Perú

Interoperar, regular y escalar: el nuevo desafío de las fintech de pagos

En 2025, las transacciones interoperables superaron los 132 millones mensuales, con un crecimiento de un 58 % frente al año anterior

Guardar
Esta imagen muestra un celular
Esta imagen muestra un celular y una computadora con la pantalla del carrito de compras abierto, representando la era moderna de las compras online. Ilustra cómo la tecnología ha facilitado el acceso a productos y servicios, permitiendo a los usuarios realizar compras desde diversos dispositivos. Destaca la importancia de las opciones de pago, como débito y crédito, y cómo las promociones y eventos como el Black Friday han revolucionado el concepto de shopping online. (Imagen ilustrativa Infobae)

La interoperabilidad dejó de ser un concepto técnico para convertirse en una de las principales palancas de transformación del sistema de pagos en el Perú. Su impacto ya no se limita a la eficiencia operativa, sino que redefine la relación entre regulación, competencia y experiencia del usuario. En este nuevo escenario, las fintech de pagos enfrentan un triángulo decisivo: interoperar, cumplir y diferenciarse.

El avance de la interoperabilidad ha sido el mayor catalizador para la adopción masiva de pagos digitales. Al permitir transferencias inmediatas entre distintas billeteras electrónicas y entidades financieras, se eliminó la fragmentación histórica del sistema. En 2025, las transacciones interoperables superaron los 132 millones mensuales, con un crecimiento de un 58 % frente al año anterior.

En paralelo, el uso de pagos digitales por persona se multiplicó casi siete veces en el último quinquenio, alcanzando un promedio de 1,7 pagos diarios por adulto. Este avance también ha facilitado la entrada de nuevos actores, como las EEDE, que hoy compiten en igualdad de condiciones al conectarse a la infraestructura de la Cámara de Compensación Electrónica.

No obstante, el crecimiento del ecosistema exige ajustes regulatorios adicionales. Si bien el marco normativo ha evolucionado (con la reciente actualización del Reglamento del Sistema Nacional de Pagos), persisten retos clave. La implementación plena de Open Finance será determinante para habilitar el intercambio seguro de datos y potenciar la innovación.

Asimismo, se requieren estándares más sólidos de identidad digital y KYC (Know Your Customer) que garanticen seguridad jurídica sin frenar la apertura remota de cuentas. A ello se suma la expectativa por la nueva plataforma pública de pagos interoperables que el BCRP desarrolla junto a UPI de India y que podría marcar un nuevo punto de inflexión en escalabilidad y alcance.

En este entorno, las expectativas del usuario se han elevado de forma sustancial. Hoy se demanda inmediatez total, disponibilidad 24/7 y costos mínimos en transacciones cotidianas, lo que obliga a las empresas a operar con niveles extremos de eficiencia. Además, la interoperabilidad ha consolidado la omnicanalidad como estándar: el usuario espera poder pagar con un único código QR, sin importar la billetera o entidad emisora, bajo una experiencia homogénea y sin fricciones.

La interoperabilidad también está reconfigurando la competencia entre bancos y fintech. Al garantizar acceso equitativo a la infraestructura de liquidación, se ha nivelado el terreno. Mientras los bancos conservan ventajas en volumen y confianza, las fintech destacan por su agilidad, foco en el usuario y capacidad de innovación. La competencia ya no se define solo por escala, sino por la calidad de la experiencia digital.

El desafío central es gestionar los riesgos de seguridad sin afectar esa experiencia. La respuesta está en la tecnología invisible: biometría, tokenización e inteligencia artificial que permiten autenticar y monitorear transacciones en tiempo real sin añadir fricción. La seguridad, más que un paso adicional, debe ser un atributo incorporado desde el diseño.

De cara a los próximos años, el éxito de las fintech de pagos dependerá de su capacidad para operar con estructuras de costos eficientes, reducir intermediarios y dominar la última milla, sin perder foco en la inclusión regional. El verdadero crecimiento no estará solo en Lima, sino en las zonas con baja bancarización y alta penetración móvil. En ese equilibrio entre interoperabilidad, regulación y usuario se definirá el futuro del ecosistema de pagos en el Perú.

Temas Relacionados

InteroperabilidadFintechTransaccionesPagos digitalesperu-noticias

Más Noticias

Rediseñar el trabajo desde las habilidades: liderar en la era de la inteligencia artificial

Si bien este análisis se basa en datos de Estados Unidos, muchas de sus conclusiones son relevantes para Perú y América Latina

Rediseñar el trabajo desde las

¿Cuál es la temperatura promedio en Arequipa?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

¿Cuál es la temperatura promedio

Clima hoy en Perú: temperaturas para Iquitos este 22 de enero

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima hoy en Perú: temperaturas

Pronóstico del clima en Cuzco para antes de salir de casa este 22 de enero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Pronóstico del clima en Cuzco

Perú: las predicciones del tiempo para Huancayo este 22 de enero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Perú: las predicciones del tiempo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Edward Málaga rechaza que Fernando

Edward Málaga rechaza que Fernando Rospigliosi asuma la presidencia si prospera vacancia contra José Jerí

José Domingo Pérez se convierte en streamer y estrena ‘Mejor con Domingo’ tras ser suspendido como fiscal provincial

Elecciones 2026: ONPE establece fecha límite para primer informe financiero de partidos y candidatos

Elio Riera refuta a empresario chino por desautorizarlo como su abogado: “Hablamos por horas, firmó contrato y está grabado”

“Chifagate” dio la vuelta al mundo: Así informó la prensa internacional sobre la crisis política de José Jerí

ENTRETENIMIENTO

Natalie Vértiz, Rebeca Escribens, María

Natalie Vértiz, Rebeca Escribens, María Pía Copello y Renzo Schuller dejan las pantallas de Am érica TV: ¿qué pasará con ellos?

Patricio Parodi aclaró supuesta relación amorosa con Milett Figueroa: “Yo no hablo con ella”

Samahara Lobatón afirma que Melissa Klug “solo hace show” por el caso de Bryan Torres

Mathías Brivio es presentado como el nuevo conductor de ‘Esto es Guerra 2026’: “Estoy emocionado”

Pamela López y su hija debutan juntas en el nuevo reality de ‘Mande quien mande’: “Un placer estar aquí”

DEPORTES

“El arbitraje en Perú sigue

“El arbitraje en Perú sigue siendo amateur”: Polémica por cambio de presidencia en la CONAR a días del inicio de la Liga 1 2026

“Es un desastre lo que hemos hecho”: DT de Túpac Amaru explotó contra sus jugadoras tras dura derrota en duelo de ascenso

Deportivo Wanka vs Kazoku No Perú definen la permanencia en la Liga Peruana de Vóley: Día, hora y canal TV

La selección sub 19 podría jugar la próxima Liga Peruana de Vóley: FPV explica cómo sería el torneo con juveniles

Kazoku No Perú logra una victoria contundente 3-0 ante Túpac Amaru y acaricia el ascenso a la Liga Peruana de Vóley