Perú

Jefe de Homicidios PNP protegió a sicarios de Andrea Vidal, según H13: revelan que frenó investigación y desmanteló equipo del caso

El semanario recogió que la investigación policial sobre el asesinato de la abogada presentó pérdida de pruebas, falta de acciones para detener a los responsables e inacción sostenida de la División de Homicidios

Guardar
Según Hildebrandt en sus Trece,
Según Hildebrandt en sus Trece, la investigación policial sobre el asesinato de Andrea Vidal, ex trabajadora del Congreso, presenta graves deficiencias y omisiones que favorecen la posibilidad de impunidad

La Policía Nacional (PNP) ha favorecido la posibilidad de impunidad en el asesinato de la abogada Andrea Vidal, extrabajadora del Congreso cuya muerte expuso una presunta red de prostitución en el Parlamento, según un informe publicado el viernes por el semanario de investigación Hildebrandt en sus trece.

La revista evidenció graves deficiencias y omisiones en la investigación policial, bajo la jefatura del coronel Carlos Morales, responsable de la División de Investigación de Homicidios.

El oficial asumió el cargo veinte días después del asesinato, perpetrado en diciembre de 2024, cuando los agentes designados no contaban con pistas sólidas. Su llegada al cargo no generó avances. Se extraviaron registros de cámaras de seguridad de la zona y, en lugar de incautar el material, los policías entregaron oficios a vecinos del lugar solicitando que aportaran voluntariamente los videos, lo que ocurrió en muy pocos casos, según el informe.

El equipo de ocho agentes liderado por el teniente Yousef Villafuerte inició la pesquisa con pruebas limitadas y reportaba al comandante Ricardo Sánchez Poma, subordinado de Morales. La baja calidad de las imágenes y la escasa iluminación dificultaron la identificación de los responsables.

La investigación quedó estancada tras
La investigación quedó estancada tras la circulación del auto de los presuntos sicarios por distintas ciudades y cambios en su documentación

Pese a ello, una cámara permitió ubicar el vehículo de los presuntos atacantes que dispararon a Vidal mientras viajaba en un taxi, cuyo conductor murió en el acto. Las imágenes muestran a un hombre y una mujer en el auto, aunque no fue posible identificar sus rostros.

Morales informó al Juzgado y al comando superior, pero no obtuvo respuesta. Aunque el auto utilizado en el crimen había sido plenamente identificado, no se dispuso ninguna intervención para incautarlo ni detener a su usuario. El equipo de Villafuerte propuso actuar sobre el vehículo, pero Morales optó por centrar los esfuerzos en otros autos y rutas.

De acuerdo con el semanario, el coche circuló posteriormente por Lima, cambió placas y documentos, y fue observado por última vez en Huacho, antes de que se le perdiera el rastro. La Fiscalía solicitó en varias oportunidades a Morales información sobre el caso, sin tener respuesta. La publicación indica que desde agosto la investigación no muestra avances.

Otra línea de pesquisa también quedó bloqueada. La munición utilizada coincidía con un arma empleada en un asalto en febrero de 2025. Uno de los implicados en ese delito había sido capturado y permanecía en prisión preventiva, pero Morales no autorizó interrogar al detenido y ordenó concentrar la búsqueda en el vehículo.

En octubre, el teniente Villafuerte fue apartado del caso. El celular de Vidal continúa incautado y no ha sido desbloqueado. Tampoco se indagó sobre las identidades de quienes le enviaron dinero semanas antes de su muerte. El Ministerio Público pidió en repetidas ocasiones a la PNP la remisión de la carpeta del caso y los resultados de la investigación preliminar, pero tampoco recibió respuesta.

Crimen de Andrea Vidal se habría cometido con tres armas distintas | Latina TV

“De la información que entregue la División de Homicidios dependerá si la Fiscalía decide archivar o continuar con el caso. El desenlace parece previsible”, concluye el artículo.

Vidal, de 28 años, trabajó en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso y, según una investigación del programa televisivo Beto a saber, presuntamente estuvo implicada en la red de prostitución en el Parlamento.

La investigación señala que el exjefe de la Oficina Legal del Congreso, Jorge Torres Saravia, contrató a mujeres sin experiencia ni los requisitos legales para cargos de asesoras y secretarias, aunque en realidad se dedicaban a la prostitución en la sede parlamentaria.

El programa informó también que Torres fue denunciado en 2020 por una presunta violación durante la campaña del entonces congresista Luis Valdez, cercano al líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña. No obstante, el exfuncionario afirmó que la denuncia fue archivada y señaló que ingresó al Congreso en 2020 como asesor de Valdez.

Temas Relacionados

Andrea VidalPNPPolicía Nacional del Perúperu-politicaCongreso de la Repúblicaperu-noticias

Más Noticias

Melgar vs Macará EN VIVO HOY: partido amistoso por la ‘Tarde Rojinegra’ 2026

El conjunto a cargo de Juan Reynoso se estrenará ante su público en el Estadio Monumental de la UNSA. Revisa cómo seguir el encuentro en directo

Melgar vs Macará EN VIVO

Sporting Cristal vs U. Católica EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la ‘Tarde Celeste’ 2026

Tarde de fiesta en el Estadio Alberto Gallardo, donde los rimenses tendrán su primera prueba ante su gente. Y para ello se medirán con el conjunto ecuatoriano, que seguro complicará a los de Paulo Autuori. Sigue las incidencias

Sporting Cristal vs U. Católica

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El sexteto de Francisco Hervás parte con una enorme ventaja por su favoritismo en la cima y espléndido rendimiento en el arranque de la nueva etapa. Sigue las incidencias

Universitario vs Rebaza Acosta EN

Detienen en Cusco a ciudadano extranjero acusado de incendiar tienda de motocicletas

Según la PNP, el ataque no estaría vinculado a extorsión ni a bandas criminales, sino a un reclamo previo por la compra de una motocicleta

Detienen en Cusco a ciudadano

Predicción del estado del tiempo en Trujillo para mañana

Trujillo se encuentra en la costa norte de Perú, a nivel del mar, lo que modera las temperaturas y mantiene una humedad relativa moderada

Predicción del estado del tiempo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Caos en Palacio de Gobierno:

Caos en Palacio de Gobierno: canciller reclama a José Jerí por no entender su exposición en reunión de seguridad ciudadana

José Jerí invitó a Zhihua ‘Johnny’ Yang y a otros 20 empresarios chinos contratistas del Estado a un evento privado

Brasil asume representación diplomática de México en Perú tras ruptura de relaciones y su bandera se iza en la embajada mexicana

Ji Wu Xiaodong, empresario chino que visitó a José Jerí en Palacio, cumple desde esta semana su arresto domiciliario

José Jerí solicitó al Congreso autorizar el ingreso de un buque, helicóptero y personal militar de China al Perú

ENTRETENIMIENTO

Las películas más populares de

Las películas más populares de Netflix Perú que no podrás dejar de ver

Alejandro Aramburú y Juana Burga dejaron en alto el nombre del Perú en la Semana de la Moda de París

Rosángela Espinoza se emociona al reconocer al presidente José Jerí durante sesión de fotos en el Centro de Lima

My Chemical Romance en Perú: horarios, setlist, accesos, entradas y más

Dayanita se arrepiente por haberle fallado a Jorge Benavides y asegura: “Ahora he madurado”

DEPORTES

Golazo de Gabriel Santana para

Golazo de Gabriel Santana para 2-1 en Sporting Cristal vs U. Católica por ‘Tarde Celeste’ 2026

Sporting Cristal vs U. Católica EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la ‘Tarde Celeste’ 2026

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Melgar vs Macará EN VIVO HOY: partido amistoso por la ‘Tarde Rojinegra’ 2026

Gol de Irvén Ávila para 1-0 en Sporting Cristal vs U. Católica por ‘Tarde Celeste’ 2026