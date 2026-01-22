Perú

Minsa advierte que el riesgo de contagio por TBC aumenta en unidades de transporte llenas y recomienda esto

Las condiciones deficientes de ventilación en buses y combis favorecen la transmisión de la enfermedad respiratoria, situación que afecta principalmente a Lima Metropolitana y Callao, donde se concentra la mayoría de los casos reportados

Guardar
La ventilación deficiente en el
La ventilación deficiente en el transporte público de Lima y Callao incrementa el riesgo de contagio de tuberculosis, según el Ministerio de Salud. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

La ventilación inadecuada en las unidades de transporte público, especialmente cuando van llenas, incrementa de manera significativa el peligro de contraer enfermedades respiratorias como la tuberculosis, según advirtió el Ministerio de Salud (Minsa).

La institución señaló que el riesgo de contagio por tuberculosis se multiplica en buses y combis con escasa ventilación, un problema que afecta principalmente a Lima Metropolitana y Callao, regiones donde se concentra cerca del 55 % de los casos nacionales.

El Minsa enfatizó que cuatro factores determinan la facilidad del contagio en estos espacios: la propagación aérea de la bacteria, la acumulación de pasajeros, el tiempo de permanencia y la falta de renovación del aire.

El hacinamiento y la falta
El hacinamiento y la falta de higiene, como no cubrirse al toser, agravan la propagación de tuberculosis en buses y combis.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las partículas expulsadas al toser, estornudar o hablar pueden permanecer en el ambiente y alcanzar a quienes se encuentran cerca, especialmente si las ventanas permanecen cerradas por comodidad o por las bajas temperaturas. Por ello, se aconseja abrirlas.

Wilfredo Vargas Onofre, médico neumólogo y consultor nacional de la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud, advirtió: “La rapidez del contagio dependerá de la cantidad de bacilos que esté dispersando la persona con tuberculosis y la poca ventilación del lugar en el que está”.

Vargas Onofre señaló que el hacinamiento, sumado a la falta de hábitos higiénicos como cubrirse la boca al toser, agrava el riesgo de propagación de la enfermedad.

La tuberculosis puede propagarse por
La tuberculosis puede propagarse por la sangre y causar lesiones en múltiples órganos. (Foto: Agencia Andina)

Carga microbiana

El Ministerio de Salud recomienda a los usuarios del transporte público abrir las ventanas de los vehículos para reducir la carga microbiana. Esta medida se vuelve esencial en unidades con poca ventilación, dado que la tuberculosis se transmite con mayor facilidad en ambientes cerrados.

El uso de aire acondicionado no reemplaza la ventilación natural, ya que solo regula la temperatura sin permitir el recambio de aire, una situación también observada en oficinas sin ventilación cruzada.

La infección por tuberculosis afecta principalmente a los pulmones, pero el Minsa advirtió que puede comprometer otros órganos a través de la circulación sanguínea, como el corazón, el hígado, los intestinos y el sistema nervioso central.

Perú registra aproximadamente 30,000 casos
Perú registra aproximadamente 30,000 casos de tuberculosis, siendo los varones adultos el grupo más afectado en la actualidad. (Andina)

Rodrigo Aramburú Gang, neumólogo del Hospital María Auxiliadora, explicó: “La TB pulmonar dejará secuelas graves en el pulmón, así como en todos los órganos que se vean afectados, pero con una atención oportuna, puede curarse y el paciente puede desarrollar una vida normal”.

Casos de tuberculosis

El país registra actualmente cerca de 30.000 casos de tuberculosis, con los varones adultos como el grupo más afectado, según datos oficiales del Minsa. El incremento observado tras la pandemia de COVID-19 motivó la garantía de atención médica gratuita y oportuna en todos los establecimientos de salud y gobiernos regionales, asegurando el acceso a diagnóstico y tratamiento sin costo.

El diagnóstico temprano resulta fundamental, ya que los síntomas más frecuentes —tos persistente, flema, sangrado por vías respiratorias, fiebre, pérdida de peso y sudoración nocturna— pueden confundirse con otras enfermedades respiratorias. Las autoridades sanitarias exhortan a la población a acudir a los centros de salud ante la presencia de estos signos para realizarse pruebas de descarte.

El diagnóstico temprano de tuberculosis
El diagnóstico temprano de tuberculosis es fundamental, ya que síntomas como tos persistente y fiebre se confunden con otras enfermedades respiratorias. (Anas Wayuu)

El tratamiento puede variar entre seis y veinticuatro meses, en función de la resistencia de la cepa bacteriana. El Ministerio de Salud ha incorporado equipos de rayos X con inteligencia artificial y pruebas de biología molecular para diagnosticar casos de manera precoz y ha implementado esquemas orales acortados, de seis a nueve meses, para tratar la tuberculosis multidrogoresistente.

Las personas con mayor predisposición a padecer y desarrollar tuberculosis incluyen a adultos mayores, niños y quienes presentan enfermedades que debilitan el sistema inmunitario, como diabetes, VIH o cáncer. Para la protección de los menores, se administra la vacuna BCG (Bacilo de Calmette y Guérin) en todo el territorio nacional.

Además del tratamiento médico, el Ministerio de Salud ofrece atención integral, que abarca vigilancia médica, apoyo de enfermería, asistencia social y psicológica, servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva, evaluación nutricional y exámenes auxiliares. El objetivo, según la institución, es fortalecer la respuesta frente a la tuberculosis y reducir su impacto en la salud pública.

Entre las principales recomendaciones para prevenir el contagio, el Minsa insiste en la importancia de ventilar los ambientes y aprovechar la luz solar, así como cubrir la nariz y la boca con el antebrazo o un papel desechable al toser o estornudar. Para quienes conviven con personas diagnosticadas, resulta esencial acudir a un establecimiento de salud para descartar un posible contagio y recibir orientación sobre las pautas preventivas.

Temas Relacionados

TuberculosisMinisterio de SaludTransporte públicoMinsaperu-noticias

Más Noticias

Mariana Ramírez del Villar celebra rating ‘Mande quien Mande’: ¿Cuánto rating logró?

La productora destacó la química entre Laura Huarcayo y La Carlota y anuncia que América Televisión apuesta por fortalecer su programación de los sábados

Mariana Ramírez del Villar celebra

Barristas de Alianza Lima agredieron a Paolo Guerrero y Luis Advíncula en Matute tras denuncia contra Zambrano, Trauco y Peña

Los dos jugadores experimentados fueron golpeados dentro del estadio Alejandro luego de que sus compañeros sean acusados de abuso sexual en Argentina

Barristas de Alianza Lima agredieron

Solicitud del retiro de AFP se puede volver a registrar solo si se encuentra en este ‘estado’

AFP Integra se suma a Profuturo AFP y detalla en qué condiciones se puede volver a registrar la solicitud de retiro de AFP

Solicitud del retiro de AFP

“Desde que llegó fue el cáncer del club”, la fuerte indirecta de Coki Gonzales contra Carlos Zambrano tras denuncia por abuso sexual

Tras la grave acusación contra el ‘Kaiser’, Miguel Trauco y Sergio Peña; el periodista deportivo realizó una contundente crítica sobre el defensa ‘blanquiazul’ a través de sus redes sociales

“Desde que llegó fue el

Elecciones 2026: las brechas en salud y educación que enfrentarán los candidatos

A lo largo de los últimos años, la fragilidad del sistema de salud y las limitaciones del sistema educativo han quedado expuestas como problemas persistente

Elecciones 2026: las brechas en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: las brechas en

Elecciones 2026: las brechas en salud y educación que enfrentarán los candidatos

Elecciones 2026: ONPE hará mañana viernes 23 de enero una selección previa para elegir miembros de mesa

La llamada desesperada a Alberto Otárola: José Jerí lo contactó para pedirle ayuda en medio del escándalo del “Chifagate”

José Jerí presenta hoy las cifras sobre homicidios y sicariatos durante su gobierno

Presidente de la Comisión de Fiscalización afirma que José Jerí no dio explicaciones claras por reuniones con empresarios chinos

ENTRETENIMIENTO

El Ministerio Público inicia investigación

El Ministerio Público inicia investigación por tentativa de feminicidio contra Bryan Torres tras denuncia de Samahara Lobatón

¿Quién es César BK, el cantante que acusó de agresión al novio de Leslie Shaw?

BTS en Perú: Clonan la página de Weverse para estafar con entradas a los conciertos y Big Hit emite comunicado

Emanuel Soriano y el respeto por su vida privada: “Es lo que suelen ver de una figura pública, no su trabajo”

Laura Huarcayo y su historia en la TV: ¿cuántos años de carrera tiene y por qué se alejó de la pantalla durante casi 10 años?

DEPORTES

Directivo de Universitario reveló si

Directivo de Universitario reveló si Cat Flood se quedará una temporada más y respondió si podría irse a Alianza Lima

Barristas de Alianza Lima agredieron a Paolo Guerrero y Luis Advíncula en Matute tras denuncia contra Zambrano, Trauco y Peña

“Desde que llegó fue el cáncer del club”, la fuerte indirecta de Coki Gonzales contra Carlos Zambrano tras denuncia por abuso sexual

“Separados indefinidamente”, la firme postura de Alianza Lima sobre la denuncia por abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

“¿Y Hernán Barcos era el problema, no?”, la ácida crítica de Pedro García sobre la denuncia contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco