Mininter anula comprar de avión multipropósito para la PNP por cuestionamientos y pide intervención de la Contraloría

El caso será evaluado por instancias administrativas, el órgano de control institucional y la procuraduría del sector

A través de un comunicado oficial, el Mininter informó que se ha declarado la nulidad de la compra de un avión para la PNP. Se solicitó la intervención de la Contraloría General de la República para investigar el proceso de adquisición. | Canal N

El Ministerio del Interior (Mininter) informó la anulación del proceso de contratación para la adquisición de un avión multipropósito destinado a la Policía Nacional del Perú (PNP), tras una serie de denuncias y cuestionamientos públicos. La decisión fue oficializada mediante un comunicado en el que se precisa que las acciones vinculadas a este procedimiento se iniciaron antes de la actual gestión ministerial.

Según detalló el Mininter, la medida se adoptó luego de recabar información de las instancias pertinentes y de seguir el debido procedimiento establecido en el marco legal. En ese contexto, el sector señaló que la anulación responde a la necesidad de garantizar transparencia y legalidad en los procesos de contratación pública, en medio de críticas sobre la compra de la aeronave.

Mininter anula proceso de compra
Mininter anula proceso de compra de avión para la PNP tras cuestionamientos. (Foto referencial: Ministerio del Interior)

Cuestionamientos al proceso y proveedor

La anulación del proceso se produce tras versiones periodísticas que pusieron en duda la legitimidad del proveedor del avión. La empresa Aeroexpress, con sede en Emiratos Árabes Unidos, habría ofrecido una aeronave supuestamente nueva; sin embargo, se advirtió que el modelo solo se fabricaba en Ucrania y que su producción se habría detenido en 2014, lo que generó sospechas sobre la viabilidad y autenticidad de la oferta.

Estos cuestionamientos alimentaron las denuncias que llevaron al Ministerio del Interior a revisar el proceso y, finalmente, a declararlo nulo. De acuerdo con la información oficial, la operación no llegó a concretarse y no se firmó ningún contrato para la compra del avión.

Mininter solicita control de la
Mininter solicita control de la Contraloría tras anular proceso de adquisición de avión policial. (Foto: Agencia Andina)

Sin contrato ni gasto para el Estado

El Mininter remarcó que, como resultado de la nulidad del procedimiento, no se generó ningún gasto para el Estado. Asimismo, precisó que no se suscribió contrato alguno con la empresa involucrada, lo que evitó un perjuicio económico para las arcas públicas.

En paralelo, el sector informó que, en aras de la transparencia, solicitó la intervención de la Contraloría General de la República y de la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior, con el fin de que se evalúen las actuaciones administrativas relacionadas con este caso.

Acciones administrativas

Con la resolución que declara la nulidad del proceso, el Ministerio del Interior dispuso que lo actuado sea comunicado a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, al Órgano de Control Institucional y a la Procuraduría Pública del sector, para las acciones que correspondan dentro de sus competencias.

En ese sentido, el Mininter reafirmó su compromiso de asegurar que todas las contrataciones públicas se realicen conforme a la ley, con transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos, especialmente en adquisiciones destinadas a fortalecer las capacidades operativas de la Policía Nacional del Perú.

