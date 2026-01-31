Perú

Gisela Valcárcel no descarta compartir escenario con Magaly Medina y responde sobre presupuesto: “No me molesta quién cobre más”

La conductora de TV abordó las especulaciones sobre su supuesto reemplazo de Magaly Medina en un evento local y resaltó que ambas tienen roles distintos en la industria televisiva.

Gisela Valcarcel descarta reunirse con Magaly Medina en escenario. José Pastor / TikTok

La reciente visita de Gisela Valcárcel a Iquitos generó gran revuelo en la ciudad. La reconocida conductora participó en una serie de entrevistas en la que se abordaron diversas polémicas sobre su presencia en el evento, su relación con Magaly Medina y las comparaciones en torno a los presupuestos de contratación de ambas figuras televisivas.

Durante la entrevista, Gisela Valcárcel respondió con naturalidad a las preguntas sobre la supuesta preferencia del evento por su tarifa y sobre los rumores de una posible colaboración futura junto a Magaly Medina.

Consultada sobre la posibilidad de compartir escenario con Magaly Medina en un futuro evento en Iquitos, Valcárcel fue directa: “No lo creo porque… venir el próximo año para los 29 aniversario yo creo que ya sería como muy pesado para ustedes, pero si ustedes me invitan, lo haré. No creo que además se deban dar estas comparaciones. Yo entiendo que ustedes tengan muy presente a Magaly y la verdad es que también lo agradezco porque ella pertenece a esta industria audiovisual, pero yo no tengo nada que ver con ella“.

¿Futuro encuentro en el escenario?

Valcárcel dejó claro que no descarta del todo la posibilidad de coincidir con Medina en algún evento, pero considera innecesario alimentar comparaciones que, a su juicio, no aportan al desarrollo profesional de ninguna de las dos. En su discurso, hizo una marcada diferencia entre el rol que ella ocupa como animadora y productora de espectáculos y el papel periodístico que desarrolla Magaly Medina en la televisión peruana.

“Yo animo programas de televisión, ella es periodista. Pienso que hay que dejarla a ella también hacer todo lo que tiene que hacer y lo bien que nos hace disfrutar día a día con sus programas, mientras que yo hago lo mío a través de shows”. agregó.

La conductora también fue interrogada sobre si le incomodaban los titulares que sugerían que Magaly Medina había sido considerada inicialmente para el evento, pero que finalmente se optó por Valcárcel debido a una diferencia en el presupuesto. “No los vi. ¿Hubo titulares acá? No los vi, pero hoy día justo hablamos de eso, mientras veníamos en el van que nos llevaba al aeropuerto. No me molesta. ¿Cómo me podría molestar que alguien cobrase más que yo o menos que yo? Esas cosas tan pequeñas a mí no me molestarían. Eso cómo me va a molestar a esta altura de la vida”, respondió.

Gisela Valcárcel insistió en que no le da importancia a los temas relacionados con los honorarios o presupuestos de contratación. “Si me traían, porque me traían, yo tengo que estar agradecida. Yo soy la agradecida por venir, yo soy la agradecida porque de algún modo, seguramente ustedes verán más adelante el plan que tengo con la Amazonía peruana”, agregó, enfocándose en el agradecimiento y en posibles proyectos por desarrollar en la región.

El reportero Gianfranco Pérez, conocido como ‘Urraco’ y miembro del equipo de Magaly TV La Firme, reveló que Gisela Valcárcel fue elegida como figura principal del aniversario de Explosión de Iquitos porque su tarifa es “la mitad” de la que habría solicitado Magaly Medina.

Gianfranco Pérez, reportero de Magaly TV La Firme, sorprendió con esta información poco conocida sobre una negociación con Magaly Medina que no habría llegado a un acuerdo | TikTok

Según Pérez, la agrupación amazónica inicialmente contactó a Medina para su gala de 28 años, pero la negociación no prosperó debido al alto costo. “Explosión Iquitos primero llamó a Magaly y le dijo que le dé su monto, pero este monto era bien elevado. Entonces, prefirieron la segunda opción y a la mitad de precio se llevaron a la Gise”, declaró el reportero en TikTok.

La celebración de Explosión de Iquitos se realizará el 31 de enero en el local Mr. Pardo, con la presencia estelar de Valcárcel, quien expresó sentirse feliz y agradecida por la invitación. Las entradas están disponibles.

