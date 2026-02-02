Ataque armado en bar de Zarumilla: asesinan a un peruano y a un extranjero frente a los asistentes

Imágenes de cámaras de seguridad muestran el escalofriante momento en que un sicario ingresa a un bar en Zarumilla, Tumbes, y asesina a sangre fría a dos hombres, uno peruano y otro ecuatoriano.| América Noticias

Un ataque armado en el interior de un bar de la provincia de Zarumilla, región Tumbes, dejó como resultado la muerte de dos personas, un ciudadano peruano y un ciudadano ecuatoriano. El incidente ocurrió la madrugada del 31 de enero en el establecimiento conocido como Point Bar Karaoke “Bratzito”, ubicado a pocos metros de la plaza principal de la zona.

De acuerdo con las cámaras de seguridad del local, un sicario ingresó al local y disparó en repetidas ocasiones contra Jordy Michael Pizarro Crisanto, de 32 años, quien se encontraba acompañado por una mujer y un grupo de amigos.

Pizarro Crisanto recibió cinco impactos de bala en distintas partes del cuerpo y falleció en el lugar. Mientras el atacante salía del bar, en el exterior se cruzó con Javier Wilfredo Casanova Correa, ciudadano ecuatoriano de 44 años, quien intentaba resguardarse del tiroteo.

Dos hombres asesinados en un bar de Zarumilla durante una madrugada de violencia | América Noticias

Casanova Correa fue alcanzado por un disparo y murió en la vía pública, a pesar de que los vecinos y la Policía Nacional intentó trasladarlo a un centro de salud.

Hipótesis de la Policía Nacional

Las autoridades manejan la hipótesis de un ajuste de cuentas, una modalidad que ha incrementado la preocupación en la región. De acuerdo con América Noticias, solo en enero se han registrado siete asesinatos atribuidos al sicariato en Tumbes, a pesar del estado de emergencia vigente en la zona fronteriza con Ecuador.

Tras el ataque, la PNP informó sobre la detención del conductor del mototaxi que habría facilitado la llegada del sicario al local. La identidad del presunto cómplice no ha sido divulgada mientras continúan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y determinar posibles vínculos con organizaciones criminales que operan en la zona.

Sicario asesina a dos personas en bar de Tumbes, la policía investiga ajuste de cuentas| Foto: América Noticias

Asimismo, se ha difundido imágenes del asesino antes de cometer el hecho, por lo que será clave para identificar al sicario.

