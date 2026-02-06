Perú

Macarena Vélez no esconde su emoción tras el anuncio de divorcio de Juan Ichazo y Johana Cubillas: “Me muero por casarme”

La exchica reality celebra el inicio oficial del divorcio entre la expareja, abriendo la posibilidad de formalizar su relación y compartiendo entre risas sus planes de casamiento y vida a futuro

Macarena Vélez no oculta su felicidad y revela sus más grandes anhelos junto a Juan Ichazo: casarse y formar una familia. La exchica reality confiesa que se "muere por formar una familia" y ya sueña con la llegada de un bebé. América TV / América Hoy

El inicio oficial del proceso de divorcio entre Juan Ichazo y Johana Cubillas ha abierto la puerta a una nueva etapa para Macarena Vélez. La exchica reality, actual pareja del empresario argentino, no ocultó su felicidad tras confirmarse que la expareja ha logrado acuerdos fundamentales para avanzar con la separación legal, lo que le permite ilusionarse con la posibilidad de dar el siguiente paso en su relación.

Un divorcio en calma y el fin de los conflictos públicos

Tras meses de tensión, declaraciones cruzadas y desacuerdos ventilados ante la opinión pública, la noticia de la conciliación sorprendió tanto a seguidores como a los protagonistas del triángulo mediático. En los últimos días, Johana Cubillas y Juan Ichazo lograron conciliar exitosamente el régimen y la pensión de alimentos para sus hijos, un acuerdo que allanó el camino para iniciar el proceso de divorcio.

Cubillas, visiblemente aliviada, compartió en ‘América Hoy’ que el trámite está en marcha y que finalmente puede cerrar una etapa complicada de su vida. “Mucho más tranquila. Porque ya ayer firmamos la conciliación, pudimos arrancar con el tema del divorcio y estoy súper contenta con todo esto”, declaró la empresaria.

La actitud conciliadora de Cubillas marca un contraste con los meses previos, cuando expresó públicamente su negativa a firmar el divorcio por temor a incumplimientos económicos. Ahora, el entendimiento entre ambas partes es palpable, al punto que la empresaria no solo le desea lo mejor a su exesposo y a Macarena, sino que también los anima a consolidar su vínculo.

Tras meses de enfrentamientos públicos y acusaciones, Johana 'La Nena' Cubillas y Juan Ichazo finalmente llegaron a un acuerdo. La pareja acudió a una conciliación por sus hijos y dio el primer paso para iniciar su divorcio. América TV / América Hoy

“Ellos disfruten su vida, su amor, les deseo toda la felicidad. Si quieren casarse, que se casen, si quieren tener hijos y darles hermanitos a mis hijos, increíble. Les deseo lo mejor, espero que duren porque tampoco es que a mí me parezca lindo estarle presentándole a mis hijos. Prefiero que sea con Macarena y que sea la única chica que mis hijos conozcan para que no se confundan”, expresó Cubillas.

A pesar del clima de cordialidad, Cubillas lanzó una broma que fue recogida con humor tanto por ella como por la prensa: “Que consiga canjes para el cumpleaños de mis hijos, y que Macarena lo va a ayudar a conseguir los canjes, esas son las cláusulas”, dijo entre risas, dejando claro que la prioridad es el bienestar de los pequeños y el fin de los dramas familiares.

Macarena Vélez ilusionada con el matrimonio y planes a futuro

En medio de este nuevo escenario, Macarena Vélez ha sido clara sobre sus intenciones y expectativas en la relación. Lejos de la polémica de meses anteriores, la modelo ha optado por enfocarse en su vínculo con Ichazo y en construir una convivencia estable. “Me muero por casarme. Por tener el coche para mi perro y estoy practicando para el coche de bebé. Entonces estoy practicando para ver si, no sé, un añito por ahí podría darse el coche de bebé humano. No, lo que el universo quiera”, declaró entre bromas y risas, dejando ver que el matrimonio sí está en sus planes.

A pesar de la invitación de Cubillas para asistir a celebraciones familiares, Vélez prefiere mantener cierta distancia en algunos temas: “Sí, pero la verdad que yo prefiero mantenerme al margen”, comentó sobre la posibilidad de ir al cumpleaños de los hijos de Ichazo y Cubillas. La exchica reality ha manifestado que, si bien está comprometida con su relación, busca evitar roces innecesarios y priorizar la tranquilidad de todos los involucrados.
Se acabó la disputa. Juan Ichazo y Johanna Cubillas finalmente llegaron a un acuerdo por el bienestar de sus hijos. Conoce todos los detalles sobre la nueva pensión, el régimen de visitas y la firma de los papeles de divorcio que pone fin a su matrimonio. | Willax / Amor y fuego

La etapa que inicia la pareja representa un cambio sustancial respecto a los meses anteriores, cuando Macarena Vélez y Juan Ichazo enfrentaron cuestionamientos públicos y mediáticos por el inicio de su romance en medio de acusaciones de infidelidad y conflictos legales no resueltos. Hoy, con el proceso de divorcio en marcha y los acuerdos familiares claros, la pareja se muestra más sólida y enfocada en el futuro.

Un proceso de conciliación que busca el bienestar de los hijos

El acuerdo alcanzado entre Johana Cubillas y Juan Ichazo no solo implica el avance en el divorcio, sino también un compromiso renovado con el bienestar de los hijos en común. Durante la conciliación, se definieron los montos de pensión de alimentos —ajustados a la realidad económica actual— y se estableció un régimen de visitas con mayor flexibilidad.

El abogado de Ichazo confirmó que ambas partes lograron resolver los puntos pendientes sobre las responsabilidades económicas y la organización familiar.

Ya hemos acordado todos los puntos que ellos habían planeado desde un principio con respecto al tema de la pensión. Los nuevos montos que era lo que se estaba viendo, que quería que se haga un ajuste en base a la realidad de ahora porque la conciliación anterior era en dólares y ahora es en soles. En el tema de las visitas, va a tener bastante flexibilidad. También hemos visto el tema del divorcio, que ya está firmado”, detalló el letrado.

Este nuevo contexto ha permitido que las partes dejen atrás meses de conflicto y exposición mediática, priorizando la paz y la estabilidad emocional de los menores. Tanto Cubillas como Ichazo han reiterado que el objetivo principal es garantizar que sus hijos crezcan en un entorno saludable y sin disputas judiciales constantes.

