Diego André pide perdón a Pol Deportes y admite impacto de sus palabras: “Fue soberbia”

Indignación por comentario contra Pol Deportes, joven narrador que se volvió viral. Infobae Perú / Captura: X.

El streamer peruano Diego André Rodríguez emitió un pronunciamiento oficial en Instagram luego de la fuerte polémica que se generó por sus comentarios durante una transmisión en vivo en la que se refirió de manera despectiva a Pol Deportes, el joven narrador de fútbol de 15 años conocido como Cliver Huamán.

El mensaje, difundido a través de sus redes sociales, llegó tras varios días de críticas, rechazo masivo y cuestionamientos por el tono y el contexto en el que se expresó sobre el adolescente, cuya historia de esfuerzo y constancia ha sido ampliamente respaldada por el público.

En su comunicado, dirigido “a la opinión pública y especialmente a Cliver Huamán (Pol Deportes)”, Diego André inicia ofreciendo disculpas sin atenuantes. “Quiero expresar mis más sinceras disculpas por las declaraciones vertidas recientemente en una transmisión en vivo. Asumo la responsabilidad total de mis palabras, sin justificaciones”, escribió, marcando una postura clara de reconocimiento del error y evitando deslindar culpas.

Polémica en redes: Diego André se pronuncia tras críticas por comentario sobre Pol Deportes. Infobae Perú / Captura: IG.

El streamer también aborda el punto central del debate que se generó en redes sociales, donde muchos usuarios señalaron que la controversia no estaba en la palabra utilizada, sino en la forma en que fue dicha. En esa línea, Rodríguez reconoce: “El uso de términos geográficos no fue el problema en sí mismo, sino que el tono y el contexto en el que lo empleé fueron totalmente equivocados”.

Más adelante, Diego André profundiza en su reflexión personal y admite que su reacción estuvo motivada por una actitud equivocada. “Mi comentario al cuestionar el éxito de un joven de 15 años nació de la soberbia, ignorando el enorme esfuerzo que Cliver, a su corta edad, viene realizando para salir adelante”, señaló.

El pronunciamiento también incluye un reconocimiento directo al talento del adolescente. “Cliver ha demostrado un talento y un empeño que me corresponde reconocer y respetar”, escribió Rodríguez.

Polémica en redes: Diego André se pronuncia tras críticas por comentario sobre Pol Deportes. Infobae Perú / Captura: IG.

En otro tramo del mensaje, Diego André hace referencia a su rol como figura pública y comunicador digital. “Me comprometo a revisar mis actitudes y a entender que, como comunicador, mis palabras tienen un impacto que debe ser manejado con respeto y responsabilidad”, afirmó.

El comunicado cierra con un mensaje directo hacia Pol Deportes y su entorno familiar. “Mis respetos para Pol Deportes por su esfuerzo y resiliencia. Lamento profundamente el momento incómodo para él y su familia”, escribió el streamer, concluyendo el texto.

Polémica en redes: Diego André se pronuncia tras críticas por comentario sobre Pol Deportes. Infobae Perú / Captura: IG.

Usuarios lo cuestionan en los comentarios

Sin embargo, lejos de calmar completamente la situación, la reacción en Instagram evidenció otro giro en la polémica. En los comentarios de las publicaciones del streamer, numerosos usuarios optaron por burlarse del comunicado, ironizar sobre sus disculpas y cuestionar la sinceridad del mensaje.

Frente a esta situación, Diego André tomó la decisión de bloquear comentarios en varias de sus publicaciones y restringir la interacción en su cuenta, una medida que fue interpretada por algunos como una forma de frenar el hostigamiento, pero que otros consideraron un intento de evitar el escrutinio público. Aun así, capturas de los comentarios y reacciones continuaron circulando en otras plataformas, manteniendo el tema vigente.

Mientras tanto, Pol Deportes siguió desarrollando sus actividades con normalidad y recibió el respaldo de periodistas deportivos, narradores y diversas figuras públicas. Además, el joven narrador se encuentra próximo a iniciar un programa de podcast, como parte de su crecimiento.

Polémica en redes: Diego André se pronuncia tras críticas por comentario sobre Pol Deportes. Infobae Perú / Captura: IG.