (Instagram / Daniela Darcourt)

Daniela Darcourt decidió pronunciarse con un mensaje sin rodeos. “Vamos a hablar claro y directo”, inició. Su intervención no se centró en descalificar a otra artista, sino en ampliar el foco hacia la historia de la salsa peruana y sus referentes.

“Hablar de exponentes internacionales de salsa peruana… El maestro Antonio Cartagena, al cual le mando un beso. Hasta el sol de hoy sigue sonando en Colombia, en Ecuador, en Nicaragua… Personas que realmente han hecho algo por el país”, afirmó. Con esas palabras trasladó la conversación hacia trayectorias que han cruzado fronteras.

La cantante también mencionó a otras figuras. “Tanto se ha dicho y se ha hablado de la señora Laura Mau, en su momento también. Ella tuvo protagonismo, por supuesto, Arabella… Y ha sido un montón de artistas que personalmente a mí han inspirado también, en mi trabajo, en mi carrera”, señaló. Su enumeración buscó contextualizar la escena actual dentro de una tradición más amplia.

Al referirse a Carlos Cacho, Darcourt marcó distancia sin confrontación directa. “Nosotros nos conocemos también desde que yo era una niña, pero si él tiene preferencia por Yahaira… Yo no voy a entrar en ese dime que te diré”, sostuvo. La intérprete rechazó el esquema de enfrentamiento constante entre mujeres del mismo género musical.

Comparaciones, covers y producción inédita

La artista criticó la preferencia por covers y pidió respaldo real a nuevas producciones peruanas. (Instagram / Daniela Darcourt)

Uno de los puntos centrales de su respuesta giró en torno a las comparaciones reiteradas. “¿Por qué si sale una la comparan con la otra? Si sale fulana, ¿por qué la siguen comparando con tal?”, cuestionó. Para Darcourt, el debate no debería reducirse a una competencia binaria.

También abordó un tema recurrente en la salsa local: la interpretación de versiones ya conocidas frente a la producción original. “Que mencionan el tema de los covers, por ejemplo. Señores, tengo como siete álbumes inéditos”, remarcó. Con esa cifra subrayó su apuesta por repertorio propio.

La artista reconoció que no todas las producciones nuevas reciben el mismo respaldo. “Les cuesta mucho a algunas personas, no a todos, porque gracias a Dios cuento con la bendición de tener el cariño de mucha gente aquí en mi país y eso es importantísimo para mí, pero no las apoyan”, expresó. Sus palabras aludieron a la recepción desigual que puede tener una propuesta inédita.

Darcourt planteó que el camino más sencillo para captar atención es recurrir a canciones ya posicionadas. “¿Cuál es el recurso más fácil? Volver a los covers, porque eso sí lo consumen, eso sí lo bailan en las discotecas”, afirmó. Luego estableció una diferencia clara: “Cosa diferente sería que, carajo, saca una producción nueva e inédita con músicos peruanos y todo lo demás, apoyarla y decir: ‘Oye, no la estás cantando, la tienes ahí y quieres hacer cover’. Eso es distinto”.

Su declaración apuntó a un respaldo más sólido a la creación original y al trabajo con artistas y músicos nacionales. La discusión, que comenzó con una frase tajante en televisión, se transformó en un intercambio sobre trayectoria, preferencias personales y criterios de valoración dentro de la salsa peruana.

El cruce dejó en evidencia que el género mantiene una escena activa, con voces diversas y figuras que defienden su espacio desde distintos enfoques. Las declaraciones de cada protagonista quedaron registradas en un debate que volvió a colocar a la salsa en el centro de la conversación pública.