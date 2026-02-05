Perú

Día Mundial del Hombre del Tiempo: origen, sentido y vigencia de una fecha dedicada a la meteorología moderna

Cada 5 de febrero se celebra el Día Mundial del Hombre del Tiempo, una fecha que reconoce a quienes estudian, interpretan y comunican el clima, una labor clave para la seguridad, la planificación diaria y la prevención de riesgos

El rol de los presentadores
El rol de los presentadores del clima, originado en los pioneros del siglo XVIII, se ha transformado con los avances tecnológicos y exige hoy un compromiso renovado frente a fenómenos cada vez más complejos (Latina)

El pronóstico del tiempo dejó de ser una simple observación empírica para convertirse en una disciplina científica apoyada en tecnología de alta precisión.

Cada 5 de febrero, el Día Mundial del Hombre del Tiempo pone en relieve el trabajo de meteorólogos y comunicadores que transforman datos complejos en información comprensible para la ciudadanía.

La fecha recuerda el nacimiento de John Jeffries, pionero de la observación meteorológica instrumental en el siglo XVIII, y busca destacar una tarea que combina ciencia, comunicación y servicio público.

En un contexto de fenómenos extremos cada vez más frecuentes, su rol adquiere una relevancia estratégica en la vida cotidiana.

Un origen ligado a la ciencia y a la observación del clima

El Día Mundial del Hombre
El Día Mundial del Hombre del Tiempo se fijó el 5 de febrero por el nacimiento de John Jeffries, pionero en medir el clima con instrumentos científicos. (Wonderful Ballon Ascents)

La elección del 5 de febrero no es casual. Ese día, en 1744, nació John Jeffries, físico estadounidense considerado uno de los primeros observadores meteorológicos sistemáticos. Jeffries fue pionero en el uso de instrumentos de medición para registrar variables atmosféricas y realizó observaciones innovadoras desde un globo aerostático en Londres, una práctica inédita para su época.

Sus estudios sentaron bases para el desarrollo de la meteorología moderna, al introducir métodos científicos en un campo que hasta entonces dependía de la experiencia directa y la intuición. La efeméride busca rendir homenaje a ese espíritu de observación rigurosa que hoy se mantiene en centros de investigación, servicios meteorológicos y medios de comunicación de todo el mundo.

A diferencia de otras conmemoraciones vinculadas al clima, esta jornada no se centra en las instituciones, sino en las personas que cumplen la función de analizar la información atmosférica y transmitirla de manera clara. Por ello, la celebración está dirigida tanto a científicos como a comunicadores especializados que se han convertido en referentes cotidianos para la audiencia.

El rol del meteorólogo en la era de la tecnología y los datos

Satélites, radares y modelos matemáticos
Satélites, radares y modelos matemáticos sostienen hoy el trabajo del meteorólogo, que traduce datos complejos en alertas claras para la población. (Freepik)

El Día Mundial del Hombre del Tiempo también permite dimensionar la transformación del oficio. La predicción actual se apoya en satélites, radares, estaciones automáticas y modelos matemáticos capaces de procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real. Detrás de cada pronóstico existe un trabajo técnico que combina física, estadística y análisis computacional.

Sin embargo, la tecnología por sí sola no basta. La interpretación humana resulta clave para contextualizar la información, evaluar escenarios y comunicar posibles impactos. De ese equilibrio entre ciencia y lenguaje accesible depende que la población adopte medidas preventivas frente a lluvias intensas, olas de calor, heladas o tormentas severas.

La celebración subraya ese valor social. Informar sobre el clima no solo orienta actividades cotidianas, también contribuye a reducir riesgos, planificar operaciones agrícolas, organizar el transporte y anticipar emergencias. En ese sentido, el trabajo del hombre y la mujer del tiempo cumple una función de servicio público que trasciende el ámbito mediático.

Por esa razón, en muchos países la fecha también se conoce como Día del Hombre y la Mujer del Tiempo, una denominación que refleja la participación creciente de mujeres en la meteorología y en la divulgación científica. La variante busca visibilizar la igualdad de género dentro de una profesión históricamente asociada a figuras masculinas.

Diferencias con otras efemérides y su sentido actual

El 5 de febrero pone
El 5 de febrero pone el foco en las personas del pronóstico, en un contexto marcado por el cambio climático y la mayor vulnerabilidad social. (Freepik)

El Día Mundial del Hombre del Tiempo no debe confundirse con el Día Meteorológico Mundial, que se celebra cada 23 de marzo y conmemora la creación de la Organización Meteorológica Mundial. Mientras esa jornada pone el foco en la cooperación internacional y las instituciones, la del 5 de febrero destaca a las personas que llevan la información climática al público.

La vigencia de esta efeméride se ha reforzado en un contexto marcado por el cambio climático y el aumento de eventos extremos. La necesidad de comunicar con precisión, responsabilidad y claridad se ha vuelto central, ya que una mala interpretación puede generar alarma innecesaria o, por el contrario, minimizar situaciones de riesgo.

Además, el hombre y la mujer del tiempo cumplen un rol pedagógico. A través de explicaciones sencillas, ayudan a comprender conceptos como frentes fríos, sistemas de alta presión o anomalías térmicas, acercando la ciencia a la vida diaria. Esa tarea divulgativa fortalece la cultura científica y fomenta una relación más informada con el entorno natural.

La fecha, por tanto, no celebra solo una profesión, sino una función esencial en sociedades cada vez más expuestas a la variabilidad climática. Reconocer su labor implica valorar la combinación de conocimiento científico, tecnología avanzada y capacidad comunicativa que permite anticipar escenarios y tomar decisiones informadas, día tras día, frente al cielo cambiante.

