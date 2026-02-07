¿Vuelve “cerveza 3 x S/10”?: La propuesta de campaña del candidato de Perú Libre para las Elecciones 2026

Retorno de promoción “Cerveza 3 x S/10” es una propuesta de campaña para las Elecciones 2026.

El candidato a diputado por Lima de Perú Libre, Gino Román, llamó la atención del electorado en el arranque de la campaña para las Elecciones 2026 con una curiosa propuesta de campaña.

En medio de un debate en el canal web Resurge TV, en el que contrastó ideas con Christian Aranda, candidato de Renovación Popular, Román planteó la expropiación de distintas empresas del país para así, entre otras cosas, que regrese la oferta de “cerveza 3 x S/10”.

“Optamos por la vía de la expropiación de empresas y dárselo a los trabajadores el poder de dirigir estas empresas, Repsol, Gloria, Alicorp, Inkafarma y Backus, para que tengamos las cervezas 3 x S/10, otra vez”, sostuvo Román.

La declaración no tardó en convertirse en tendencia y abrir un intenso cruce de opiniones en redes sociales y conectó rápidamente con sectores que ven en el recuerdo de precios bajos un símbolo de acceso y bienestar, mientras que otros alertaron sobre los riesgos económicos y legales de una expropiación masiva.

El eje de su plan

El perulibrista defendió que la medida permitiría transferir el control de grandes corporaciones nacionales y extranjeras a los trabajadores. Según su planteamiento, estas empresas clave en rubros como alimentos, bebidas, combustibles y medicamentos pasarían a manos obreras, lo que abriría paso a una reducción de precios en productos de consumo masivo y una redistribución del poder económico.

Para lograr esto, Román planteó dar paso a una nueva Constitución para poder modificar de raíz el modelo de propiedad y gestión empresarial en sectores estratégicos. Su idea es que el Estado respalde la transferencia y los trabajadores asuman la dirección de las compañías, replicando el modelo en firmas nacionales y extranjeras.

Su propuesta fue comentada durante un debate sobre la nueva Constitución en el canal de YouTube Resurge TV. (Captura de pantalla: Resurge TV)

La antigua oferta

La histórica promoción de cerveza Cristal “3 por 10 soles” (botellas de 650 ml) tuvo gran acogida durante los últimos años de la década del 90 e inicios del 2000.

Luego, durante la fiebre mundialista de Rusia 2018, esta oferta volvió por parte de Backus para celebrar el logro conseguido por la selección peruana.

“El Perú va al Mundial y Cristal decide golpear a la emoción del consumidor y en lugar de subir el precio de la cerveza (como correspondía), lo baja. Así anuncian que regresa el 3×10 (650ml) en Cervezas Cristal -algo que no pasaba desde mediados de los noventa- por lo que dure el Mundial «porque hoy no es momento de hablar de alza de precios”declaró a Mercado Negro hace 8 años el por entonces gerente general de Backus, Rafael Álvarez.

Actualmente, los precios de cervezas como Cristal, Pilsen o Cusqueña varían y se suelen vender en caja de 12 unidades (620ml-630ml) a precios superiores a los S/ 50.

¿Quién es Gino Román?

Gino Román es un abogado, docente y activista peruano que postula como candidato a diputado por el partido Perú Libre para las Elecciones Generales de 2026.

Graduado por la Universidad de Lima, su propuesta política promueve una nueva Constitución y la estatización de sectores estratégicos. Es defensor cercano de Vladimir Cerrón y se posiciona como una figura confrontativa contra el sistema económico actual.