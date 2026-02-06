Perú

Retrasos de vuelos en el aeropuerto Jorge Chávez por fallas en el radar: ¿puedo reclamar una indemnización por la demora?

Al menos ocho vuelos con salida y destino al principal terminal aéreo de Lima registraron retrasos debido a fallas en el sistema de radar de la torre de control, situación reportada por pasajeros en redes sociales y confirmada desde el interior de una de las aeronaves afectadas

Guardar
Aeropuerto Jorge Chávez (Foto: Andina)
Aeropuerto Jorge Chávez (Foto: Andina)

Los retrasos de vuelos generan una de las mayores frustraciones entre los pasajeros, especialmente cuando ocurren por fallas técnicas inesperadas. Esta noche, al menos ocho vuelos con salida y destino al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez registraron demoras debido a problemas en el sistema de radar de la torre de control, lo que reavivó una pregunta clave entre los viajeros: ¿es posible reclamar una indemnización por el retraso de un vuelo en el Perú?

Las incidencias, reportadas por pasajeros en redes sociales, obligaron a que varias aeronaves permanezcan en tierra o realicen maniobras de espera en el aire mientras se aplicaban medidas de contingencia. Incluso vuelos internacionales procedentes de Santiago de Chile y Cusco tuvieron que retrasar su aterrizaje. Ante este escenario, muchos pasajeros expresaron dudas sobre si les corresponde una compensación económica, un reembolso o algún otro beneficio por el tiempo perdido.

Cuando se presentan fallas en sistemas críticos como el radar, los retrasos pueden extenderse por varias horas y afectar conexiones, compromisos laborales o gastos adicionales. Por ello, conocer qué dice la normativa y cuáles son los derechos del pasajero resulta clave para saber si se puede presentar un reclamo o solicitar una indemnización.

Decenas de pasajeros expresan su malestar en diversos aeropuertos del país, como Tumbes, debido a la cancelación de todos los vuelos hacia Lima. El problema se originó por un fallo en el radar de la torre de control del aeropuerto Jorge Chávez, afectando las operaciones aéreas. | Canal N / Primero a las 8

¿Qué derechos tienen los pasajeros ante un retraso de vuelo, según Indecopi?

El Indecopi señala que las aerolíneas están obligadas a brindar información clara, veraz y oportuna sobre las causas del retraso y las medidas que adoptarán. Este derecho a la información es fundamental para que el pasajero pueda tomar decisiones informadas y evitar una afectación mayor.

Si el pasajero no acepta la reprogramación ofrecida por la aerolínea, puede solicitar el reembolso del valor neto del boleto, postergar el viaje o endosar el pasaje a un tercero —sin costo adicional— en el caso de vuelos nacionales, siempre que la solicitud se realice hasta 24 horas antes del vuelo programado.

En cuanto a los tiempos de demora, la normativa establece compensaciones progresivas cuando el retraso es atribuible a la aerolínea. Si la demora es mayor a dos horas y menor a cuatro, el pasajero tiene derecho a un refrigerio y a realizar una llamada telefónica gratuita. Si el retraso supera las cuatro horas, también debe recibir alimentos.

Aeropuerto Jorge Chávez (Foto: Andina)
Aeropuerto Jorge Chávez (Foto: Andina)

Cuando la demora excede las seis horas, el pasajero puede exigir una compensación económica equivalente al 25 % del valor del tramo incumplido o aceptar una prestación alternativa, como millas, descuentos u otros beneficios ofrecidos por la aerolínea. Además, si es necesario pernoctar, la empresa aérea debe cubrir el hospedaje y el transporte desde y hacia el aeropuerto.

¿Las aerolíneas están obligadas a indemnizar por fallas técnicas o del sistema?

Aunque algunas incidencias, como fallas en el radar o problemas operativos externos, no siempre dependen directamente de la aerolínea, las empresas siguen teniendo obligaciones frente al pasajero. En estos casos, deben reprogramar el vuelo en condiciones similares o devolver el dinero pagado por el pasaje no utilizado, según la elección del consumidor.

Si el boleto fue adquirido a través de una agencia de viajes formal, el pasajero debe comunicarse con dicho proveedor para conocer las alternativas disponibles. Tanto las aerolíneas como las agencias están obligadas a mantener activos sus canales de atención y a poner a disposición el Libro de Reclamaciones, ya sea físico o virtual.

Los retrasos de vuelos generan
Los retrasos de vuelos generan una de las mayores frustraciones entre los pasajeros, especialmente cuando ocurren por fallas técnicas inesperadas

¿Dónde pedir orientación o presentar un reclamo por retraso de vuelo?

El Indecopi realiza un monitoreo permanente de este tipo de situaciones desde su oficina en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y en coordinación con sus sedes regionales. Esta supervisión busca garantizar que se respeten los derechos de los pasajeros afectados por retrasos y cancelaciones.

Los pasajeros que deseen recibir orientación o presentar un reclamo pueden comunicarse con el WhatsApp Aeropuerto 985 197 624, disponible las 24 horas del día. También están habilitados el correo sacreclamo@indecopi.gob.pe, los teléfonos (01) 224 7777 en Lima y 0 800 4 4040 en regiones, así como la plataforma Reclama Virtual.

Conocer estos derechos permite a los pasajeros saber cuándo corresponde reclamar una indemnización por retraso de vuelo y qué pasos seguir ante incidencias como las fallas en el sistema de radar registradas en el principal aeropuerto del país.

Temas Relacionados

IndecopiLimaAeropuerto Internacional Jorge ChávezAerolíneasRetraso De Vuelosperu-noticias

Más Noticias

Plan de seguridad de Podemos Perú fue elaborado con ayuda de Daniel Urresti desde prisión, afirma José Luna

El líder de Podemos Perú indicó que llevó documentación al interior de la prisíon donde está el exministro del Interior condenado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos

Plan de seguridad de Podemos

Exesposa de Renato Tapia lanza fuerte mensaje que estaría destinado a futbolista: “No tienen idea de todo que me he guardado”

Andrea Cordero, la madre de la hija del futbolista, usó redes sociales para publicar un explosivo mensaje que estaría dedicado hacia el popular “Capitán del Futuro”.

Exesposa de Renato Tapia lanza

Paola Rivera atribuyó su crecimiento a la Liga Peruana de Vóley: “Las jugadoras peruanas nos enseñan mucho a las extranjeras”

Elegida como la mejor armadora la temporada pasada, la mexicana vive un gran presente y destacó la evolución que ha logrado a partir de su experiencia en el vóley peruano

Paola Rivera atribuyó su crecimiento

Vuelos retrasados en el aeropuerto Jorge Chávez EN VIVO: reportan fallos en el sistema de radar

Al menos 11 vuelos se han visto afectados y no pueden despegar o aterrizar. Corpac ha iniciado trabajos de contingencia

Vuelos retrasados en el aeropuerto

Fiscalía pide información a Podemos Perú sobre presunto favorecimiento de Rafael López Aliaga a empresa china

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima requirió de manera urgente información sobre los hechos denunciados por regidores de la agrupación liderada por José Luna

Fiscalía pide información a Podemos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Plan de seguridad de Podemos

Plan de seguridad de Podemos Perú fue elaborado con ayuda de Daniel Urresti desde prisión, afirma José Luna

Fiscalía pide información a Podemos Perú sobre presunto favorecimiento de Rafael López Aliaga a empresa china

Ministro de Producción afirma que contrataciones de allegadas a José Jerí se basaron en mérito y asegura apoyo pleno del Gabinete

Fiscalía cita a Alfonso López-Chau: candidato de Ahora Nación investigado por presunto uso de fondos de la UNI para su campaña

Mypes piden al Congreso intervenir para elaboración del reglamento de la ley que garantiza compras estatales

ENTRETENIMIENTO

Exesposa de Renato Tapia lanza

Exesposa de Renato Tapia lanza fuerte mensaje que estaría destinado a futbolista: “No tienen idea de todo que me he guardado”

Magaly Medina entrevistará al cirujano que la operó en Argentina: responderá rumores sobre su intervención estética

Shirley Arica aparece internada en clínica y preocupa a sus fans: “No tengo fecha de salida y es frustrante”

Juan Ichazo y Johana Cubillas firman la paz y dan el primer paso hacia un divorcio amigable: “por el bien de mis hijos”

Ariadna Vargas Llosa, nieta de Mario Vargas Llosa, sorprende al ser oficializada como candidata del Miss Perú-USA 2026

DEPORTES

Paola Rivera atribuyó su crecimiento

Paola Rivera atribuyó su crecimiento a la Liga Peruana de Vóley: “Las jugadoras peruanas nos enseñan mucho a las extranjeras”

Dónde ver Perú vs Alemania: canal tv online de los partidos por ‘qualifiers’ de la Copa Davis 2026

“No hay de qué preocuparse”: administrador de Alianza Lima se mostró confiado pese a la derrota ante 2 de Mayo

Diego Acosta, el goleador de 2 de Mayo ante Alianza Lima en Copa Libertadores 2026, expresó su admiración por Paolo Guerrero: “Siempre lo seguía”

Regatas Lima potencia su ofensiva con el fichaje de Nicole Abreu de cara al Sudamericano de Clubes de Vóley 2026