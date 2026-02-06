Perú

Aeropuerto Jorge Chávez: Defensoría revela la cantidad de vuelos afectados por falla en radar

El incidente en el principal terminal aérea del Perú generó demoras y preocupación entre pasajeros. Autoridades exigen canales de atención ágiles y respuestas inmediatas

Guardar
Al menos 12 vuelos resultaron
Al menos 12 vuelos resultaron afectados el pasado 5 de febrero en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: Andina/Juan Carlos Guzmán)

Un incidente técnico en el sistema de radar del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado en el Callao, provocó una serie de retrasos en las operaciones aéreas el jueves 5 de febrero, afectando a cientos de pasajeros y la salida de al menos 12 vuelos, según confirmó la Defensoría del Pueblo.

La falla en el radar del aeropuerto impactó directamente en la programación de vuelos nacionales e internacionales, generando una ola de quejas y cuestionamientos sobre la gestión de emergencias en uno de los puntos neurálgicos para el transporte aéreo de Perú.

Otra falla en el Jorge Chávez

De acuerdo con información difundida por reportes oficiales de Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del aeropuerto, el problema técnico se registró durante la tarde y primera parte de la noche.

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), operador de la torre de control, confirmó que la incidencia se produjo entre las 17:20 y las 19:59, periodo en el que se aplicaron protocolos de contingencia para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas.

Durante ese lapso, más de una decena de vuelos sufrieron demoras en sus salidas y llegadas, mientras que varias aeronaves permanecieron en tierra o se mantuvieron en maniobras de espera en el aire.

Entre los vuelos afectados se encontraron conexiones internacionales procedentes de Santiago de Chile y Cusco. La situación generó malestar entre los pasajeros, muchos de los cuales recurrieron a redes sociales para reportar la falta de información y la incertidumbre respecto al estado de sus itinerarios.

LAP recomendó a los usuarios mantenerse en contacto con sus aerolíneas para recibir actualizaciones sobre reprogramaciones y posibles cambios en los horarios. “Recomendamos a nuestros pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer el estado de sus vuelos”, publicó la concesionaria en su cuenta oficial de X.

Por su parte, Corpac emitió un comunicado en el que aseguró que la seguridad operacional de los vuelos estuvo garantizada en todo momento y agradeció la comprensión de las aerolíneas y de los pasajeros ante las molestias ocasionadas. Según la entidad, el sistema de control de tránsito aéreo ya opera con normalidad, y los vuelos afectados se encuentran en proceso de regularización.

Decenas de vuelos continúan demorados en el principal aeropuerto de Perú, generando largas esperas y frustración entre los pasajeros. A pesar de un comunicado de Corpac, los problemas persisten afectando a múltiples destinos. | Canal N / Al Final del Día

Supervisión de la Defensoría

La Defensoría del Pueblo supervisó la situación y detectó que al menos 12 vuelos resultaron perjudicados por la falla en el radar.

La entidad gestionó la coordinación con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), que activó protocolos de atención a los usuarios afectados y ofreció orientación sobre sus derechos.

“Nos contactamos con Indecopi, que informó que vienen atendiendo a usuarios afectados por los retrasos. Asimismo, Lima Airport Partners adoptó medidas para facilitar la continuidad de las operaciones dentro de sus competencias”, señaló la Defensoría.

De acuerdo con la normativa vigente, las aerolíneas deben brindar información transparente sobre las causas de los retrasos y ofrecer alternativas como reembolsos, reprogramaciones o compensaciones, dependiendo de la duración de la demora y la responsabilidad atribuible.

En casos de incidencias técnicas externas como la ocurrida en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, las empresas deben facilitar la reprogramación del vuelo o el reembolso, según la elección del usuario.

Temas Relacionados

Aeropuerto Jorge ChávezDefensoría del PuebloVuelos canceladosperu-noticias

Más Noticias

Tarapoto: el pronóstico del clima de mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

Tarapoto: el pronóstico del clima

Conoce el pronóstico del tiempo para mañana en Trujillo

Al estar cerca de la costa del pacífico, algunos fenómenos meteorológicos y atmosféricos pueden llegar a influir en su clima

Conoce el pronóstico del tiempo

Joven estuvo desaparecido más de 30 días y su familia lo encontró en la morgue: estaba identificado como NN desde enero

La búsqueda se centró en los últimos pasos de Michel Asto Delgado. Fue visto por última vez el 29 de diciembre, al salir de su trabajo en Surquillo, y luego captado por una cámara en Independencia. Desde entonces, no hubo más rastros confirmados

Joven estuvo desaparecido más de

Perú vs Alemania EN VIVO: punto a punto del día 2 de la serie por los ‘qualifiers’ de Copa Davis 2026

El cuarteto capitaneado por ‘Lucho’ Horna asume la compleja misión de imponerse en los tres compromisos de la jornada para darle vuelta a la llave en Düsseldorf

Perú vs Alemania EN VIVO:

Abogado de Erick Moreno asegura que su defendido, ‘El Monstruo’, no lidera una organización criminal: “Es una víctima”

El Ministerio Público afirmó que el acusado habría enviado amenazas vía WhatsApp a más de cincuenta transportistas que operaban en un paradero informal en Ancón

Abogado de Erick Moreno asegura
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú expresa malestar a México

Perú expresa malestar a México por videos de actividad política de Betssy Chávez en su embajada en Lima

Vladimiro Montesinos saldrá de prisión en 2037: PJ ordena que cumpla condena del caso Pativilca

‘Los Elegantes del Gore’: Fiscalía detiene al gobernador de Tumbes como presunto cabecilla

Gobernadora de Moquegua vulneró la neutralidad electoral para favorecer a Martín Vizcarra y Perú Primero

‘El Monstruo’ no reconoce todos los cargos en su contra: “Toman mi nombre y extorsionan a la gente”

ENTRETENIMIENTO

Hija de Melcochita arremete contra

Hija de Melcochita arremete contra Monserrat Seminario por presunto control y retención de documentos: “No se los quiere dar”

Exesposa de Renato Tapia lanza fuerte mensaje que estaría destinado a futbolista: “Me he guardado cosas para no hacer ruido”

Dayron Martín desafía a Pamela López y mantiene su versión sobre vínculo sentimental: “No me retracto”

Samahara Lobatón se quiebra y pide oraciones para su bebé internado en UCI: “Esto está siendo muy fuerte para mí”

Shirley Arica aparece internada en clínica y preocupa a sus fans: “No tengo fecha de salida y es frustrante”

DEPORTES

Perú vs Alemania EN VIVO:

Perú vs Alemania EN VIVO: punto a punto del día 2 de la serie por los ‘qualifiers’ de Copa Davis 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: partido por fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

“Me sacaron una copa de la vitrina”: el lamento de Gabriel Costa por la final 2023 ante Universitario con Alianza Lima

Tres bajas confirmadas en Universitario para enfrentar a Cusco FC: las sorpresas de Javier Rabanal

Rebaza Acosta despidió a jugadora por indisciplina en plena Liga Peruana de Vóley 2025/2026: “Pedía disculpas y lo volvía a hacer”