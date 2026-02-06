Shirley Arica aparece internada en clínica y preocupa a sus fans: “No tengo fecha de salida y es frustrante”

Shirley Arica aparece internada en clínica y preocupa a sus fans

Shirley Arica sorprendió a sus seguidores al aparecer internada en una clínica local desde hace casi una semana y dio detalles a través de sus redes sociales.

En una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, la popular “chica realidad” compartió imágenes de su semblante en cama y confesó estar atravesando un momento complicado que la ha llevado a reflexionar sobre su estilo de vida y priorizar su bienestar físico.

“Dios me bajó el dedo y me mandó esta prueba, para darme cuenta de mis descuidos, de mis ‘a mí no me va a pasar’, de mis decisiones, de valorar mi salud”, escribió Shirley, reconociendo que su situación actual es consecuencia de no haber prestado suficiente atención a su salud en los últimos meses.

Un llamado de atención sobre la salud y la paciencia

En sus mensajes, Shirley Arica admitió que nunca antes había pasado tanto tiempo en una clínica y destacó la dificultad de adaptarse a la rutina hospitalaria.

“No es nada fácil con lo que me toca lidiar ahora, solo tener paciencia (algo que no me caracteriza)”, confesó la exchica reality, quien suele mostrarse activa y enérgica en redes.

La influencer de 36 años enfatizó que este episodio ha sido una verdadera llamada de atención para valorar el cuidado personal y respetar los límites del cuerpo. Su experiencia, según contó, le ha hecho sentir admiración por quienes enfrentan largas estancias hospitalarias y luchan diariamente por su salud.

Sin fecha de alta y con proyectos en pausa

Una de las mayores frustraciones para Shirley Arica es no tener una fecha definida de alta médica, lo que la obliga a postergar varios proyectos y compromisos profesionales.

“No tengo fecha de salida aún y eso es frustrante, ¿saben?, pero sé que regresaré recargada de energía y con todo”, aseguró, mostrando una actitud positiva y la esperanza de volver renovada.

Debido a su estado de salud, la modelo anunció que no podrá lanzar el capítulo previsto de su pódcast “Shirley Arica in the House” este domingo.

“El otro miércoles prometo vernos porque los miércoles son nuestros. Dios quiera y así sea”, prometió a sus seguidores, a quienes cariñosamente llama “Indomables”.

La reacción de los fans y el impacto en redes sociales

La noticia de la hospitalización de Shirley Arica generó una oleada de mensajes de apoyo en redes sociales. Sus seguidores le enviaron palabras de aliento y ánimo, destacando la fortaleza con la que enfrenta este momento. Comentarios como “Fuerza, Shirley”, “Recupérate pronto” y “Tu salud es lo primero” inundaron sus publicaciones, confirmando el cariño y la conexión que mantiene con su comunidad digital.

El tema de la salud personal cobró relevancia en la conversación online, con muchos usuarios reflexionando sobre la importancia de no descuidarse y aprender de la experiencia de figuras públicas como Shirley.

Reflexión personal y mensaje de resiliencia

Shirley Arica, conocida por su sinceridad y carácter frontal, aprovechó la situación para enviar un mensaje de resiliencia y motivar a sus seguidores a valorarse a sí mismos.

“No soy de mostrar cosas tan privadas de mi vida, pero sí fiel creyente que cuando es, es…”, explicó, reafirmando la importancia de aceptar las pruebas como oportunidades de crecimiento.

La influencer destacó que, aunque la incertidumbre y la paciencia no sean sus fuertes, está decidida a salir adelante y volver con más fuerza:

“Sé que regresaré recargada de energía y con todo”.

Shirley Arica se defiende de acusaciones de estafa y clonación de tarjetas: “Me deslindo”

Shirley Arica fue denunciada por jovencita en discoteca

Este complicado momento de salud llega poco después de que Shirley Arica fuera noticia por una denuncia de agresión física en una discoteca de Punta Hermosa.

La modelo peruana enfrenta una denuncia por presunta agresión física contra Karolay de los Ángeles Vásquez Abanto, un hecho que habría ocurrido en los alrededores de la discoteca Amarea, situada en el distrito de Punta Hermosa.

El caso ha generado atención pública tras divulgarse que Vásquez Abanto, de 30 años, atribuye el incidente a motivos de celos relacionados con la relación que mantiene con Ivo Ezeta, identificado como la pareja actual de la modelo.

De acuerdo con la denuncia presentada ante las autoridades, la supuesta agresión tuvo lugar a las 7:05 horas del 11 de enero, cuando Vásquez Abanto asegura que Arica la habría interceptado para golpearla en el rostro y arañarla en la cara.

Las declaraciones policiales, citadas por el programa televisivo Amor y Fuego, señalan que la relación entre ambas mujeres se mantuvo cordial al inicio de la madrugada, pero posteriormente Arica habría cambiado de actitud de manera abrupta, lo que, según la denunciante, obedecería a la cercanía de ella con Ezeta.

Vásquez Abanto afirmó al programa que la reacción de la modelo “es por él, porque otra razón no tengo”. En apoyo a su testimonio, presentó capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp en la que, según indica, Arica habría enviado insultos y amenazas de muerte dirigidas hacia ella.

Al ser consultada por el mismo medio, Shirley Arica rechazó de manera tajante las acusaciones y puso en duda la veracidad del altercado. La modelo declaró: “No sé la verdad, ni idea. Que pruebe lo que dice. Si ya denunció, creo que debe haber una investigación. Lo desmiento, yo duermo como un ángel”, negando incluso conocer a la denunciante.

