Perú

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas máximas y mínimas

Ayacucho cuenta con diferentes atractivos turísticos y conocer el clima puede ayudarte a evitar inconvenientes en tu visita

Guardar
Conocer el pronóstico del tiempo
Conocer el pronóstico del tiempo puede ayudarte a planificar mejor tu día y evitar contratiempos. (Wikimedia)

El clima en Ayacucho influye directamente en la vida cotidiana y las actividades económicas, como la agricultura y el comercio, que son pilares de la región. Para los locales, anticipar lluvias intensas o días soleados ayuda a gestionar cultivos y mercados, mientras que para los turistas, conocer el pronóstico es esencial para aprovechar al máximo eventos culturales o caminatas en zonas turísticas.

En este contexto, el pronóstico del clima de Ayacucho para este jueves, 22 de enero es:

Cielo nublado variando a cielo cubierto con tendencia a lluvia.

Además se espera que la temperatura máxima sea de 18ºC mientras que la mínima de 10ºC.

La alta radiación solar, común en la altitud andina, también requiere precauciones como el uso de protector solar, especialmente en días despejados. Por ello, estar informado sobre el clima no solo mejora la planificación, sino que también contribuye a una conexión más auténtica y segura con la riqueza cultural y natural de Ayacucho.

Los climas de la ciudad andina

El clima de Ayacucho suele
El clima de Ayacucho suele mantenerse templado y dividirse en temporada seca y de lluvias. (Wikimedia)

Las temperaturas en Ayacucho presentan una estabilidad notable durante todo el año, con máximas diarias entre 23 ℃ y 25 ℃ y mínimas que varían de 9 ℃ a 11 ℃. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), la ciudad se ubica a unos 2.700 metros sobre el nivel del mar y se caracteriza por un clima templado y seco.

Este entorno climático distingue dos estaciones: de noviembre a marzo predomina una temporada de lluvias cuyas precipitaciones mensuales pueden superar los 120 mm, mientras que la estación seca se extiende de abril a octubre, período en el que las lluvias son escasas y prevalecen los cielos despejados.

Cabe señalar que el evento climático de El Niño ha generado variaciones en los patrones habituales de lluvia y temperatura en la región, incrementando la frecuencia y magnitud de lluvias intensas que pueden alterar la rutina local.

¿Qué puedo visitar en Ayacucho?

Ayacucho es conocida por su
Ayacucho es conocida por su gran valor cultural e histórico de diferentes épocas de Perú (Wikimedia)

Ayacucho, conocida como la "Ciudad de las Iglesias“, es un destino turístico en Perú que combina historia, cultura y paisajes andinos, por lo que recibe miles de visitantes nacionales y extranjeros cada año, de acuerdo con el sitio especializado en turismo, Perú Travel, las principales atracciones de la ciudad son:

La Plaza Mayor de Ayacucho: constituye el corazón histórico de la ciudad, rodeada de casonas coloniales y templos, siendo escenario habitual de festividades.

El Templo de Santo Domingo: construido en el siglo XVI, destaca por su fachada barroca y sus retablos de madera tallada.

El Mirador de Acuchimay: ofrece vistas panorámicas de toda la urbe y sus alrededores, atrayendo tanto a locales como a visitantes.

Museo de la Memoria: relata la historia reciente de la región vinculada al conflicto interno de Perú, a través de objetos y testimonios.

El Barrio de Santa Ana: es reconocido por su tradición artesanal, donde se pueden observar talleres de cerámica, tejidos y filigrana de plata.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaAyacuchoSenamhiperu-noticiasNoticiasnarrativa

Más Noticias

Doble halo solar sorprende a los limeños: ¿cómo se forman estos impresionantes aros alrededor del Sol?

Las imágenes difundidas desde distintos distritos generaron amplio interés en redes, mientras expertos resaltaron que estos eventos ópticos no están relacionados con temblores ni fenómenos sísmicos

Doble halo solar sorprende a

Martín Vizcarra afronta intervención quirúrgica y hospitalización tras complicaciones de salud

El expresidente de Perú enfrenta una recuperación en clínica privada por una complicación renal, mientras el Instituto Nacional Penitenciario aclara el proceso tras la cirugía y asegura la custodia permanente

Martín Vizcarra afronta intervención quirúrgica

FPF nombra a Juan Manuel Sulca como presidente de la CONAR y descarta una conducción arbitral extranjera

El ente rector del fútbol nacional se decantó por un rostro conocido en la institución reguladora del el arbitraje nacional. Días antes, un miembro del directorio había expresado la intención de designar a un especialista de nacionalidad foránea para asumir el cargo

FPF nombra a Juan Manuel

“La propiedad intelectual protege el futuro del Perú”: universidad peruana alcanza récord de solicitudes de patentes ante Indecopi

La Universidad Continental (UC) se posiciona como la institución con mayor número de solicitudes de patentes y modelos de utilidad en el Perú

“La propiedad intelectual protege el

“Ver a mi madre afectada fue el punto de quiebre”: José Jerí explica ante el Congreso por qué decidió aclarar el caso

El mandatario negó irregularidades por sus visitas privadas, pero centró parte de su defensa en el impacto que la difusión de videos tuvo en su progenitora

“Ver a mi madre afectada
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Ver a mi madre afectada

“Ver a mi madre afectada fue el punto de quiebre”: José Jerí explica ante el Congreso por qué decidió aclarar el caso

Patricia Chirinos fuera de las elecciones 2026: JEE declara improcedente la lista de Renovación Popular al Senado por el Callao

José Jerí dice estar dispuesto a colaborar con investigaciones por reuniones con empresario chino: “El que nada debe, nada teme”

José Jerí en el Congreso EN VIVO HOY: Presidente defiende su conducta y rechaza acusaciones en la Comisión de Fiscalización

La defensa de José Jerí ante el Congreso por citas con empresarios chinos: “No me encierro en cuatro paredes ni cedo a presiones”

ENTRETENIMIENTO

Erick Elera se suma como

Erick Elera se suma como conductor de ‘Mande quien mande’ junto a Laura Huarcayo y Carlos Vilchez

Así fue el debut de Laura Huarcayo en Mande quien mande: humor, reencuentros y guiños a su ausencia del mediodía

Magaly Medina responde a burla de JB tras operación y le envía mensaje tras su paso a Panamericana: “Ojalá que sus guiones mejoren”

Magaly Medina analiza el programa de Miguel Arce como ‘colchón’ de su espacio: “Ojalá no me hayan cambiado papas por camotes”

‘Mande quien mande’ revela las primeras imágenes oficiales de Laura Huarcayo como su nueva conductora

DEPORTES

FPF nombra a Juan Manuel

FPF nombra a Juan Manuel Sulca como presidente de la CONAR y descarta una conducción arbitral extranjera

Malúh Oliveira niega tener lesión y revela por qué no juega con Universitario en la Liga Peruana de Vóley

Deportivo Wanka vs Molivoleibol EN VIVO: partido por la segunda fecha del cuadrangular de la Liga Peruana de Voley 2025/2026

Javier Mascherano, DT de Inter Miami, elogió a Alianza Lima y habló de su mal recuerdo con Paolo Guerrero y Perú

Tabla de posiciones del cuadrangular de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: resultados y puntajes de los equipos en la fecha 2 del torneo