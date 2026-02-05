Tras cinco meses detenidos por el gobierno de Dina Boluarte, se reanudaron los trabajos arqueológicos en el Arco del Puente y el Molino de Aliaga

A escasos metros del arco se halló la estructura del Molino de Aliaga, un molino hidráulico del siglo XVI impulsado por el canal de Huatica. (PROLIMA)

Tras cinco meses de detención administrativa, los trabajos de investigación arqueológica en el Arco del Puente y el Molino de Aliaga volvieron a ponerse en marcha en el Centro Histórico de Lima. La reanudación ocurrió luego de que el Ministerio de Cultura dejara sin efecto la resolución que ordenó la paralización de las excavaciones en un sector colindante con Palacio de Gobierno, una decisión que generó debate entre especialistas, autoridades municipales y gestores del patrimonio.

El retorno de las labores no solo reactiva una intervención suspendida, sino que reabre una discusión más amplia sobre los límites de las competencias estatales, la protección del patrimonio arqueológico y la convivencia entre seguridad institucional e investigación histórica. En este escenario, la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (PROLIMA), retomó un proyecto que busca documentar y sustentar técnicamente la restitución del antiguo Arco del Puente, una de las estructuras más tempranas de la ciudad.

El Arco del Puente y el Molino de Aliaga forman parte de los vestigios más antiguos de la Lima fundacional. Su estudio resulta clave para comprender la configuración urbana inicial de la capital y su relación con el río Rímac y las primeras infraestructuras virreinales. La suspensión previa, ordenada en septiembre, interrumpió excavaciones en curso y dejó pendientes etapas fundamentales del trabajo arqueológico.

Reinicio de labores en el entorno de Palacio de Gobierno

Con la anulación de la resolución de paralización, el equipo multidisciplinario de la Subgerencia de Operaciones de PROLIMA inició nuevamente las labores de campo en el área conocida como estacionamiento externo de Palacio de Gobierno. El objetivo principal consiste en ubicar el pilar este del antiguo Arco del Puente, una estructura que marcó durante siglos el ingreso a Lima desde el norte.

Las primeras acciones se desarrollaron de manera secuencial. El equipo ejecutó el desplazamiento de los bolardos o bloques de seguridad para ampliar el área de intervención. Luego se efectuó el retiro y traslado hacia el norte de la caseta de control existente en la zona. A estas tareas se sumó el traslado de redes eléctricas, lo que permitió liberar completamente el espacio destinado a la excavación.

Una vez despejada el área, comenzaron las excavaciones arqueológicas. El procedimiento inicial incluyó el retiro de la carpeta asfáltica y de la capa de concreto ubicada debajo. Posteriormente, el equipo avanzó sobre los estratos arqueológicos con el fin de identificar evidencias materiales vinculadas al antiguo Arco del Puente. Estas acciones se orientan a reunir información técnica que sirva como base para el expediente del proyecto de reconstrucción.

Según PROLIMA, el trabajo también permite evaluar en tiempo real el estado de conservación de los vestigios, un aspecto clave para cualquier propuesta de restitución. Todo el proceso se desarrolla dentro del marco del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima.

La resolución que levantó la paralización

La reanudación de las excavaciones se sustenta en la Resolución Viceministerial N.° 000297-2025-VMPCIC, emitida por el Ministerio de Cultura. El documento dejó sin efecto la resolución anterior que ordenó detener los trabajos y señaló que dicha medida carecía de sustento técnico adecuado.

El texto oficial indica que la resolución previa no contenía “una debida motivación” y que su fundamento se apoyó en criterios ajenos al procedimiento técnico arqueológico. En ese sentido, el propio documento precisa que “la paralización se sustentó en temas de seguridad (…) que no corresponde observar al Ministerio de Cultura, dado que ello compete a otras entidades”.

Esta argumentación marcó un punto de inflexión en el caso, al reconocer que la evaluación de riesgos de seguridad presidencial no forma parte de las competencias técnicas del sector Cultura en materia arqueológica. La decisión permitió restituir los permisos y dar continuidad a las investigaciones en curso.

Los argumentos iniciales del Ministerio de Cultura

La medida de paralización, adoptada en septiembre, sorprendió incluso a los equipos de investigación. En ese momento, el Ministerio de Cultura declaró parcialmente nulas las resoluciones que autorizaron a PROLIMA la ejecución del “Proyecto de investigación arqueológica, conservación y puesta en valor de las Portadas, Baluartes y Tajamares de la Muralla de Lima”.

La disposición respondió a informes remitidos por la Secretaría de Seguridad de Palacio de Gobierno. Dichos documentos advirtieron riesgos críticos para la presidenta, otras altas autoridades y las instalaciones del Palacio. Según esos reportes, las excavaciones afectaban el perímetro de 500 metros de seguridad y los anillos de protección definidos por la Policía Nacional.

El informe también sostuvo que las obras reducían el ancho de la vía a seis metros, lo que complicaba el tránsito en una zona de alta circulación y generaba vulnerabilidad durante visitas oficiales o eventos internacionales. Ante esos argumentos, el Ministerio de Cultura señaló que, al recibir los informes de Palacio de Gobierno y de la Policía Nacional, correspondía aplicar la nulidad prevista en el artículo 10 de la Ley N.° 27444.

La posición de PROLIMA tras la anulación

Tras la nueva resolución viceministerial, PROLIMA sostuvo que la anulación de la medida previa reconoció la legalidad del trabajo realizado. Carlos Vega, subgerente de Operaciones del programa municipal, explicó que la decisión confirmó que las excavaciones se desarrollaban conforme a la normativa vigente y bajo los protocolos técnicos exigidos.

“Agradecemos la apertura y la buena voluntad del Ministerio de Cultura para restituir la legalidad y permitirnos continuar con un proyecto fundamental para Lima y su Centro Histórico, así como al Despacho Presidencial por darnos las facilidades para continuar con esta investigación”, expresó. En la misma línea, añadió que “esta decisión demuestra que, cuando las instituciones dialogan y trabajan juntas, el gran beneficiado somos todos los peruanos y su patrimonio”.

Con el reinicio de las excavaciones, el proyecto retoma una fase clave para documentar uno de los accesos históricos más antiguos de la ciudad y avanzar en la elaboración del expediente técnico que sustente su futura restitución dentro del Centro Histórico de Lima.