Perú

Ataque armado en bar de Zarumilla: asesinan a un peruano y a un extranjero frente a los asistentes

La Policía Nacional capturó al conductor que habría trasladado al sicario para que cometa el hecho, por lo que en las próximas horas será identificado

Guardar
Imágenes de cámaras de seguridad muestran el escalofriante momento en que un sicario ingresa a un bar en Zarumilla, Tumbes, y asesina a sangre fría a dos hombres, uno peruano y otro ecuatoriano.| América Noticias

Un ataque armado en el interior de un bar de la provincia de Zarumilla, región Tumbes, dejó como resultado la muerte de dos personas, un ciudadano peruano y un ciudadano ecuatoriano. El incidente ocurrió la madrugada del 31 de enero en el establecimiento conocido como Point Bar Karaoke “Bratzito”, ubicado a pocos metros de la plaza principal de la zona.

De acuerdo con las cámaras de seguridad del local, un sicario ingresó al local y disparó en repetidas ocasiones contra Jordy Michael Pizarro Crisanto, de 32 años, quien se encontraba acompañado por una mujer y un grupo de amigos.

Pizarro Crisanto recibió cinco impactos de bala en distintas partes del cuerpo y falleció en el lugar. Mientras el atacante salía del bar, en el exterior se cruzó con Javier Wilfredo Casanova Correa, ciudadano ecuatoriano de 44 años, quien intentaba resguardarse del tiroteo.

Dos hombres asesinados en un
Dos hombres asesinados en un bar de Zarumilla durante una madrugada de violencia | América Noticias

Casanova Correa fue alcanzado por un disparo y murió en la vía pública, a pesar de que los vecinos y la Policía Nacional intentó trasladarlo a un centro de salud.

Hipótesis de la Policía Nacional

Las autoridades manejan la hipótesis de un ajuste de cuentas, una modalidad que ha incrementado la preocupación en la región. De acuerdo con América Noticias, solo en enero se han registrado siete asesinatos atribuidos al sicariato en Tumbes, a pesar del estado de emergencia vigente en la zona fronteriza con Ecuador.

Tras el ataque, la PNP informó sobre la detención del conductor del mototaxi que habría facilitado la llegada del sicario al local. La identidad del presunto cómplice no ha sido divulgada mientras continúan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y determinar posibles vínculos con organizaciones criminales que operan en la zona.

Sicario asesina a dos personas
Sicario asesina a dos personas en bar de Tumbes, la policía investiga ajuste de cuentas| Foto: América Noticias

Asimismo, se ha difundido imágenes del asesino antes de cometer el hecho, por lo que será clave para identificar al sicario.

Canales de emergencia

Policía Nacional del Perú (PNP): La línea 105 permite contactar de manera inmediata a la Policía Nacional ante cualquier situación de emergencia, denuncia de delitos, robos, violencia o cualquier hecho que requiera presencia policial. El servicio está disponible las 24 horas en todo el territorio nacional.

Bomberos: El número 116 conecta con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para la atención rápida de incendios, accidentes vehiculares, rescates y emergencias con materiales peligrosos. Se recomienda llamar a este servicio ante cualquier siniestro o situación que implique riesgo para la vida o la propiedad.

Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU): La línea 106 corresponde al SAMU, el sistema nacional de ambulancias y atención médica de urgencia. Este número está habilitado para casos de accidentes, emergencias de salud y traslado de pacientes en estado grave, con cobertura en diversas regiones del país.

Defensa Civil: El número 115 es el canal para reportar emergencias relacionadas con desastres naturales, accidentes de gran magnitud o situaciones que requieran la intervención de Defensa Civil. Este servicio coordina la respuesta ante inundaciones, sismos, deslizamientos y otros eventos que afecten a la población.

Temas Relacionados

Crimen organizadoZarumillaTumbesperu-noticias

Más Noticias

Bayern Múnich cede a Felipe Chávez: volante peruano continuará su carrera en otro equipo de la Bundesliga

El reconocido especialista en fichajes Fabrizio Romano confirmó que el mediapunta de 18 años será cedido a otro club, donde buscará continuidad y minutos de juego

Bayern Múnich cede a Felipe

Milett Figueroa descarta separación de Marcelo Tinelli y comparte fotos juntos

La modelo peruana ya se había pronunciado sobre su supuesta ruptura, pero ahora no dudó en mostrarse al lado de su amado

Milett Figueroa descarta separación de

Senamhi: ¿hasta cuándo estará activa la alerta por precipitaciones en Lima y otras regiones?

La extensión del aviso meteorológico involucra lluvias, granizo y nieve en Lima y departamentos de la sierra y costa norte, mientras rigen recomendaciones para minimizar riesgos en las actividades cotidianas

Senamhi: ¿hasta cuándo estará activa

Pensión 65 paga S/ 350 hoy 2 de febrero, según cronograma: Link de consulta del padrón

Cronograma de pagos a adultos mayores. Ya se realizará el primero pago del año para los más ancianos más vulnerables. ¿Te toca a ti?

Pensión 65 paga S/ 350

José Jerí se reúne con motociclistas por norma que prohíbe pasajeros en sus vehículos

Dos semanas luego de oficializar esta restricción en zonas declaradas en emergencia y de insistir en su aplicación en un intento de luchar contra la inseguridad, el presidente buscará un concenso con los conductores para “mejorar” la norma

José Jerí se reúne con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí se reúne con

José Jerí se reúne con motociclistas por norma que prohíbe pasajeros en sus vehículos

Cinco allegadas de José Jerí que acudieron a su oficina personal hasta casi la medianoche obtuvieron contratos estatales

Ciro Castillo podría ser vacado: Consejo Regional define su futuro

Ciro Castillo intentaría regresar por la fuerza al GORE Callao: Edita Vargas pide presencia de policías y fiscales

⁠Multa electoral: este es el monto a pagar si no cumples con ser miembro de mesa y si tampoco vas a votar

ENTRETENIMIENTO

Erick Elera se va de

Erick Elera se va de ‘Mande quien Mande’ a solo dos semana de estreno: “La chamba no es sencilla”

Milett Figueroa descarta separación de Marcelo Tinelli y comparte fotos juntos

Melcochita confirma su separación de Monserrat Seminario y explica la razón: “Ella se gastó toda mi plata”

Melissa Paredes aparecerá como conductora en el estreno de ‘América Hoy’ 2026

Hijos de Melcochita arremeten contra Monserrat Seminario por llanto tras separación: “Lágrimas de cocodrilo”

DEPORTES

Bayern Múnich cede a Felipe

Bayern Múnich cede a Felipe Chávez: volante peruano continuará su carrera en otro equipo de la Bundesliga

Caín Fara reconoce la exigencia en Universitario: “El equipo viene de salir tricampeón, hay mucha responsabilidad”

Universitario inscribió a Williams Riveros como extranjero ante demora en su nacionalización: “No podemos depender de un tercero”

Resultados de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 EN VIVO: así van los partidos del campeonato

Juan Reynoso alza la voz por el conflicto con 1190 Sports en el inicio de Liga 1 2026: “Ojalá todo el fútbol peruano sea solidario”