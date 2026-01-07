Ministerio de Justicia busca bachilleres y titulados con sueldos de hasta S/ 7.800: conoce requisitos y cómo postular

Sede principal del Ministerio de Justicia. (Foto: Andina)

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) lanzó una nueva convocatoria CAS en enero de 2026 dirigida a bachilleres y profesionales titulados, con un total de 10 plazas disponibles en distintas regiones del país. La oferta contempla remuneraciones que van desde S/ 3.864 hasta S/ 7.864, según el cargo, y estará vigente hasta el 19 de enero de 2026, por lo que los interesados aún están a tiempo de postular.

Esta convocatoria del MINJUS resulta especialmente atractiva para profesionales de Derecho, Trabajo Social e Ingeniería de Sistemas, ya que concentra vacantes clave como Defensores Públicos, Analista Programador, Asistente Legal y Responsable de Trabajo Social. Las plazas están distribuidas en Lima, Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ica, San Martín, Tacna y Ucayali, lo que amplía las oportunidades para postulantes tanto de la capital como de regiones.

Además, se trata de contratos bajo el régimen CAS, modalidad que ofrece estabilidad durante el periodo contractual y permite a los profesionales integrarse a una de las instituciones más relevantes del sistema de justicia.

¿Qué puestos ofrece el MINJUS en esta convocatoria CAS 2026?

La convocatoria del Ministerio de Justicia (MINJUS) incluye nueve procesos CAS, algunos con más de una vacante, orientados a distintos perfiles profesionales. A continuación, el detalle completo de los puestos de trabajo ofertados, requisitos y sueldos:

CAS N.° 001: Analista Programador III Vacantes: 1 Formación: Título universitario en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática, Ingeniería de Software, Ingeniería de Computación y Sistemas, entre afines Lugar de labores: Lima Remuneración: S/ 7.864 Fecha límite: 19 de enero de 2026

CAS N.° 002: Asistente Legal de Textos Oficiales Vacantes: 1 Formación: Bachiller en Derecho Lugar de labores: Lima Remuneración: S/ 3.864

CAS N.° 003: Defensor Público en el Nuevo Código Procesal Penal Vacantes: 1 Formación: Título profesional en Derecho , colegiatura y habilitación vigente Lugar de labores: Ucayali Remuneración: S/ 5.364

CAS N.° 004: Responsable de Trabajo Social Vacantes: 1 Formación: Título profesional en Trabajo Social , colegiado y habilitado Lugar de labores: Ica Remuneración: S/ 4.364

CAS N.° 005: Defensor Público de Asistencia Legal Vacantes: 1 Formación: Derecho , colegiatura y habilitación vigente Lugar de labores: Amazonas Remuneración: S/ 5.364

CAS N.° 006: Defensor Público en el Nuevo Código Procesal Penal Vacantes: 2 Formación: Derecho , colegiatura y habilitación vigente Lugar de labores: Apurímac Remuneración: S/ 5.364

CAS N.° 007: Defensor Público en el Nuevo Código Procesal Penal Vacantes: 1 Lugar de labores: Arequipa Remuneración: S/ 5.364

CAS N.° 008: Defensor Público en el Nuevo Código Procesal Penal Vacantes: 1 Lugar de labores: San Martín Remuneración: S/ 7.364

CAS N.° 009: Defensor Público en el Nuevo Código Procesal Penal Vacantes: 1 Lugar de labores: Tacna Remuneración: S/ 5.364



¿Cómo postular a la convocatoria del Ministerio de Justicia?

Las personas interesadas en participar en esta convocatoria CAS del MINJUS deben tener en cuenta que cada puesto cuenta con bases específicas, donde se detallan los requisitos, funciones, experiencia mínima y documentos obligatorios.

Antes de postular, se recomienda:

Revisar cuidadosamente las bases del puesto de interés, verificando que se cumpla con el perfil solicitado. Descargar y completar correctamente los formatos y anexos oficiales indicados en la convocatoria. Verificar que la documentación esté actualizada, especialmente en el caso de abogados, donde se exige colegiatura y habilitación vigente. Realizar la postulación dentro del plazo establecido, ya que el sistema no admite registros fuera de fecha.

La fecha límite para postular es el 19 de enero de 2026, por lo que se aconseja no dejar el proceso para el último día y evitar errores que puedan invalidar la inscripción.

Esta convocatoria del Ministerio de Justicia representa una oportunidad laboral importante para profesionales que buscan integrarse al sector público, con sueldos competitivos, presencia a nivel nacional y experiencia en una entidad clave del Estado. Para quienes cumplen con los requisitos, se trata de una opción que vale la pena considerar con atención.