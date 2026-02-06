Parque de las Leyendas anuncia recorrido nocturno por el Día del Amor

El Parque de las Leyendas se convertirá este 14 de febrero, Día de San Valentín, en el escenario de una noche singular, donde el romance y la cultura se entrelazarán en una propuesta única pensada para celebrar el amor en todas sus expresiones.

Bajo el nombre “Especial Amor de Leyendas”, la sede San Miguel abrirá sus puertas para ofrecer a los visitantes un recorrido nocturno cargado de sorpresas, historias ancestrales y experiencias multisensoriales.

La velada dará inicio a las 19:00 horas en el patio central, donde un cupido dará la bienvenida a los asistentes, marcando el punto de partida de una travesía diseñada para conectar a los participantes con relatos y símbolos del afecto en distintas épocas.

El primer destino será la Huaca San Miguel, un espacio cargado de historia donde dos personajes caracterizados compartirán relatos sobre el amor en antiguas civilizaciones, permitiendo a los presentes sumergirse en los mitos y tradiciones que han definido los lazos afectivos a lo largo del tiempo.

El itinerario continuará en la zona Costa, donde un amigable pingüino, acompañado de un guía experto, invitará a los presentes a descubrir detalles fascinantes sobre los vínculos y rituales de cortejo de estas aves. El recorrido llevará también a los asistentes al acuario, donde la vida marina desplegará toda su diversidad en un ambiente propicio para el asombro y el aprendizaje.

El jardín botánico ofrecerá otra estación memorable de la jornada. En ese lugar, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer plantas medicinales y aromáticas vinculadas a la tradición y la salud. Un matrimonio simbólico, ambientado entre la energía de la naturaleza, será parte central de esta parada, junto a la escenificación de la clásica historia de La Bella y la Bestia, que aportará un toque mágico al evento.

La experiencia nocturna estará acompañada de música electrónica inmersiva, generando un entorno envolvente y familiar. En la pérgola del Patio Central, los asistentes encontrarán una amplia oferta gastronómica y recuerdos temáticos, mientras que los paseos en bote por la Laguna Recreativa sumarán un componente romántico adicional a la velada.

El evento contempla, además, zonas diseñadas especialmente para capturar fotografías, permitiendo a los visitantes conservar recuerdos imborrables. El estacionamiento principal, ubicado en la avenida Las Leyendas 580, estará disponible de manera libre para facilitar el acceso.

Para quienes deseen más información o adquirir entradas, la página oficial del parque ofrece todos los detalles necesarios (LINK). El precio es de S/70.

Durante el mismo 14 de febrero, desde las 10:00 horas, se desarrollarán actividades de enriquecimiento para especies como otorongo, cóndor y lobos de río, y a las 14:30 horas, el Museo de Sitio albergará el taller “Entrelazando Historias”, enfocado en textilería y simbolismo cultural.

Precios de las entradas

Entrada general: S/ 20 para personas de 13 años en adelante.

Niños: S/ 10 para menores de 3 a 12 años.

Adultos mayores: S/ 4 para quienes tienen 60 años o más, válido todos los días, incluidos feriados.