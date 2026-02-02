Mincul rechaza expresiones discriminatorias en stream de Sideral sobre el Metropolitano tras frase: “Vas y ves varias alpacas”

Streaming en Kick genera denuncia por presunta discriminación racial contra creador de contenido

El Ministerio de Cultura se pronunció tras la difusión de expresiones consideradas discriminatorias durante una transmisión en vivo realizada el 30 de enero en la plataforma digital Kick. El contenido, emitido a través del canal del streamer conocido como Sideral, generó una rápida reacción en redes sociales y motivó acciones legales por parte del Estado.

El caso se originó durante un recorrido por el Parque de las Leyendas, en Lima, donde el creador de contenido Jesús Andrés Luján Carrión y dos jóvenes realizaron comentarios que usuarios calificaron como ofensivos hacia personas usuarias del transporte público Metropolitano. Las frases se viralizaron y dieron paso a cuestionamientos públicos y a la intervención del Ministerio de Cultura.

Mediante sus redes sociales y canales oficiales, el Ministerio de Cultura difundió un comunicado en el que fijó una posición clara frente a lo ocurrido. En el pronunciamiento señaló: “El Ministerio de Cultura manifiesta su enérgico rechazo frente a expresiones difundidas el 30 de enero durante una transmisión realizada en la plataforma digital Kick, a través del medio Sideral, en las que se emiten comentarios de carácter despectivo dirigidos a personas usuarias del transporte público Metropolitano, comparándolas de manera peyorativa con animales de origen andino”.

El sector precisó que el hecho no se limita a una opinión individual. Según el comunicado, “este tipo de manifestaciones excede el ámbito de una opinión individual y constituye una forma de violencia simbólica que refuerza prejuicios históricos y afecta el derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación”.

Ante la gravedad del contenido difundido, el Ministerio informó que activó los mecanismos legales correspondientes. “La Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura ha puesto los hechos en conocimiento del Ministerio Público, a través de la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos, a fin de que se inicien las investigaciones preliminares correspondientes por presunta discriminación racial, conforme a lo establecido en el artículo 323 del Código Penal”, indicó la entidad.

El comunicado incluyó además un mensaje dirigido a la ciudadanía y a los actores del entorno digital. En ese sentido, el Ministerio de Cultura sostuvo: “Hace un llamado a la ciudadanía, a los medios digitales y a los creadores de contenido —en particular a quienes gestionan y producen transmisiones en plataformas de streaming— a promover un uso responsable del lenguaje y a rechazar toda forma de discriminación étnico-racial”.

Comunicado del Mincul

El comentario que generó la polémica

El episodio ocurrió mientras Jesús Andrés Luján Carrión caminaba con dos jóvenes por las instalaciones del Parque de las Leyendas, ubicado en el distrito de San Miguel. Al pasar por la zona de los camélidos peruanos, el streamer comentó: “La alpaca es común entre nosotros”.

De inmediato, una de sus acompañantes añadió: “¡Claro!, vas en el Metropolitano y ves varias”. Tras esa frase, los tres se rieron, escena que quedó registrada en la transmisión difundida en Kick. El video se compartió en distintas plataformas y fue señalado por usuarios como un comentario ofensivo que reproducía estereotipos hacia determinados sectores de la población.

La difusión del clip provocó una ola de críticas en redes sociales, donde varios usuarios expresaron su rechazo. Entre los mensajes publicados se leyeron comentarios como: “Jesús Lujan Carrión es un streamer que promueve el racismo en sus streaming, hagan algo al respecto”, “Indignante”, “Eso si es discriminación” y “Y encima tienen seguidores”.

El Ministerio de Cultura expresó su rechazo a los comentarios difundidos el 30 de enero en la plataforma Kick, calificándolos como despectivos y discriminatorios.

Jesús Andrés Luján Carrión es conocido en el entorno digital como “Sideral” o “la Beba Army”. Antes de dedicarse de lleno a la creación de contenido, participó como jugador profesional de Dota 2, videojuego con competencias internacionales. Según información pública, se alejó del ámbito competitivo debido a la escasez de torneos en el país y optó por enfocarse en las transmisiones en vivo.

El streamer también figura en otros episodios que generaron atención mediática. El 19 de diciembre de 2021 organizó una chocolatada en el distrito de Los Olivos, con la meta de entregar juguetes a cerca de 2.000 niños. El evento terminó en disturbios y se suspendió debido al desorden registrado durante la actividad.

El caso actual se encuentra en evaluación por parte del Ministerio Público, luego de la denuncia presentada por la Procuraduría del Ministerio de Cultura, en el marco de la normativa penal vigente sobre discriminación racial.