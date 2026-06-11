Ley de Congreso incorpora a egresados de esta ingeniería como profesionales de la salud

Magaly Ruíz Rodríguez (APP) señaló que la incorporación aplicará solo a labores de vigilancia sanitaria, certificación, fiscalización e inocuidad alimentaria. Foto: difusión

El Pleno del Congreso aprobó la insistencia de una norma que reconoce a determinados especialistas vinculados a la ingeniería alimentaria dentro del grupo de profesionales de la salud. La medida fue respaldada con 85 votos a favor y está relacionada con los proyectos de ley 2156/2021-CR y 5358/2022-CR.

La propuesta modifica la Ley 23536, norma que regula el trabajo y la carrera de los profesionales de la salud, para incluir a los profesionales de ingeniería alimentaria, alimentos, industrias alimentarias y agroindustrial cuando desempeñen funciones vinculadas con la protección de la salud pública.

Alcances de la incorporación profesional

La presidenta de la Comisión de Salud y Población, Magaly Ruíz Rodríguez (bancada APP), explicó que la incorporación no se aplicará de manera general, sino únicamente para quienes realicen actividades relacionadas con vigilancia sanitaria, certificación, fiscalización e inocuidad alimentaria.

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La parlamentaria precisó que también se contempla la vigilancia sanitaria de alimentos fortificados destinados a programas sociales de alimentación, además de otras labores relacionadas con la prevención y cuidado de la salud pública.

También se incluye el control sanitario de alimentos fortificados para programas sociales y otras acciones orientadas a proteger la salud pública. Foto: X/Congreso

Argumentos para insistir con la norma

Durante el debate, la comisión evaluó las observaciones planteadas por el Poder Ejecutivo, entre ellas que las carreras de ingeniería alimentaria y similares no se dictan dentro de facultades de medicina o ciencias de la salud. También se cuestionó que el trabajo asistencial señalado en la Ley 23536 comprende actividades realizadas por profesionales de la salud en establecimientos sanitarios del sector público.

Sin embargo, Ruíz sostuvo que la formación de estos ingenieros les permite desarrollar tareas de vigilancia alimentaria y prevención sanitaria desde la evaluación de la inocuidad. Según explicó, estos especialistas cuentan con conocimientos para supervisar procesos relacionados con la producción y distribución de alimentos.

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Asimismo, la legisladora señaló que la Ley 23536 establece una definición amplia sobre el trabajo asistencial, al incluir también a profesionales como los ingenieros sanitarios y trabajadores sociales, quienes tampoco provienen necesariamente de facultades de ciencias médicas.

Finalmente, Ruíz destacó que la norma tiene un alcance específico debido a su carácter excepcional. En ese sentido, reiteró que la participación de estos profesionales estará limitada a actividades de vigilancia sanitaria y funciones similares vinculadas directamente con la salud pública.

Durante el debate, la comisión revisó las observaciones del Ejecutivo, incluida la relacionada con que estas carreras no pertenecen a facultades de medicina o ciencias de la salud. Foto: difusión

¿Qué es la ingeniería alimentaria y qué abarca?

La ingeniería alimentaria es una rama de la ingeniería que se encarga de aplicar conocimientos científicos y tecnológicos al estudio, diseño, producción y mejora de los alimentos. En términos generales, busca que los productos que consumimos sean seguros, nutritivos y de buena calidad, además de optimizar la forma en que se elaboran y distribuyen. Es una disciplina moderna y multidisciplinaria, ya que combina áreas como la química, la biología, la microbiología, la física y la ingeniería de procesos para entender todo lo que ocurre desde la materia prima hasta el producto final que llega al consumidor.

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Este campo abarca todo el ciclo de vida de los alimentos dentro de la industria. Incluye la transformación de materias primas de origen vegetal o animal en productos elaborados, así como el diseño de métodos de conservación como la refrigeración, pasteurización, congelación o envasado, que permiten prolongar la vida útil de los alimentos. También comprende el desarrollo de nuevos productos, el control de calidad, la evaluación de inocuidad alimentaria y la mejora de procesos industriales para hacerlos más eficientes y sostenibles.

Además, la ingeniería alimentaria no se limita solo a la producción, sino que también abarca el diseño de equipos y plantas industriales, la automatización de procesos, la gestión de la producción y el aseguramiento de normas sanitarias. En la práctica, los profesionales de esta área trabajan para que la industria alimentaria funcione de manera más segura, innovadora y eficiente, respondiendo a las necesidades de la población y a los estándares de calidad establecidos a nivel nacional e internacional.

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