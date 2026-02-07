Perú

¿Vuelve “cerveza 3 x S/10”?: La propuesta de campaña del candidato de Perú Libre para las Elecciones 2026

El polémico plan del candidato a diputado propone expropiar empresas clave para que los trabajadores asuman su control y así reducir el precio de productos de consumo masivo

Guardar
Retorno de promoción “Cerveza 3
Retorno de promoción “Cerveza 3 x S/10” es una propuesta de campaña para las Elecciones 2026.

El candidato a diputado por Lima de Perú LibreGino Román, llamó la atención del electorado en el arranque de la campaña para las Elecciones 2026 con una curiosa propuesta de campaña.

En medio de un debate en el canal web Resurge TV, en el que contrastó ideas con Christian Aranda, candidato de Renovación Popular, Román planteó la expropiación de distintas empresas del país para así, entre otras cosas, que regrese la oferta de “cerveza 3 x S/10”.

“Optamos por la vía de la expropiación de empresas y dárselo a los trabajadores el poder de dirigir estas empresas, Repsol, Gloria, Alicorp, Inkafarma y Backus, para que tengamos las cervezas 3 x S/10, otra vez”, sostuvo Román.

La declaración no tardó en convertirse en tendencia y abrir un intenso cruce de opiniones en redes sociales y conectó rápidamente con sectores que ven en el recuerdo de precios bajos un símbolo de acceso y bienestar, mientras que otros alertaron sobre los riesgos económicos y legales de una expropiación masiva.

El eje de su plan

El perulibrista defendió que la medida permitiría transferir el control de grandes corporaciones nacionales y extranjeras a los trabajadores. Según su planteamiento, estas empresas clave en rubros como alimentos, bebidas, combustibles y medicamentos pasarían a manos obreras, lo que abriría paso a una reducción de precios en productos de consumo masivo y una redistribución del poder económico.

Para lograr esto, Román planteó dar paso a una nueva Constitución para poder modificar de raíz el modelo de propiedad y gestión empresarial en sectores estratégicos. Su idea es que el Estado respalde la transferencia y los trabajadores asuman la dirección de las compañías, replicando el modelo en firmas nacionales y extranjeras.

Su propuesta fue comentada durante
Su propuesta fue comentada durante un debate sobre la nueva Constitución en el canal de YouTube Resurge TV. (Captura de pantalla: Resurge TV)

La antigua oferta

La histórica promoción de cerveza Cristal “3 por 10 soles” (botellas de 650 ml) tuvo gran acogida durante los últimos años de la década del 90 e inicios del 2000.

Luego, durante la fiebre mundialista de Rusia 2018, esta oferta volvió por parte de Backus para celebrar el logro conseguido por la selección peruana.

“El Perú va al Mundial y Cristal decide golpear a la emoción del consumidor y en lugar de subir el precio de la cerveza (como correspondía), lo baja. Así anuncian que regresa el 3×10 (650ml) en Cervezas Cristal -algo que no pasaba desde mediados de los noventa- por lo que dure el Mundial «porque hoy no es momento de hablar de alza de precios”declaró a Mercado Negro hace 8 años el por entonces gerente general de Backus, Rafael Álvarez.

Actualmente, los precios de cervezas como Cristal, Pilsen o Cusqueña varían y se suelen vender en caja de 12 unidades (620ml-630ml) a precios superiores a los S/ 50.

¿Quién es Gino Román?

Gino Román es un abogado, docente y activista peruano que postula como candidato a diputado por el partido Perú Libre para las Elecciones Generales de 2026.

Graduado por la Universidad de Lima, su propuesta política promueve una nueva Constitución y la estatización de sectores estratégicos. Es defensor cercano de Vladimir Cerrón y se posiciona como una figura confrontativa contra el sistema económico actual.

Temas Relacionados

CervezaPerú LibreElecciones 2026peru-noticias

Más Noticias

Miranda Capurro y Doménico Benavides son captados caminando de la mano confirmando romance

Los exintegrantes de Zaca TV sorprendieron al confirman que un ‘shippeo’ que nació en el streaming puede convertirse en una historia real.

Miranda Capurro y Doménico Benavides

TC anula la condena de 11 años de prisión de Félix Moreno por el caso Fundo Oquendo

Sala Segunda le da la razón al exgobernador del Callao y ordena que la Corte del Callao emita un nuevo fallo. Magistrados sostienen que exfigura de Chim Pum Callao fue sentenciado con una norma que no estaba vigente al momento que se cometió el delito

TC anula la condena de

Alianza Lima vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Las bicampeonas chocarán con las ‘latinas’ y deberán asegurar la victoria para recuperar el liderato. Sigue las incidencias del crucial duelo

Alianza Lima vs Olva Latino

Más de 20 mil estudiantes rendirán examen de ingreso a los COAR este 8 de febrero: prueba, requisitos y sedes

El 59 % de los postulantes son mujeres y casi la mitad proviene de zonas rurales, lo que refleja la diversidad geográfica y social de los estudiantes

Más de 20 mil estudiantes

Luciana Fuster expresa su interés por quedarse en ‘Estás en Todas’ con ‘Choca’ Mandros: “Yo encantadísima”

La exMiss Grand International sorprendió al público este sábado al compartir la conducción con el conductor, generando un revuelo entre los fans y rumores sobre un futuro fijo en el programa de los fines de semana

Luciana Fuster expresa su interés
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC anula la condena de

TC anula la condena de 11 años de prisión de Félix Moreno por el caso Fundo Oquendo

PJ ordena ejecutar sentencia que transfiere S/ 1,6 millones de Vladimir Cerrón al Estado

Bienes de Mario Vizcarra y su hermano César fueron embargados por presunta colusión en caso “Los Saqueadores de Ilabaya”

JEE acepta renuncia de Rossana Urrutia, vinculada a Miguel del Castillo, a su candidatura al Parlamento Andino

Partido de César Acuña destinó S/ 349 mil de la franja electoral a medio vinculado a la Universidad César Vallejo

ENTRETENIMIENTO

Miranda Capurro y Doménico Benavides

Miranda Capurro y Doménico Benavides son captados caminando de la mano confirmando romance

Luciana Fuster expresa su interés por quedarse en ‘Estás en Todas’ con ‘Choca’ Mandros: “Yo encantadísima”

Concierto de Corazón Serrano en el Estadio San Marcos: vías de accesos, horarios y recomendaciones para ingresar

Octavo Juzgado de Familia solicita 5 a 8 años de cárcel para Pamela López por incumplir normas contra Christian Cueva

Maria Becerra está en Lima y cantaría con Corazón Serrano en su concierto de aniversario

DEPORTES

Alianza Lima vs Olva Latino

Alianza Lima vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, fase 2: así van los partidos del torneo nacional

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Luis Ramos levanta la mano tras su recuperación en Alianza Lima: “Me encuentro al 100% y espero tener más minutos”

Resultados de la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 EN VIVO: así van los partidos del campeonato