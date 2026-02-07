Perú

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Ayacucho cuenta con diferentes atractivos turísticos y conocer el clima puede ayudarte a evitar inconvenientes en tu visita

Conocer el pronóstico del tiempo puede ayudarte a planificar mejor tu día y evitar contratiempos. (Wikimedia)

El clima en Ayacucho influye directamente en la vida cotidiana y las actividades económicas, como la agricultura y el comercio, que son pilares de la región. Para los locales, anticipar lluvias intensas o días soleados ayuda a gestionar cultivos y mercados, mientras que para los turistas, conocer el pronóstico es esencial para aprovechar al máximo eventos culturales o caminatas en zonas turísticas.

En este contexto, el pronóstico del clima de Ayacucho para este domingo, 08 de febrero es:

Cielo con nubes dispersas durante el día.

Además se espera que la temperatura máxima sea de 26ºC mientras que la mínima de 11ºC.

La alta radiación solar, común en la altitud andina, también requiere precauciones como el uso de protector solar, especialmente en días despejados. Por ello, estar informado sobre el clima no solo mejora la planificación, sino que también contribuye a una conexión más auténtica y segura con la riqueza cultural y natural de Ayacucho.

¿Cómo suele ser el clima en Ayacucho?

El clima de Ayacucho suele mantenerse templado y dividirse en temporada seca y de lluvias. (Wikimedia)

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) el clima en la ciudad de Ayacucho es templado y seco, con una altitud aproximada de 2,700 metros sobre el nivel del mar y presenta dos estaciones principales:

Una temporada de lluvias que comprende de noviembre a marzo, en la que las precipitaciones pueden superar los 120 mm mensuales y una temporada seca que abarca de abril a octubre, donde la presencia de lluvias es mínima y predominan los cielos despejados. Las temperaturas a lo largo del año se mantienen relativamente estables; las máximas diarias suelen oscilar entre 23°C y 25°C y las mínimas entre 9°C y 11°C.

En el contexto de los años recientes, el evento climático de El Niño ha generado variaciones en los patrones habituales de lluvia y temperatura en la región, incrementando la frecuencia y magnitud de lluvias intensas que pueden alterar la rutina local.

¿Qué puedo visitar en Ayacucho?

Ayacucho es conocida por su gran valor cultural e histórico de diferentes épocas de Perú (Wikimedia)

Ayacucho, conocida como la "Ciudad de las Iglesias", es un destino turístico en Perú que combina historia, cultura y paisajes andinos, por lo que recibe miles de visitantes nacionales y extranjeros cada año, de acuerdo con el sitio especializado en turismo, Perú Travel, las principales atracciones de la ciudad son:

La Plaza Mayor de Ayacucho: constituye el corazón histórico de la ciudad, rodeada de casonas coloniales y templos, siendo escenario habitual de festividades.

El Templo de Santo Domingo: construido en el siglo XVI, destaca por su fachada barroca y sus retablos de madera tallada.

El Mirador de Acuchimay: ofrece vistas panorámicas de toda la urbe y sus alrededores, atrayendo tanto a locales como a visitantes.

Museo de la Memoria: relata la historia reciente de la región vinculada al conflicto interno de Perú, a través de objetos y testimonios.

El Barrio de Santa Ana: es reconocido por su tradición artesanal, donde se pueden observar talleres de cerámica, tejidos y filigrana de plata.

Luciana Fuster expresa su interés por quedarse en 'Estás en Todas' con 'Choca' Mandros: "Yo encantadísima"

La exMiss Grand International sorprendió al público este sábado al compartir la conducción con el conductor, generando un revuelo entre los fans y rumores sobre un futuro fijo en el programa de los fines de semana

Ministerio Público cierra unidades que atendían casos de abuso contra niñas awajún y wampis en Condorcanqui

Pese a los altos índices de violencia sexual en Amazonas, la Fiscalía de Tomás Gálvez dejó sin efecto la vigencia de sedes clave. Organizaciones indígenas denuncian el abandono de las víctimas

Incertidumbre sobre el inicio de trabajos en el Puente de los Suspiros a días de San Valentín

Aunque la municipalidad programó el inicio de las obras para esta semana, la estructura aún recibe a turistas. El proyecto de restauración, que durará seis meses, coincide con el 150 aniversario del monumento este 14 de febrero

Encuentran a empresa con 4 programas pirateados: le impusieron multa de casi S/ 1 millón y pago de USD 31.935 a la dueña del software

La infracción fue detectada durante una inspección del Indecopi, que concluyó que la empresa utilizó software sin licencia desde hace varios años, pese a que las licencias fueron adquiridas recién después de la verificación

Chorrillos dispone cierre de la playa Agua Dulce este domingo 15: las razones detrás de la medida municipal

La disposición fue anunciada mediante un comunicado oficial, en el que se señala que, pese a reiteradas campañas de concientización y sensibilización, no se ha logrado el cambio de conducta necesario para mantener el balneario abierto al público

