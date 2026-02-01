Bus choca contra un cerro en carretera de Áncash y deja 13 personas heridas, seis de ellas menores

El bus trasladaba a 21 personas cuando impactó contra una roca en la carretera de Yaután. Foto: Facebook / Chimbote En La Noticia

La noche del viernes 30 de enero, un bus que transportaba a la Selección Sub-19 de vóley masculino de Independencia (Huaraz), junto a su cuerpo técnico y acompañantes, sufrió un violento accidente en la carretera de Yaután, provincia de Casma, región Áncash. El siniestro, ocurrido alrededor de las 22:50, dejó un saldo de trece personas heridas, entre ellas seis menores de edad, quienes fueron trasladadas de emergencia a centros hospitalarios de la zona. La intervención coordinada de la Policía Nacional, Serenazgo y los equipos del sector Salud permitió el auxilio y evacuación rápida de los afectados.

Según los reportes oficiales, el bus viajaba con 21 ocupantes y se dirigía a una competencia deportiva cuando, tras una maniobra evasiva del conductor para evitar el choque frontal con otro vehículo que invadió su carril, impactó contra una enorme roca al costado de la vía.

El accidente generó una interrupción prolongada del tránsito en la carretera de Yaután y movilizó a las autoridades regionales y locales para la atención de la emergencia. La rápida reacción de los equipos de auxilio y la articulación interinstitucional fueron clave para el traslado y atención de los heridos.

Los lesionados recibieron atención en el Hospital San Ignacio de Casma y, debido a la gravedad de algunos casos, cinco pacientes fueron referidos al Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote para intervenciones de mayor complejidad.

Accidente dejó trece heridos, entre adultos y menores

El bus accidentado trasladaba a los integrantes de la Liga Sub-19 de vóley masculino de Independencia (Huaraz), personal técnico y algunos acompañantes, sumando 21 ocupantes. El accidente se produjo cuando el conductor realizó una maniobra brusca para evitar la colisión con otro vehículo que invadió el carril contrario, lo que ocasionó que el bus se despistara y terminara impactando contra una roca de gran tamaño en el distrito de Yaután.

Una maniobra evasiva para evitar otro vehículo provocó el despiste y posterior colisión. Foto: Facebook / Chimbote En La Noticia

Entre los heridos se encuentran cinco adultos con lesiones de gravedad moderada, identificados como Marco Mejía Castromonte (52 años), quien sufrió fractura de rótula; Sotelo Collazos (61 años), con fractura del tórax óseo; Esperanza Pasión Sánchez (49 años) y Rosario del Pilar Sánchez Aguilar (40 años), ambas con traumatismo intracraneal, y Flor Margarita Pasión Sánchez (34 años), hospitalizada en Casma con fractura de la diáfisis de la tibia.

Además, seis menores de edad fueron hospitalizados en Casma: J.J.P.D. (16 años), M.A.D.R. (16 años), C.V.G. (17 años), A.B.S.S. (13 años), E.T.M.O. (13 años) y A.N.P. (16 años), todos con traumatismos superficiales y heridas en el cuero cabelludo. Entre los deportistas afectados figura también Kiara Noel Huerta (20 años), bajo observación médica por policontusiones.

Autoridades coordinaron el auxilio y traslado de heridos

Apenas se tuvo conocimiento del accidente, efectivos de la Policía Nacional del Perú, personal de Serenazgo y brigadas del sector Salud se desplazaron al lugar para ejecutar las labores de auxilio y evacuación. El protocolo de emergencia se activó con rapidez, permitiendo que los trece heridos fueran trasladados en ambulancias al Hospital San Ignacio de Casma. Cinco de los lesionados, debido a la complejidad de sus lesiones, fueron referidos al Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote, donde reciben atención especializada.

Trece pasajeros resultaron heridos y fueron evacuados a hospitales de Casma y Nuevo Chimbote. Foto: Facebook / Gobierno Regional de Ancash

El reporte del Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED) de la Red de Salud Pacífico Sur confirma que los pacientes presentan fracturas, traumatismos intracraneales, heridas diversas y policontusiones. Una paciente fue diagnosticada con fractura de tres costillas y se encuentra estable, mientras que otro presenta una fractura expuesta de rótula derecha. Los menores hospitalizados evolucionan favorablemente bajo observación médica.

El director regional de Salud de Áncash, Ricardo Natividad Collas, aseguró la continuidad del monitoreo y la coordinación directa con los hospitales involucrados. La vicegobernadora regional, Angelly Epifania Chávez, también supervisó la respuesta institucional para garantizar la atención integral de los afectados. La Dirección de Control de Emergencias y Desastres, a través del EMED Salud de la DIRESA áncash, mantuvo el seguimiento del evento y proporcionó información actualizada para la toma de decisiones durante la emergencia.

Investigación busca esclarecer el origen del accidente en Yaután

La Policía Nacional del Perú inició de inmediato las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del accidente. Las primeras hipótesis señalan que el conductor del bus realizó una maniobra de evasión para evitar el impacto con un vehículo que habría invadido el carril contrario, lo que provocó la pérdida de control y el posterior choque contra el cerro.

Equipos de Salud y autoridades regionales coordinaron el traslado y monitoreo médico de los afectados. Foto: Composición Infobae Perú

Las autoridades buscan determinar la responsabilidad del conductor y la posible implicancia de terceros en el siniestro, así como verificar el estado técnico del bus y el cumplimiento de las normativas de tránsito. El tránsito en la carretera de Yaután permaneció restringido durante varias horas, mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se retiraba la unidad siniestrada.

Los resultados de la investigación serán determinantes para establecer responsabilidades y adoptar medidas que contribuyan a la seguridad vial en la región Áncash, especialmente en rutas utilizadas para el traslado de delegaciones deportivas y escolares.