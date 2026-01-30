Más de 2.500 mesas permitirán a peruanos en el exterior votar en las Elecciones 2026: esto es lo que necesitan conocer

Quiénes serán miembros de mesa en las elecciones y qué beneficios tendrán| Andina

Un total de 2.543 mesas de sufragio serán instaladas por las 121 oficinas consulares de la Cancillería en todo el mundo, con el propósito de asegurar el voto de los peruanos residentes en el exterior durante las Elecciones Generales 2026, que se realizarán el 12 de abril. Este despliegue logístico busca garantizar la participación de los 1.210.813 peruanos habilitados para votar fuera del país, quienes contarán con 218 locales de votación distribuidos en los cinco continentes.

Las misiones diplomáticas peruanas coordinan de manera permanente con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y las autoridades locales de cada país, para asegurar el cumplimiento de los estándares legales y logísticos del proceso electoral. La ONPE ha publicado la lista de 22.653 peruanos seleccionados como miembros de mesa en el exterior, quienes asumirán la máxima autoridad en cada mesa de sufragio.

La conformación de cada mesa considera la designación de tres titulares y seis suplentes, todos seleccionados por sorteo, para asegurar la transparencia y legalidad del proceso. En situaciones excepcionales, específicamente en mesas con menos de 25 electores, la normativa establece que el cónsul general o el jefe de sección consular integrará la mesa junto a dos ciudadanos presentes en el local de votación.

¿Cómo consultar si eres miembro de mesa en el extranjero?

La ONPE publicó la nómina provisional de miembros de mesa, permitiendo que cualquier ciudadano pueda presentar tachas si lo considera pertinente. Esta lista, elaborada tras el sorteo realizado el 29 de enero, queda expuesta a observaciones durante tres días hábiles, de acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones. Las tachas presentadas serán resueltas de manera definitiva por el cónsul general correspondiente.

Para facilitar el acceso a la información, los peruanos en el extranjero pueden consultar si han sido seleccionados como miembros de mesa ingresando a www.gob.pe/tuvotocruzafronteras, que redirige al portal oficial de la ONPE https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio.

Allí es posible verificar la designación, conocer la ubicación de los locales de votación y acceder a los nombres de los ciudadanos sorteados, lo que facilita la organización y la participación cívica de la comunidad peruana fuera del país.

Garantías para el voto y el escrutinio de peruanos en el exterior

La ONPE ha dispuesto un esquema que asigna tres miembros titulares y seis suplentes por mesa, quienes actúan como máxima autoridad durante la jornada electoral. Esta disposición asegura la transparencia y el correcto desarrollo del proceso, desde la apertura de las mesas hasta el escrutinio de votos. En caso de ausencia de titulares y suplentes, la ley faculta al cónsul general o jefe de sección consular a conformar la mesa con ciudadanos presentes para evitar retrasos o interrupciones.

La coordinación internacional entre las autoridades peruanas y los gobiernos anfitriones resulta fundamental para garantizar la seguridad, la transparencia y el normal desarrollo de la jornada electoral. Además, la ONPE mantiene una comunicación constante con las sedes consulares para anticipar y resolver cualquier eventualidad que pueda surgir en los puntos de votación en el extranjero.

¿Cuál es el monto del incentivo para miembros de mesa en el extranjero?

El ejercicio de la función de miembro de mesa conlleva un incentivo económico establecido en el 3 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a S/ 165. Este reconocimiento busca valorar el compromiso cívico de quienes asumen la responsabilidad de dirigir y supervisar el sufragio en el exterior.

En contraste, los ciudadanos sorteados que no se presenten a la instalación de la mesa recibirán una sanción de 5 % de la UIT, que corresponde a S/ 275. Esta medida tiene como objetivo promover la puntualidad y evitar contratiempos en la conformación de las mesas, garantizando así la fluidez y legitimidad del proceso electoral.

Plataformas para conocer candidatos y detalles del proceso electoral 2026

Para acceder a información sobre los candidatos y sus propuestas, los electores pueden consultar la plataforma Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Este portal ofrece perfiles de postulantes, planes de gobierno y documentos oficiales, facilitando el análisis y la toma de decisiones informadas por parte del electorado.

Asimismo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mantiene actualizada la información oficial sobre el desarrollo del proceso, normativa vigente, cronograma y demás detalles relevantes para la ciudadanía. Actualmente, todos los recursos y novedades sobre el proceso electoral 2026 están disponibles en los portales oficiales, garantizando la transparencia y el acceso equitativo a la información para todos los peruanos, tanto en el país como en el exterior.