Premios APRECI 2025: ‘Punku’, ‘A media calle’ y ‘La memoria de las mariposas’ lideran las nominaciones

Un momento de encuentro entre generaciones y estilos marca la antesala de la entrega de los galardones más importantes de la industria audiovisual peruana.

La Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica (APRECI) anunció que los documentales lideran las nominaciones de la XVII edición de los Premios APRECI, destacando el avance de este género en la producción nacional estrenada en 2025. La ceremonia de premiación se realizará el 6 de febrero en el Auditorio de la Alianza Francesa de Lima.

El comunicado oficial difundido por la organización señala que ‘Punku’, dirigida por Juan Daniel Fernández Molero, encabeza la lista de nominaciones con cinco menciones, entre ellas mejor película peruana, dirección, guion, actriz protagonista y actor de reparto.

A esta producción le siguen ‘A media calle’, de Eduardo Orcada Villalva, con cuatro nominaciones, y las películas ‘Ramón y Ramón’ (Salvador del Solar) e ‘Intercontinental’ (Salomón Pérez), ambas con tres nominaciones cada una. Junto a ellas, los documentales ‘La memoria de las mariposas’, ‘Uyariy (Escuchar)’ y ‘Vino la noche’ también obtienen tres menciones.

Por primera vez en la historia del certamen, cuatro documentales compiten en la categoría de mejor película peruana. Según detalló Infobae Perú, los títulos seleccionados son ' La memoria de las mariposas’ (Tatiana Fuentes Sadowski), “Punku” (Juan Daniel Fernández Molero), “Runa Simi” (Augusto Zegarra), “Uyariy (Escuchar)” (Javier Corcuera) y “Vino la noche” (Paolo Tizón). Este hecho confirma el auge del cine documental en el país y su impacto tanto a nivel nacional como internacional.

La edición 2025 de los Premios APRECI se desarrolla en un contexto de crecimiento para la industria audiovisual peruana. En el año se estrenaron 79 largometrajes nacionales, de los cuales 34 corresponden al género documental, lo que representa casi la mitad de la producción total. Este dato refleja una tendencia sostenida hacia el fortalecimiento de discursos autorales y temáticas de interés social, histórico y cultural en el cine peruano de los últimos años.

Carlos Gassols recibirá condecoración

El reconocimiento especial Emérito “Armando Robles Godoy” será otorgado al actor Carlos Gassols por su trayectoria y aporte al cine nacional. Según la información difundida por la organización, la ceremonia contará con la conducción de la actriz Cindy Diaz y el respaldo de la Alianza Francesa y la Embajada de Francia en Perú.

Carlos Gassols recibirá condecoración. Facebook.

La lista de nominaciones revela una diversidad de propuestas cinematográficas que abarcan desde historias personales hasta relatos colectivos, pasando por experimentaciones formales y narrativas innovadoras. La presencia de documentales en las principales categorías responde al reconocimiento de nuevas formas de explorar la realidad nacional, así como al interés del público y la crítica por relatos que abordan temas de memoria, identidad y derechos humanos.

El comunicado de la APRECI resalta que la selección de nominados fue resultado de una evaluación rigurosa realizada por críticos y periodistas especializados, quienes valoraron la calidad, originalidad y relevancia de las obras en competencia.

El público también podrá sumarse a este importante evento a través de la transmisión en vivo que realizará la APRECI en su página oficial de Facebook, permitiendo que seguidores, profesionales de la industria y público en general sean parte de la ceremonia en tiempo real, sin importar dónde se encuentren.

La XVII edición de los Premios APRECI marca un hito para el género documental en el Perú, al consolidar su presencia en las principales categorías y reflejar el interés creciente por historias que exploran la complejidad de la sociedad peruana. La ceremonia del 6 de febrero promete reunir a los principales referentes de la industria y celebrar una temporada marcada por la diversidad y la innovación.

Lista completa de nominaciones por categoría:

Mejor película peruana

La memoria de las mariposas, de Tatiana Fuentes Sadowski

Punku, de Juan Daniel Fernández Molero

Runa Simi, de Augusto Zegarra

Uyariy (Escuchar), de Javier Corcuera

Vino la noche, de Paolo Tizón

Mejor dirección

Javier Corcuera, por Uyariy (Escuchar)

Juan Daniel Fernández Molero, por Punku

Paolo Tizón, por Vino la noche

Tatiana Fuentes Sadowski, por La memoria de las mariposas

Mejor guion

Eduardo Orcada Villalva, por A media calle

Héctor Gálvez y Salvador del Solar, por Ramón y Ramón

Juan Daniel Fernández Molero, por Punku

Salomón Pérez, por Intercontinental

El equipo creativo celebra el reconocimiento a la diversidad de propuestas en la nueva edición de los premios al cine peruano.

Mejor actriz protagonista

Julia Thays, por 1982

Maritza Kategari, por Punku

Martha Rebaza, por Nanito

Patricia Barreto, por Amor erizo

Mejor actriz de reparto

Grecia Pino, por Los inocentes

Hermelinda Luján, por Mistura

Sylvia Majo, por A media calle

Tania del Pilar, por Intercontinental

Mejor actor protagonista

Arnold Carlos Styp Torres Rojas, por A media calle

Emanuel Soriano, por Ramón y Ramón

Guido Calderón, por Nanito

Paris Pesantes, por Intercontinental

Mejor actor de reparto

Fernando Bacilio, por A media calle

Joshua Salinas, por Los inocentes

Lucho Ramírez, por Ramón y Ramón

Ricardo Delgado, por Punku

Representantes del cine nacional aguardan la ceremonia de premiación que destaca la innovación y el impacto social de las producciones.