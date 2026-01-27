Fuertes vientos forman remolinos que arrasan con techos en Tumbes

Remolinos de viento de gran intensidad sorprendieron a los habitantes del distrito de Sacacito, en Tumbes, donde varias viviendas sufrieron graves daños tras el desprendimiento de techos de calamina.

Los materiales arrancados fueron arrastrados por el aire, impactando en distintas zonas y generando momentos de desesperación entre las familias. De acuerdo con imágenes difundidas por Canal N, se observa cómo los techos volaban y caían cerca de las casas, mientras los residentes buscaban refugio.

En el sector de La Capitana, la situación se tornó especialmente peligrosa cuando una de las láminas metálicas se desprendió y cayó a pocos metros de un adulto mayor, lo que generó alarma entre los presentes. El temor se apoderó de quienes se encontraban en la zona, ya que la fuerza del viento dificultó cualquier intento de controlar los objetos que eran levantados.

Remolinos de viento de gran intensidad sorprendieron a la población de Sacacito, en Tumbes, y provocaron el desprendimiento de techos en varias viviendas - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.

Simultáneamente, en la ciudad de Tumbes, los vientos derribaron una pancarta electoral instalada sobre la vía Panamericana, lo que ocasionó congestión vehicular y provocó la intervención de las autoridades locales para despejar la carretera. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) confirmó que al menos 14 viviendas resultaron afectadas en diversos sectores, dejando a varias familias expuestas a la intemperie.

Lila Idrogo, representante del COER, señaló al citado medio que han identificado “14 viviendas afectadas y 21 personas perjudicadas por estos vientos, ya que se quedaron sin techo”. Por ese motivo, señaló que la entidad está solicitando apoyo complementario a la municipalidad provincial de Tumbes para que entregue 146 calaminas.

El pedido de ayuda busca acelerar la reposición de materiales básicos y permitir que los afectados puedan reconstruir sus hogares.

Las autoridades municipales y equipos de emergencia trabajan para evaluar el alcance de los daños y realizar la entrega de asistencia a los damnificados. Vecinos y personal de rescate colaboran en la remoción de escombros y la protección de las estructuras más vulnerables.

Un pancarta electoral también se cayó debido a los fuertes remolinos - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.

Consejos ante los fuertes vientos

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales sobre alertas meteorológicas y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Revisar el estado de techos, ventanas y puertas para asegurar que estén bien sujetos y reforzarlos si es necesario.

Retirar objetos sueltos de patios, balcones y terrazas, como macetas, muebles o herramientas, para evitar que se conviertan en proyectiles.

No refugiarse bajo árboles, postes o estructuras inestables, ya que pueden caer o colapsar debido a la fuerza del viento.

Evitar salir de casa durante el paso del fenómeno, a menos que sea estrictamente necesario.

Desconectar aparatos eléctricos si se presentan cortes de energía o variaciones de voltaje.

Preparar un kit de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, pilas y documentos importantes en un lugar seguro y de fácil acceso.

Mantenerse alejado de cables eléctricos caídos y reportar cualquier daño a las autoridades competentes de inmediato.

En caso de daño en la vivienda, buscar refugio en centros habilitados por las autoridades o en casas de familiares ubicadas en zonas seguras.

Supervisar a niños, personas mayores y mascotas, garantizando su protección y evitando que se expongan al peligro.