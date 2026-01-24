BCRP busca a cuatro profesionales para puestos clave en operaciones informáticas

El Banco Central de Reserva (BCRP) la entidad presidida por Julio Velarde, está buscando a los mejores talentos para puestos claves en operaciones.
Luego de declarar desierta una convocatoria para Especialista en mensajes financieros, el banco se encuentra buscando a cuatro profesionales para otros puestos en una nueva convocatoria que han lanzado. Se trata de los siguientes trabajos a los que los interesantes y quienes cumplan con los requisitos pueden postular:
- Operador en Continuidad de Servicios de TI - Middleware PM. Sector de Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones/Tecnologia / Sistemas
- Operador en Continuidad de Servicios de TI - Redes. Sector de Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones/Tecnologia / Sistemas
- Operador en Continuidad de Servicios de TI - Infraestructura. Sector de Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones/Tecnologia / Sistemas
- Operador de Negocio. Sector de Ingenierías / Otras ingenierías.
¿Qué requisitos piden?
Los requisitos varían dependiendo de los puestos. Así, para el Operador en Continuidad de Servicios de TI - Middleware PM estos es lo que se pide obligatoriamente:
- Profesional técnico titulado o egresado, de las carreras de Sistemas, Computación, Redes, Informática o afines. (Afines se refiere a: Infraestructura y Servicios de TI, Técnico en Computación en la Nube (Cloud), Técnico en Administración de Sistemas, Técnico en Soporte de TI / Soporte Técnico, Técnico en Telecomunicaciones y Redes Móviles, Técnico en Ciberseguridad, Técnico en Infraestructura TI / Infraestructura de Sistemas, Técnico en Redes y Telecomunicaciones, Sistemas e Informática, Informática, Computación y de Sistemas, Informática y de Sistemas, Computación, Desarrollo de software, Ciberseguridad, Arquitectura de datos, Ciencia de datos e Inteligencia artificial)
- Rendimiento académico: Tercio superior.
- Conocimiento en servidores de aplicaciones tipo Java y plataforma de colas de mensajería como WebSphere, WebLogic, Apache Tomcat, Apache Kafka, a nivel básico.
- Conocimiento en consultas a base de datos como Redis, Cassandra, PostgreSQL y de plataforma Kafka, a nivel básico.
- Gestión de logs y diagnósticos usando herramientas como: ELK, Grafana, Prometheus, Opensearch, Kibana, Splunk, Graylog o equivalentes, a nivel intermedio.
- Comprensión de arquitectura orientada a servicios (SOA) y APIs REST/SOAP, a nivel básico.
- Conocimiento de inglés técnico, a nivel básico.
- Experiencia mínima de 2 años en la operación, monitoreo y soporte de plataformas de middleware y base de datos en entornos corporativos.
- Experiencia mínima de 2 años en uno o varios de los siguientes temas: Uso, construcción o configuración de tableros y alertas con herramientas de observabilidad (Zabbix, Grafana, Elasticsearch, Kibana, Dynatrace, entre otras); uso, configuración básica y monitoreo de contenedores (Kubernetes, Dockers, Podman); uso, configuración básica y monitoreo de bases de datos (Redis, Cassandra, Postgres, MySQL) y automatización y despliegue de aplicaciones (Ansible o similar).
Para los demás puestos se puede revisar el portal oficial del BCRP en este enlace: https://bcrp.hiringroom.com/jobs.
Además, entre los beneficios que se mencionan (no se detalla el sueldo) se encuentran los siguientes:
- Ingreso a una institución sólida de gran prestigio a nivel nacional e internacional.
- Excelente clima laboral.
- Ofrecemos planilla completa desde el primer día.
- Seguro médico y oncológico para el colaborador y su familia.
- Capacitaciones inhouse y externas subvencionadas por el Banco.
¿Dónde postular?
Los puestos de trabajo están disponibles para postular en el siguiente link, donde también se puede encontrar todo el detalle del puesto, los requisitos obligatorios, y los beneficios que se ofrecen: https://bcrp.hiringroom.com/jobs.
Si bien la convocatoria fue lanzada hace algunos días, las postulaciones podrán realizarse solo hasta el martes 27 de enero.