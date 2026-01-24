Perú

BCRP busca a cuatro profesionales para puestos clave en operaciones informáticas

¿Quieres trabajar en el Banco Central de Reserva? Si eres de ingenierías de sistemas, informática y similares revisa los requisitos

El BCRP lanzó una convocatoria
El BCRP lanzó una convocatoria de trabajo para antes que termine enero. - Crédito Andina

El Banco Central de Reserva (BCRP) la entidad presidida por Julio Velarde, está buscando a los mejores talentos para puestos claves en operaciones.

Luego de declarar desierta una convocatoria para Especialista en mensajes financieros, el banco se encuentra buscando a cuatro profesionales para otros puestos en una nueva convocatoria que han lanzado. Se trata de los siguientes trabajos a los que los interesantes y quienes cumplan con los requisitos pueden postular:

  1. Operador en Continuidad de Servicios de TI - Middleware PM. Sector de Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones/Tecnologia / Sistemas
  2. Operador en Continuidad de Servicios de TI - Redes. Sector de Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones/Tecnologia / Sistemas
  3. Operador en Continuidad de Servicios de TI - Infraestructura. Sector de Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones/Tecnologia / Sistemas
  4. Operador de Negocio. Sector de Ingenierías / Otras ingenierías.
El BCRP se encarga de
El BCRP se encarga de mantener la inflación e interviene en el tipo de cambio. - Crédito Andina

¿Qué requisitos piden?

Los requisitos varían dependiendo de los puestos. Así, para el Operador en Continuidad de Servicios de TI - Middleware PM estos es lo que se pide obligatoriamente:

  • Profesional técnico titulado o egresado, de las carreras de Sistemas, Computación, Redes, Informática o afines. (Afines se refiere a: Infraestructura y Servicios de TI, Técnico en Computación en la Nube (Cloud), Técnico en Administración de Sistemas, Técnico en Soporte de TI / Soporte Técnico, Técnico en Telecomunicaciones y Redes Móviles, Técnico en Ciberseguridad, Técnico en Infraestructura TI / Infraestructura de Sistemas, Técnico en Redes y Telecomunicaciones, Sistemas e Informática, Informática, Computación y de Sistemas, Informática y de Sistemas, Computación, Desarrollo de software, Ciberseguridad, Arquitectura de datos, Ciencia de datos e Inteligencia artificial)
  • Rendimiento académico: Tercio superior.
  • Conocimiento en servidores de aplicaciones tipo Java y plataforma de colas de mensajería como WebSphere, WebLogic, Apache Tomcat, Apache Kafka, a nivel básico.
  • Conocimiento en consultas a base de datos como Redis, Cassandra, PostgreSQL y de plataforma Kafka, a nivel básico.
  • Gestión de logs y diagnósticos usando herramientas como: ELK, Grafana, Prometheus, Opensearch, Kibana, Splunk, Graylog o equivalentes, a nivel intermedio.
  • Comprensión de arquitectura orientada a servicios (SOA) y APIs REST/SOAP, a nivel básico.
  • Conocimiento de inglés técnico, a nivel básico.
  • Experiencia mínima de 2 años en la operación, monitoreo y soporte de plataformas de middleware y base de datos en entornos corporativos.
  • Experiencia mínima de 2 años en uno o varios de los siguientes temas: Uso, construcción o configuración de tableros y alertas con herramientas de observabilidad (Zabbix, Grafana, Elasticsearch, Kibana, Dynatrace, entre otras); uso, configuración básica y monitoreo de contenedores (Kubernetes, Dockers, Podman); uso, configuración básica y monitoreo de bases de datos (Redis, Cassandra, Postgres, MySQL) y automatización y despliegue de aplicaciones (Ansible o similar).
El BCRP es la entidad
El BCRP es la entidad peruana con mejor reputación. - Crédito Reuters/Mariana Bazo

Para los demás puestos se puede revisar el portal oficial del BCRP en este enlace: https://bcrp.hiringroom.com/jobs.

Además, entre los beneficios que se mencionan (no se detalla el sueldo) se encuentran los siguientes:

  • Ingreso a una institución sólida de gran prestigio a nivel nacional e internacional.
  • Excelente clima laboral.
  • Ofrecemos planilla completa desde el primer día.
  • Seguro médico y oncológico para el colaborador y su familia.
  • Capacitaciones inhouse y externas subvencionadas por el Banco.
La entidad presidida por Julio
La entidad presidida por Julio Velarde buscaba llenar un puesto para ingeniero informático, pero no encontraron el mejor talento deseado. - Crédito Andina/Andrés Valle

¿Dónde postular?

Los puestos de trabajo están disponibles para postular en el siguiente link, donde también se puede encontrar todo el detalle del puesto, los requisitos obligatorios, y los beneficios que se ofrecen: https://bcrp.hiringroom.com/jobs.

Si bien la convocatoria fue lanzada hace algunos días, las postulaciones podrán realizarse solo hasta el martes 27 de enero.

