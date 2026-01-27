Nipah, el virus mortal que no tiene vacuna, pone a Asia en alerta: ¿puede llegar a Perú? Experto responde

El brote de virus Nipah en Asia genera alerta global debido a su alta letalidad y la ausencia de vacuna o tratamiento específico. (NIAD /EE.UU.)

En medio de la alerta sanitaria que recorre Asia por el brote reciente del mortal virus Nipah, la inquietud por su potencial llegada a otras regiones crece, sobre todo al considerar que no existe vacuna ni tratamiento específico para este patógeno cuya letalidad alcanza niveles excepcionales.

La confirmación de nuevos casos en la India y el despliegue de medidas preventivas en países vecinos han vuelto a poner a este virus en el centro del debate global, mientras especialistas analizan sus riesgos reales para Latinoamérica y, en especial, para el Perú.

El temor no es infundado: la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima una tasa de mortalidad del 40% al 75% en infectados por el virus Nipah, cifra que lo convierte en uno de los agentes infecciosos más letales conocidos.

Según la OMS, consultada por la agencia EFE, el riesgo de expansión más allá del continente asiático se considera “bajo”, aunque en ningún caso se descarta por completo.

“India tiene la capacidad de contener estos brotes, como se ha probado en casos pasados”, afirmó un portavoz de la organización, que mantiene contacto estrecho con autoridades locales para la evaluación de riesgos y el apoyo técnico.

Nueva alerta

La reciente alerta epidemiológica fue emitida después de que dos trabajadores sanitarios, ambos de 25 años, resultaran positivos al Nipah en un hospital privado de Barasat, a unos 20 kilómetros al norte de Calcuta.

De acuerdo con la OMS, los pacientes comenzaron a mostrar síntomas a principios de diciembre y fueron aislados en enero, medida que permitió limitar la cadena de contagios. El Instituto Nacional de Virología de la India confirmó los diagnósticos el 13 de enero, y la información fue reportada formalmente a la agencia de Naciones Unidas el 26 de enero.

Las autoridades indias han puesto bajo vigilancia a unas 190 personas que estuvieron en contacto con los infectados. El Ministerio de Salud ordenó reforzar la seguridad en hospitales y exigir el uso de equipos de protección individual completos para el personal médico, detalló Agencia EFE.

En años previos, la India ya había registrado brotes en el estado de Bengala Occidental, con al menos 50 fallecidos en 2001 y 2007, y casos recientes concentrados en Kerala, donde en julio de 2025 hubo tres infectados y dos muertes.

La inquietud ha traspasado las fronteras indias. Países como Tailandia, Nepal y Hong Kong han implementado controles de temperatura y formularios de declaración de salud en sus aeropuertos, con el objetivo de detectar síntomas y frenar posibles contagios importados.

En China, donde no se han registrado casos, el temor se intensificó ante la inminencia de los desplazamientos por el Año Nuevo Lunar, considerado el mayor movimiento anual de personas en el mundo, con más de 9.000 millones de viajes internos durante el año pasado.

Características del virus Nipah

El doctor Marco Almerí, especialista en salud pública consultado por Infobae Perú, explicó que el riesgo de que el virus Nipah llegue a Perú o Latinoamérica es “bajo, como lo ha dicho la OMS, pero no es cero”.

Almerí enfatizó la elevada letalidad del Nipah: “La mortalidad de este virus es muy alta, de cuarenta a setenta y cinco por ciento. De cada dos infectados, uno seguro va a morir”. Esta característica, lejos de facilitar su propagación, la dificulta, ya que el virus elimina rápidamente a sus portadores, impidiendo que circulen y transmitan la infección masivamente.

“La alta mortalidad hace que las personas que se infectan rápidamente tengan síntomas y no pasen desapercibidas. No hay enfermos leves que contagien sin saberlo, como ocurrió con la Covid-19”, precisó Almerí en entrevista con Infobae Perú.

A diferencia del coronavirus, cuya propagación fue masiva por su baja letalidad y alto índice de portadores asintomáticos, el Nipah se detecta y aísla con mayor rapidez, lo que limita su expansión.

Barreras geográficas

El brote actual ha reavivado el interés por la forma en que el virus se perpetúa en la naturaleza. El reservorio natural del Nipah es el murciélago frugívoro, animal que habita en Asia y se alimenta de frutas.

El virus vive en estos murciélagos sin causarles daño, y se elimina a través de sus secreciones, como orina, heces o saliva, contaminando frutas o fuentes de agua que pueden ser consumidas por humanos o animales domésticos, como los cerdos.

“El virus necesita un reservorio natural para perpetuarse. Ese murciélago frutero, que no existe ni en Perú ni en América Latina, es clave para el ciclo del Nipah”, detalló Almerí para Infobae Perú. Esto explica por qué los casos registrados hasta hoy permanecen circunscritos a regiones de Asia donde el murciélago está presente, limitando así las posibilidades de que el virus se establezca en otros continentes.

Vigilancia y percepción

Mientras tanto, la percepción del riesgo entre la población asiática se ha disparado. En China, la noticia sobre el Nipah se convirtió en uno de los temas más comentados en plataformas como Weibo, con más de 43 millones de visualizaciones en un solo día, según reportó la cadena estatal CCTV y recogió Agencia EFE.

Autoridades sanitarias chinas consideran que, aunque el riesgo de brote en su territorio es bajo, se mantienen listas para monitorear cualquier caso importado gracias a su capacidad tecnológica.

La OMS insiste en la importancia de la vigilancia epidemiológica y la cooperación internacional para contener el avance de enfermedades emergentes, en especial aquellas sin vacuna ni tratamiento. Por ahora, el seguimiento activo y la rápida respuesta de los sistemas de salud en Asia constituyen las principales barreras para que el virus Nipah traspase fronteras.