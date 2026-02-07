El presidente de Perú visita hospitales de Lima tras denuncias de deficiente atención

Lima, 7 feb (EFE).- El presidente de transición de Perú, José Jerí, inició este sábado una serie de visitas a hospitales de Lima para verificar la atención a los ciudadanos, luego de que esta semana se denunciara una serie de deficiencias, como largas demoras en la atención, falta de medicinas y equipos médicos en mal estado.

"Lo que estamos iniciando es una serie de visitas a los principales hospitales de la capital para ver directamente las deficiencias del sistema de salud, con el fin de mejorar y trabajar en conjunto por soluciones inmediatas", declaró Jerí tras llegar al Hospital Edgardo Rebagliati Martins, el principal del sistema de seguridad social del país.

La Presidencia peruana aseguró en un comunicado que el objetivo de estas visitas es "conocer de primera mano la situación de la atención en los servicios de salud, realizar un diagnóstico directo y aplicar medidas correctivas que permitan mejorar el servicio que se brinda a la población".

Identificar los principales problemas que afectan la prestación de los servicios sanitarios estatales permitirá elaborar las nuevas normas que ya está preparando el Ejecutivo y que serán publicadas en los próximos días, anunció.

"No solo debemos mejorar la infraestructura. Buscamos corregir las deficiencias existentes en distintos ámbitos, con el objetivo de garantizar una mejor atención", sostuvo Jerí al respecto.

El gobernante llegó al Hospital Rebagliati, en el distrito limeño de Jesús María, durante la madrugada de este martes y, según la información oficial, constató la saturación del área de emergencias y las condiciones en las que se brinda la atención, para lo cual conversó con pacientes, médicos y personal de enfermería.

Posteriormente, se dirigió al Hospital Nacional Dos de Mayo, el más antiguo de la capital peruana, donde repitió el recorrido por las instalaciones para evaluar la calidad de la atención y recoger información directa sobre las dificultades que afrontan los servicios de salud.

La Presidencia sostuvo que las visitas, de forma sorpresiva, iniciadas por Jerí "responden a una decisión firme de mejorar la atención en salud, entendida como un derecho fundamental de todos los peruanos". EFE