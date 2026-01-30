Perú

Más de 2.500 mesas permitirán a peruanos en el exterior votar en las Elecciones 2026: esto es lo que necesitan conocer

El despliegue global permitirá que más de un millón de ciudadanos peruanos residentes fuera del país participen en los comicios del próximo 12 de abril, con recintos distribuidos en los cinco continentes

Guardar
Quiénes serán miembros de mesa
Quiénes serán miembros de mesa en las elecciones y qué beneficios tendrán| Andina

Un total de 2.543 mesas de sufragio serán instaladas por las 121 oficinas consulares de la Cancillería en todo el mundo, con el propósito de asegurar el voto de los peruanos residentes en el exterior durante las Elecciones Generales 2026, que se realizarán el 12 de abril. Este despliegue logístico busca garantizar la participación de los 1.210.813 peruanos habilitados para votar fuera del país, quienes contarán con 218 locales de votación distribuidos en los cinco continentes.

Las misiones diplomáticas peruanas coordinan de manera permanente con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y las autoridades locales de cada país, para asegurar el cumplimiento de los estándares legales y logísticos del proceso electoral. La ONPE ha publicado la lista de 22.653 peruanos seleccionados como miembros de mesa en el exterior, quienes asumirán la máxima autoridad en cada mesa de sufragio.

La conformación de cada mesa considera la designación de tres titulares y seis suplentes, todos seleccionados por sorteo, para asegurar la transparencia y legalidad del proceso. En situaciones excepcionales, específicamente en mesas con menos de 25 electores, la normativa establece que el cónsul general o el jefe de sección consular integrará la mesa junto a dos ciudadanos presentes en el local de votación.

Datum: uno de cada cuatro
Datum: uno de cada cuatro peruanos no votaría por ningún candidato en las Elecciones 2026. Infobae Perú / Captura TV - Cuarto Poder.

¿Cómo consultar si eres miembro de mesa en el extranjero?

La ONPE publicó la nómina provisional de miembros de mesa, permitiendo que cualquier ciudadano pueda presentar tachas si lo considera pertinente. Esta lista, elaborada tras el sorteo realizado el 29 de enero, queda expuesta a observaciones durante tres días hábiles, de acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones. Las tachas presentadas serán resueltas de manera definitiva por el cónsul general correspondiente.

Para facilitar el acceso a la información, los peruanos en el extranjero pueden consultar si han sido seleccionados como miembros de mesa ingresando a www.gob.pe/tuvotocruzafronteras, que redirige al portal oficial de la ONPE https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio.

Elecciones primarias se desarrollaron este
Elecciones primarias se desarrollaron este domingo 30 de noviembre. | ONPE

Allí es posible verificar la designación, conocer la ubicación de los locales de votación y acceder a los nombres de los ciudadanos sorteados, lo que facilita la organización y la participación cívica de la comunidad peruana fuera del país.

Garantías para el voto y el escrutinio de peruanos en el exterior

La ONPE ha dispuesto un esquema que asigna tres miembros titulares y seis suplentes por mesa, quienes actúan como máxima autoridad durante la jornada electoral. Esta disposición asegura la transparencia y el correcto desarrollo del proceso, desde la apertura de las mesas hasta el escrutinio de votos. En caso de ausencia de titulares y suplentes, la ley faculta al cónsul general o jefe de sección consular a conformar la mesa con ciudadanos presentes para evitar retrasos o interrupciones.

La coordinación internacional entre las autoridades peruanas y los gobiernos anfitriones resulta fundamental para garantizar la seguridad, la transparencia y el normal desarrollo de la jornada electoral. Además, la ONPE mantiene una comunicación constante con las sedes consulares para anticipar y resolver cualquier eventualidad que pueda surgir en los puntos de votación en el extranjero.

¿Cuál es el monto del incentivo para miembros de mesa en el extranjero?

El ejercicio de la función de miembro de mesa conlleva un incentivo económico establecido en el 3 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a S/ 165. Este reconocimiento busca valorar el compromiso cívico de quienes asumen la responsabilidad de dirigir y supervisar el sufragio en el exterior.

En contraste, los ciudadanos sorteados que no se presenten a la instalación de la mesa recibirán una sanción de 5 % de la UIT, que corresponde a S/ 275. Esta medida tiene como objetivo promover la puntualidad y evitar contratiempos en la conformación de las mesas, garantizando así la fluidez y legitimidad del proceso electoral.

JNE fija multas para quienes
JNE fija multas para quienes no voten o no cumplan como miembros de mesa en las elecciones de abril. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Plataformas para conocer candidatos y detalles del proceso electoral 2026

Para acceder a información sobre los candidatos y sus propuestas, los electores pueden consultar la plataforma Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Este portal ofrece perfiles de postulantes, planes de gobierno y documentos oficiales, facilitando el análisis y la toma de decisiones informadas por parte del electorado.

Asimismo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mantiene actualizada la información oficial sobre el desarrollo del proceso, normativa vigente, cronograma y demás detalles relevantes para la ciudadanía. Actualmente, todos los recursos y novedades sobre el proceso electoral 2026 están disponibles en los portales oficiales, garantizando la transparencia y el acceso equitativo a la información para todos los peruanos, tanto en el país como en el exterior.

Temas Relacionados

ONPECancilleríaJurado Nacional de EleccionesPerúExteriorSufragioperu-noticiasElecciones Perú 2026Elecciones 2026

Más Noticias

Nataniel Sánchez protagoniza ‘Mi mejor enemiga’ y revela si estará en ‘Al Fondo Hay Sitio’ 2026

La actriz peruana se encuentra en el Perú promocionando la comedia que dirige Saskia Bernaola.

Nataniel Sánchez protagoniza ‘Mi mejor

San Juan de Lurigancho tendría tres centros comerciales más: estos son los millonarios proyectos

El crecimiento del consumo y la alta densidad poblacional del distrito impulsan la llegada de inversiones de gran escala, con proyectos que buscan ampliar la oferta de comercio, servicios y entretenimiento para los vecinos en los próximos años

San Juan de Lurigancho tendría

Conmebol oficializó al Estadio Miguel Grau como sede de Sporting Cristal para su juego de Copa Libertadores ante Alianza Lima o 2 de mayo

El ente rector del fútbol sudamericano compartió en su página web que el habitual Estadio Nacional no acogerá el encuentro de vuelta de los ‘bajopontinos’ en el certamen internacional

Conmebol oficializó al Estadio Miguel

Anulan prisión preventiva contra Ciro Castillo: Poder Judicial falla a favor del gobernador regional del Callao

El gobernador regional continuará siendo investigado bajo comparecencia en el marco del caso “Los Socios del Callao”, relacionado con presuntas irregularidades en contrataciones públicas

Anulan prisión preventiva contra Ciro

Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic: día, hora y canal TV en Perú de la gran final del Australian Open 2026

El español y el serbio se citan con la historia en Melbourne. Tercera vez que se miden en una final de un Grand Slam: historial positivo para el murciano. Conoce todos los detalles

Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Zeballos justifica patrimonio millonario

Carlos Zeballos justifica patrimonio millonario y sueldo de congresistas: “Recibimos 23 mil soles líquidos al mes”

Tomás Gálvez: José Jerí dio el consentimiento para levantar su secreto de las comunicaciones

José Jerí fue interrogado por la Fiscalía en Palacio de Gobierno por el caso ‘Chifagate’

Óscar Arriola seguirá como jefe de la PNP: PJ confirma que destitución de Jorge Angulo es nula, pero no volverá al cargo

Ya existen votos en el Congreso para censurar a José Jerí por el caso ‘Chifagate’, asegura Carlos Zeballos

ENTRETENIMIENTO

Nataniel Sánchez protagoniza ‘Mi mejor

Nataniel Sánchez protagoniza ‘Mi mejor enemiga’ y revela si estará en ‘Al Fondo Hay Sitio’ 2026

Kangin, exintegrante de Super Junior, emocionado de regresar a Perú: “No es solo un escenario, es un espacio para comunicarnos”

Flor Bromley, la peruana nominada al Grammy 2026 por un proyecto que busca empoderar a las niñas: “La música puede educar”

Murió Catherine O’Hara, actriz de ‘Mi pobre angelito’, y los fans peruanos reaccionan a su partida

Samahara Lobatón y Bryan Torres se muestran más unidos que nunca: Imágenes revelan gestos de cariño

DEPORTES

Conmebol oficializó al Estadio Miguel

Conmebol oficializó al Estadio Miguel Grau como sede de Sporting Cristal para su juego de Copa Libertadores ante Alianza Lima o 2 de mayo

Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic: día, hora y canal TV en Perú de la gran final del Australian Open 2026

Eddie Fleischman criticó a Agustín Lozano y advirtió a Mano Menezes tras no transmitirse el Alianza Lima vs Sport Huancayo: “Catastrófico”

Williams Riveros y Matías Di Benedetto aprobaron examen de nacionalización y Universitario libera sus plazas de extranjeros

Jugador de Sport Huancayo culpó a la falta del VAR del triunfo de Alianza Lima: “Genera suspicacias en el primer gol”