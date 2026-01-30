Perú

Cusco: Desprendimiento de roca impacta bus interprovincial y deja dos heridos

Un bus fue alcanzado por una roca en la vía Cusco-Arequipa, en el distrito de Quiquijana. Dos pasajeros resultaron heridos y uno de ellos permanece en estado grave

Dos heridos, uno de gravedad, dejó el desprendimiento de una roca que cayó a un bus de transporte interprovincial, en la vía Cusco-Arequipa.

La tarde del 29 de enero, un bus interprovincial de la empresa Los Rápidos, con placa CFS-606, fue impactado por el desprendimiento de una roca mientras transitaba por la comunidad de Colca, en el distrito de Quiquijana, provincia de Quispicanchi, región Cusco. El incidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando la unidad se dirigía hacia la ciudad del Cusco.

El impacto de la roca afectó el lado derecho del vehículo, dejando como saldo a dos pasajeros heridos: Maryori Valderrama, de 19 años, y Marcelino Jara Zavaleta.

La joven fue diagnosticada con policontusiones, mientras que el segundo pasajero sufrió un traumatismo encéfalo craneano y será evacuado a la ciudad del Cusco por la gravedad de sus lesiones. Ambos fueron trasladados inicialmente al centro de salud de Urcos por el mismo bus.

Otro accidente en la misma ruta

Unos minutos después de este primer hecho, se registró otro accidente en la misma vía. Un auto de placa F2L-368 se despistó y volcó en el sector de Pikillaqta, distrito de Andahuaylillas.

La unidad era conducida por Edwin Vera (44). Tras el siniestro, Patricia Machaca y Jesús Vera resultaron lesionados y fueron auxiliados a la clínica Pardo de la ciudad del Cusco. Las causas del vuelco son materia de investigación por parte de la Región Policial de Cusco.

Las autoridades recomiendan a los conductores extremar precauciones en la vía Cusco-Arequipa debido a los riesgos asociados a los fenómenos naturales y las condiciones de la carretera.

Emergencia en Cusco

La región Cusco enfrenta una emergencia climática por la caída masiva de nieve, intensas granizadas y el desborde de ríos, lo que ha provocado el cierre total de la vía Interoceánica en el sector Abra Pirhuayani, distrito de Marcapata, provincia de Quispicanchi.

Decenas de buses interprovinciales, camiones y vehículos particulares permanecen varados, especialmente a la altura del kilómetro 94, donde la pista quedó cubierta por un manto blanco. La concesionaria IIRSA Sur recomendó evitar la zona mientras se ejecutan trabajos de limpieza y habilitación.

El kilómetro 124 de la misma vía también fue clausurado ante el riesgo de deslizamientos, mientras que en Mallma, distrito de Ocongate, se habilitó solo un carril para aliviar el tráfico, aunque la congestión persiste.

Además, se reportan derrumbes y caída de piedras en otras rutas, lo que ha dejado aisladas a varias comunidades rurales que dependen de estas vías para acceder a suministros básicos.

Las provincias de Quispicanchi, Paruro y Calca resultaron entre las más afectadas, con comunidades como Llampa, Hayuni y Callatiac reportando la pérdida de cultivos de papa y habas bajo la nieve.

En Calca, la granizada dañó techos, viviendas y afectó al ganado. En Paruro, el desborde del río Cusibamba inundó viviendas, un hecho agravado por material de construcción abandonado tras obras regionales.

Los habitantes piden atención inmediata a las autoridades y la evaluación de daños, mientras el Centro de Monitoreo RIMAC y Defensa Civil mantienen la alerta por el peligro de nuevos deslizamientos y saturación de suelos debido a las lluvias persistentes.

