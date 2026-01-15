Magaly Medina evalúa retrasar su retorno a la TV tras delicada cirugía: “Tiene que durarme veinte años”

La conductora habló desde Argentina sobre su cirugía facial y explicó que podría postergar su retorno a la TV por recomendación médica. Infobae Perú / Captura: TikTok.

Magaly Medina reapareció públicamente desde Argentina a través de un live en TikTok que realizó desde su cuenta personal, un espacio que eligió para mostrarse cercana y responder directamente a sus seguidores tras varias semanas alejada de la televisión.

La conductora se conectó acompañada de su cirujana de cabecera, la doctora Joana Bermedo, quien también se encuentra en el país vecino junto a ella, y juntas decidieron abrir la transmisión para hablar abiertamente sobre el procedimiento de cirugía facial al que Magaly se sometió a inicios de enero.

La conversación, que inicialmente estuvo centrada en aspectos médicos y estéticos, tomó rápidamente un giro hacia uno de los temas que más expectativa ha generado entre el público: su regreso a las pantallas de ATV. Y es que días antes, el propio canal había anunciado en sus transmisiones recientes que Magaly Medina volvería a la televisión este lunes 3 de febrero a las 21:45 horas, generando gran expectativa entre sus seguidores y la audiencia en general.

Durante el live, Magaly se mostró relajada, sin la formalidad habitual del set televisivo, y explicó que su operación facial, realizada el 5 de enero, no ha sido un proceso sencillo. Se trata del mismo procedimiento al que también se sometió la mamá de las Cardallas, hecho que despertó comentarios y comparaciones en redes sociales. En medio de la transmisión, los usuarios comenzaron a preguntarle insistentemente cuándo volvería al aire, motivo por el cual decidió responder con total franqueza.

“¿A cuándo vuelven a la televisión? ¿Cuándo vuelvo?”, repitió Magaly, leyendo una de las preguntas que más se repetía en el live. Acto seguido, reveló que, en efecto, su retorno estaba previsto para el primer lunes de febrero, tal como lo anunció ATV. “Bueno, justamente hoy hablaba con el doctor que yo iniciaba el primer lunes de febrero”, confirmó, alineando sus palabras con lo que ya se había difundido oficialmente.

Sin embargo, la conductora explicó que las indicaciones médicas podrían obligarla a postergar ese regreso, pese a que la fecha del lunes 3 de febrero ya había sido promocionada por el canal. Magaly detalló que su médico le indicó el uso diario de una secadora especial, parte fundamental de su proceso de recuperación. “Hablaba de una secadora que tengo que ponérmela todos los días. Él preferiría que lo haga a partir del día treinta”, explicó con claridad.

Posterga su regreso por salud

La periodista hizo el cálculo en vivo para que no quedaran dudas. “El día treinta es cinco de febrero, porque a mí me operaron cinco de enero”, precisó, dejando entrever que su recuperación completa coincide prácticamente con los días posteriores a la fecha anunciada por ATV.

Con total honestidad, Magaly confesó que se encuentra evaluando seriamente pedirle al canal postergar su regreso unos días más, a pesar de que ya estaba programado. “No sé si voy a pedirle al canal postergar unos días más mi inicio, porque yo iniciaba el primer lunes de febrero”, expresó, dejando claro que la decisión no es cómoda, pero sí necesaria. De inmediato, subrayó una idea que marcó toda la conversación: “Mi salud está primero”.

En ese momento, Magaly Medina intervino con una broma que no pasó desapercibida. “Además, después de todo lo que has pasado, tienes que cuidar esa cirugía, señor”, comentó entre risas, recordándole la importancia de respetar el proceso médico. La respuesta fue igual de directa y reveladora. “Claro, me tiene que durar veinte años”, afirmó Magaly, citando lo que le dijo su doctor tras la operación.

Aún en recuperación, Magaly Medina rompió el silencio desde Buenos Aires y usó un live para responder cuestionamientos, defender su decisión médica y fijar postura ante comparaciones insistentes. (Instagram)

Médico de Magaly asegura que su tipo de piel favorecerá una mejor cicatrización

La conductora aprovechó para compartir un detalle que llamó la atención de sus seguidores y que ella misma dijo con orgullo. “Mi piel es dura, mi piel es fuerte, tengo una piel latina, chola, buena”, señaló, explicando que esa característica fue destacada por el especialista. Según relató, el médico le aseguró que, gracias a ello, los resultados de la cirugía serían de larga duración. “Me ha dicho que esta cirugía, según él, me va a durar muchos años. Muchos, muchos años”, recalcó.

Durante el live, los mensajes de cariño no dejaron de aparecer. Entre ellos, Magaly leyó uno en particular: “Te extrañamos”. Su respuesta fue fiel a su estilo, sin rodeos ni dramatismos. “Me extrañan. Bueno, sigan extrañándome”, dijo con ironía, aunque inmediatamente aclaró que su ausencia de la televisión no ha significado descanso absoluto.

La periodista fue enfática al señalar que no ha tomado vacaciones, pese a estar alejada de las cámaras. “Yo de verdad no he tomado vacaciones”, afirmó. Explicó que si bien está descansando físicamente, su mente sigue activa. “Estoy descansada, estoy leyendo, mirando películas, pero… vacacionando no estoy”, puntualizó, marcando la diferencia entre reposo médico y tiempo libre.

