Perú

Diego André pide perdón a Pol Deportes y admite impacto de sus palabras: “Fue soberbia”

El creador de contenido pidió disculpas públicas, pero enfrentó burlas en redes y optó por bloquear interacciones

Guardar
Indignación por comentario contra Pol Deportes, joven narrador que se volvió viral. Infobae Perú / Captura: X.

El streamer peruano Diego André Rodríguez emitió un pronunciamiento oficial en Instagram luego de la fuerte polémica que se generó por sus comentarios durante una transmisión en vivo en la que se refirió de manera despectiva a Pol Deportes, el joven narrador de fútbol de 15 años conocido como Cliver Huamán.

El mensaje, difundido a través de sus redes sociales, llegó tras varios días de críticas, rechazo masivo y cuestionamientos por el tono y el contexto en el que se expresó sobre el adolescente, cuya historia de esfuerzo y constancia ha sido ampliamente respaldada por el público.

En su comunicado, dirigido “a la opinión pública y especialmente a Cliver Huamán (Pol Deportes)”, Diego André inicia ofreciendo disculpas sin atenuantes. “Quiero expresar mis más sinceras disculpas por las declaraciones vertidas recientemente en una transmisión en vivo. Asumo la responsabilidad total de mis palabras, sin justificaciones”, escribió, marcando una postura clara de reconocimiento del error y evitando deslindar culpas.

Polémica en redes: Diego André
Polémica en redes: Diego André se pronuncia tras críticas por comentario sobre Pol Deportes. Infobae Perú / Captura: IG.

El streamer también aborda el punto central del debate que se generó en redes sociales, donde muchos usuarios señalaron que la controversia no estaba en la palabra utilizada, sino en la forma en que fue dicha. En esa línea, Rodríguez reconoce: “El uso de términos geográficos no fue el problema en sí mismo, sino que el tono y el contexto en el que lo empleé fueron totalmente equivocados”.

Más adelante, Diego André profundiza en su reflexión personal y admite que su reacción estuvo motivada por una actitud equivocada. “Mi comentario al cuestionar el éxito de un joven de 15 años nació de la soberbia, ignorando el enorme esfuerzo que Cliver, a su corta edad, viene realizando para salir adelante”, señaló.

El pronunciamiento también incluye un reconocimiento directo al talento del adolescente. “Cliver ha demostrado un talento y un empeño que me corresponde reconocer y respetar”, escribió Rodríguez.

Polémica en redes: Diego André
Polémica en redes: Diego André se pronuncia tras críticas por comentario sobre Pol Deportes. Infobae Perú / Captura: IG.

En otro tramo del mensaje, Diego André hace referencia a su rol como figura pública y comunicador digital. “Me comprometo a revisar mis actitudes y a entender que, como comunicador, mis palabras tienen un impacto que debe ser manejado con respeto y responsabilidad”, afirmó.

El comunicado cierra con un mensaje directo hacia Pol Deportes y su entorno familiar. “Mis respetos para Pol Deportes por su esfuerzo y resiliencia. Lamento profundamente el momento incómodo para él y su familia”, escribió el streamer, concluyendo el texto.

Polémica en redes: Diego André
Polémica en redes: Diego André se pronuncia tras críticas por comentario sobre Pol Deportes. Infobae Perú / Captura: IG.

Usuarios lo cuestionan en los comentarios

Sin embargo, lejos de calmar completamente la situación, la reacción en Instagram evidenció otro giro en la polémica. En los comentarios de las publicaciones del streamer, numerosos usuarios optaron por burlarse del comunicado, ironizar sobre sus disculpas y cuestionar la sinceridad del mensaje.

Frente a esta situación, Diego André tomó la decisión de bloquear comentarios en varias de sus publicaciones y restringir la interacción en su cuenta, una medida que fue interpretada por algunos como una forma de frenar el hostigamiento, pero que otros consideraron un intento de evitar el escrutinio público. Aun así, capturas de los comentarios y reacciones continuaron circulando en otras plataformas, manteniendo el tema vigente.

Mientras tanto, Pol Deportes siguió desarrollando sus actividades con normalidad y recibió el respaldo de periodistas deportivos, narradores y diversas figuras públicas. Además, el joven narrador se encuentra próximo a iniciar un programa de podcast, como parte de su crecimiento.

Polémica en redes: Diego André
Polémica en redes: Diego André se pronuncia tras críticas por comentario sobre Pol Deportes. Infobae Perú / Captura: IG.

Temas Relacionados

Diego AndréPol DeportesDiego André Rodríguezperu-entretenimiento

Más Noticias

Laura Huarcayo revive ‘Bienvenida la tarde’ en ‘MQM’: este fue el reencuentro de los exintegrantes tras 10 años

La producción de América TV armó un especial nostálgico donde figuras del recordado reality compitieron contra excombatientes, reviviendo momentos clásicos.

Laura Huarcayo revive ‘Bienvenida la

Jorge Fossati se interesa en asumir la dirección técnica de Chile: “Es obvia la respuesta; miraría con buenos ojos”

Al ‘Nonno’ no le disgusta la idea de contar con otra aventura como seleccionador nacional, aunque respeta la presencia del actual técnico interino de la ‘roja’

Jorge Fossati se interesa en

Nieve, granizo, aguanieve y lluvia provocan alerta naranja en 12 regiones de la sierra peruana este 29 de enero

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú advierte sobre fenómenos naturales peligrosos que afectarán a gran parte del país este jueves, con precipitaciones intensas y riesgos asociados en la sierra y la costa

Nieve, granizo, aguanieve y lluvia

Tres jóvenes fueron sentenciados por suplantar a postulantes durante el examen de admisión de la UNSA en Arequipa

Un docente detectó que un postulante no coincidía con la fotografía de su DNI, lo que permitió descubrir un caso de suplantación de identidad. El Poder Judicial dictó sentencia mediante un proceso de flagrancia

Tres jóvenes fueron sentenciados por

Nuevo proyecto apunta a mejorar la producción y competitividad de la fresa en Perú

Una iniciativa del Midagri en Puno brinda asistencia técnica y tecnología a más de 600 agricultores de Ácora para elevar la calidad del cultivo, dinamizar la economía local y posicionar la fresa altoandina en nuevos mercados

Nuevo proyecto apunta a mejorar
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Patricia Chirinos reaparece con fractura

Patricia Chirinos reaparece con fractura mientras aguarda que el JNE confirme si la deja fuera de las elecciones 2026

Suspenden por seis meses a Patricia Benavides: ¿por qué caso se declaró fundada la medida cautelar contra la fiscal suprema?

Patricia Juárez acusa a Rafael López Aliaga y Renovación Popular de buscar la desestabilización: “Es parte de su inmadurez política”

Keiko Fujimori: Solo un “hecho flagrante” hará que Fuerza Popular deje de respaldar a José Jerí tras reuniones con empresario chino

Minería ilegal en el Congreso: proponen quitar la curul a parlamentarios sentenciados

ENTRETENIMIENTO

Sergio Galliani niega maltrato a

Sergio Galliani niega maltrato a actrices de ‘Monólogos de la Vagina’: “Siempre he exigido sacar lo mejor de mis actores”

Abogado de Melissa Klug revela que Samahara Lobatón sigue conviviendo con Bryan Torres: “Sigue con él”

Streamer genera rechazo tras comentario racista contra Pol Deportes en vivo: “¿Qué fama puede tener un serrano de 15 años?”

Pamela López arremete contra la abogada de Christian Cueva y desata polémica: “Tanto estudiar para terminar como tiktokera”

Miguel Trauco pensaba casarse a fines del 2026, pero su prometida eliminó fotos de ellos tras denuncia

DEPORTES

Tras los problemas en los

Tras los problemas en los Bolivarianos, Lima 2027 busca lograr todos sus objetivos: “Estamos trabajando para que se cumpla al 100%”

Alianza Lima apela a la unión para superar el difícil momento que atraviesa: “Cuando el ruido es fuerte, es cuando elegimos estar juntos”

“Estamos enfocados en lo que realmente importa”: la tajante postura de Jairo Vélez ante delicada situación en Alianza Lima

El Medio Oriente, la nueva vitrina de Emilio Saba, Adrián Ugarriza, Fernando Pacheco y Alexander Succar para relanzar sus carreras

Aldo Corzo respaldó a César Inga tras frustrarse su pase a la MLS: “Le he dicho que no se caiga”