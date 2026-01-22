Minsa advierte que el riesgo de contagio por TBC aumenta en unidades de transporte llenas y recomienda esto

La ventilación deficiente en el transporte público de Lima y Callao incrementa el riesgo de contagio de tuberculosis, según el Ministerio de Salud. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

La ventilación inadecuada en las unidades de transporte público, especialmente cuando van llenas, incrementa de manera significativa el peligro de contraer enfermedades respiratorias como la tuberculosis, según advirtió el Ministerio de Salud (Minsa).

La institución señaló que el riesgo de contagio por tuberculosis se multiplica en buses y combis con escasa ventilación, un problema que afecta principalmente a Lima Metropolitana y Callao, regiones donde se concentra cerca del 55 % de los casos nacionales.

El Minsa enfatizó que cuatro factores determinan la facilidad del contagio en estos espacios: la propagación aérea de la bacteria, la acumulación de pasajeros, el tiempo de permanencia y la falta de renovación del aire.

El hacinamiento y la falta de higiene, como no cubrirse al toser, agravan la propagación de tuberculosis en buses y combis.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las partículas expulsadas al toser, estornudar o hablar pueden permanecer en el ambiente y alcanzar a quienes se encuentran cerca, especialmente si las ventanas permanecen cerradas por comodidad o por las bajas temperaturas. Por ello, se aconseja abrirlas.

Wilfredo Vargas Onofre, médico neumólogo y consultor nacional de la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud, advirtió: “La rapidez del contagio dependerá de la cantidad de bacilos que esté dispersando la persona con tuberculosis y la poca ventilación del lugar en el que está”.

Vargas Onofre señaló que el hacinamiento, sumado a la falta de hábitos higiénicos como cubrirse la boca al toser, agrava el riesgo de propagación de la enfermedad.

La tuberculosis puede propagarse por la sangre y causar lesiones en múltiples órganos. (Foto: Agencia Andina)

Carga microbiana

El Ministerio de Salud recomienda a los usuarios del transporte público abrir las ventanas de los vehículos para reducir la carga microbiana. Esta medida se vuelve esencial en unidades con poca ventilación, dado que la tuberculosis se transmite con mayor facilidad en ambientes cerrados.

El uso de aire acondicionado no reemplaza la ventilación natural, ya que solo regula la temperatura sin permitir el recambio de aire, una situación también observada en oficinas sin ventilación cruzada.

La infección por tuberculosis afecta principalmente a los pulmones, pero el Minsa advirtió que puede comprometer otros órganos a través de la circulación sanguínea, como el corazón, el hígado, los intestinos y el sistema nervioso central.

Perú registra aproximadamente 30,000 casos de tuberculosis, siendo los varones adultos el grupo más afectado en la actualidad. (Andina)

Rodrigo Aramburú Gang, neumólogo del Hospital María Auxiliadora, explicó: “La TB pulmonar dejará secuelas graves en el pulmón, así como en todos los órganos que se vean afectados, pero con una atención oportuna, puede curarse y el paciente puede desarrollar una vida normal”.

Casos de tuberculosis

El país registra actualmente cerca de 30.000 casos de tuberculosis, con los varones adultos como el grupo más afectado, según datos oficiales del Minsa. El incremento observado tras la pandemia de COVID-19 motivó la garantía de atención médica gratuita y oportuna en todos los establecimientos de salud y gobiernos regionales, asegurando el acceso a diagnóstico y tratamiento sin costo.

El diagnóstico temprano resulta fundamental, ya que los síntomas más frecuentes —tos persistente, flema, sangrado por vías respiratorias, fiebre, pérdida de peso y sudoración nocturna— pueden confundirse con otras enfermedades respiratorias. Las autoridades sanitarias exhortan a la población a acudir a los centros de salud ante la presencia de estos signos para realizarse pruebas de descarte.

El diagnóstico temprano de tuberculosis es fundamental, ya que síntomas como tos persistente y fiebre se confunden con otras enfermedades respiratorias. (Anas Wayuu)

El tratamiento puede variar entre seis y veinticuatro meses, en función de la resistencia de la cepa bacteriana. El Ministerio de Salud ha incorporado equipos de rayos X con inteligencia artificial y pruebas de biología molecular para diagnosticar casos de manera precoz y ha implementado esquemas orales acortados, de seis a nueve meses, para tratar la tuberculosis multidrogoresistente.

Las personas con mayor predisposición a padecer y desarrollar tuberculosis incluyen a adultos mayores, niños y quienes presentan enfermedades que debilitan el sistema inmunitario, como diabetes, VIH o cáncer. Para la protección de los menores, se administra la vacuna BCG (Bacilo de Calmette y Guérin) en todo el territorio nacional.

Además del tratamiento médico, el Ministerio de Salud ofrece atención integral, que abarca vigilancia médica, apoyo de enfermería, asistencia social y psicológica, servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva, evaluación nutricional y exámenes auxiliares. El objetivo, según la institución, es fortalecer la respuesta frente a la tuberculosis y reducir su impacto en la salud pública.

Entre las principales recomendaciones para prevenir el contagio, el Minsa insiste en la importancia de ventilar los ambientes y aprovechar la luz solar, así como cubrir la nariz y la boca con el antebrazo o un papel desechable al toser o estornudar. Para quienes conviven con personas diagnosticadas, resulta esencial acudir a un establecimiento de salud para descartar un posible contagio y recibir orientación sobre las pautas preventivas.