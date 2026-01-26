Qué se sabe del virus Nipah que tiene en alerta a India: síntomas y formas de contagio

El virus Nipah fue detectado por primera vez en 1998 durante un brote entre criadores de cerdos en Malasia y Singapur (Efe)

El reciente brote de virus Nipah en Bengala Occidental, cerca de Calcuta, puso en alerta a las autoridades sanitarias de India y genera preocupación internacional.

Los primeros cinco casos confirmados corresponden a trabajadores del hospital Narayana Multispecialty, donde se implementaron de inmediato protocolos de aislamiento y rastreo de contactos, según reportó Infobae.

La alta letalidad del virus y la ausencia de cura o vacuna incrementan la vigilancia entre los especialistas y organismos de salud pública.

Cómo se transmite el virus Nipah

Los murciélagos frugívoros del sudeste asiático son el principal reservorio natural del virus Nipah (news-room)

El virus Nipah es un patógeno zoonótico cuyo reservorio principal son los murciélagos frugívoros del sudeste asiático, según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). Estos animales pueden propagar el virus a través de sus secreciones, contaminando frutas, savia de palma o superficies cercanas a zonas habitadas. El contacto con cerdos infectados o la manipulación de animales portadores también representan vías de transmisión. Si bien los brotes iniciales se registraron en Malasia y Singapur a fines de los 90, en las últimas décadas la mayoría de los contagios en humanos se deben al contacto directo con murciélagos o la transmisión entre personas.

La propagación ocurre mediante la ingesta de alimentos contaminados, el contacto estrecho con fluidos de personas infectadas o la exposición prolongada a pacientes durante su atención médica. La transmisión entre humanos fue documentada en episodios recientes, por lo que se reforzaron las medidas de bioseguridad en hospitales y se ha intensificado la protección del personal sanitario.

Las autoridades y expertos, como el doctor Rajeev Jayadevan, expresidente de la Asociación Médica de India, insistió en evitar la exposición a murciélagos y cerdos, así como no consumir savia cruda de palmera datilera. Estas precauciones buscan reducir el riesgo de infección en comunidades donde la interacción con animales silvestres es frecuente.

Síntomas y evolución clínica del Nipah

Entre los síntomas iniciales figuran fiebre alta, dolor de cabeza, malestar general y dolor de garganta (Freepik)

El cuadro clínico del virus Nipah puede comenzar sin síntomas, pero suele progresar rápidamente hacia fiebre alta, dolor de cabeza, malestar muscular, dolor de garganta y vómitos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los casos graves presentan insuficiencia respiratoria aguda y encefalitis, con un deterioro neurológico que puede llevar al coma en 24 a 48 horas. Así ocurrió con una de las enfermeras afectadas en el brote actual, quien permanece en estado crítico.

La letalidad del virus se sitúa entre el 40% y el 75%, según datos de la OMS y la OMSA. Actualmente, no existen tratamientos antivirales ni vacunas aprobadas, ni para humanos ni para animales. Por ello, la detección temprana, el aislamiento de casos y la estricta aplicación de protocolos de bioseguridad son herramientas fundamentales para frenar la expansión del virus.

Impacto sanitario y desafíos para la contención

Las autoridades de India han aislado a 20 contactos de alto riesgo y realizado pruebas a 180 personas tras el brote reciente (Reuters)

India registró casos de Nipah casi todos los años durante más de dos décadas, especialmente en estados como Kerala y ahora en Bengala Occidental. Este patrón recurrente evidencia la vulnerabilidad de los sistemas sanitarios ante virus sin tratamiento disponible y resalta la importancia de fortalecer la vigilancia epidemiológica.

La OMS y la OMSA incluyeron al Nipah en la lista de patógenos prioritarios por su potencial epidémico y alta mortalidad. El riesgo de nuevos contagios aumenta donde el contacto entre humanos y fauna silvestre es habitual, facilitando la emergencia de nuevas zoonosis.

Expertos y autoridades subrayan que reforzar la cooperación entre organismos de salud pública y veterinaria es esencial para prevenir futuras crisis sanitarias provocadas por enfermedades emergentes como el Nipah. La vigilancia activa, la educación sanitaria y el uso de equipo de protección personal constituyen las principales recomendaciones para contener este tipo de brotes.

La alta letalidad del virus y la ausencia de cura o vacuna, cuadros graves de insuficiencia respiratoria y encefalitis, vulnerabilidad de los sistemas sanitarios ante virus sin tratamiento disponible son los factores que mantienen en alerta a India frente al avance del Nipah y explican por qué su seguimiento es clave para la salud global.