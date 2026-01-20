Perú

¿Seguirá siendo resiliente la economía peruana?

El riesgo mayor no es solo una crisis de políticos de turno, sino de prácticas que se han normalizado peligrosamente: la opacidad del poder

Guardar
Mandatario remitió oficio a la
Mandatario remitió oficio a la Comisión de Fiscalización del Congreso. | Presidencia

Hasta el momento, la inestabilidad política ha tenido un impacto acotado en la economía. Los sólidos fundamentos macroeconómicos y la efectividad del Banco Central de Reserva (BCR) sostienen la estabilidad monetaria, y los elevados términos de intercambio respaldan una bonanza externa y un sol fuerte. Esa capacidad de “seguir de pie” se ha convertido en un relato repetido: el Perú es un país “resiliente”. Pero la pregunta que deberíamos hacernos hoy, a puertas de un nuevo ciclo electoral y con la memoria fresca de la altísima rotación presidencial de los últimos años, es ¿hasta cuándo?

En vista de los más recientes destapes periodísticos que involucran al propio presidente José Jerí, el debate público nuevamente gira en torno a posibles escenarios de censura y sucesión en el Ejecutivo. Incluso si el mandatario lograra completar su encargo hasta el 28 de julio sin ser removido —y con elecciones generales ya cerca—, el problema de fondo no se resuelve. Porque el riesgo mayor no es solo una crisis de políticos de turno, sino de prácticas que se han normalizado peligrosamente: la opacidad del poder.

Este debate ocurre, además, en un momento en el que la economía muestra señales que invitan al optimismo. Según el BCR, las expectativas empresariales se encuentran en terreno positivo, y la inversión privada viene mostrando un comportamiento dinámico. Es decir, el país no está discutiendo transparencia y sucesión presidencial en medio de una crisis económica, sino en un momento en el que hay indicios de mayor confianza y tracción en el motor privado. Y justamente por eso, la irresponsabilidad política puede resultar más costosa: no solo amenaza la estabilidad, sino que pone en riesgo el repunte económico.

La falta de transparencia del presidente de la República no es un detalle moral ni un defecto anecdótico que se compensa con eficiencia administrativa. Es, en el contexto nacional, un factor corrosivo que acelera la inestabilidad. Cuando un presidente evita explicar decisiones, minimiza cuestionamientos, se rodea de silencios o ambigüedades, y reacciona tarde o mal ante el escrutinio público, no solo alimenta sospechas: debilita la base misma sobre la cual se sostiene la autoridad democrática. En el Perú, donde el respaldo político suele ser frágil desde el primer día, gobernar sin transparencia equivale a gobernar sin oxígeno.

Los presidentes de transición —o aquellos que llegan por sucesión constitucional— suelen argumentar que su mandato es breve, que lo urgente es administrar y dejar el terreno listo para el siguiente gobierno. Un presidente transitorio no tiene margen para construir legitimidad con grandes reformas; solo puede sostenerla con coherencia, rendición de cuentas y una conducta impecable. Si la gestión se vuelve opaca, el país entra en modo “alarma” y el Ejecutivo se vuelve rehén de la crisis permanente.

Y aquí aparece la conexión directa con la economía. Porque la economía no solo se frena por malas políticas macroeconómicas, sino cuando la incertidumbre se vuelve cotidiana. A veces se dice que el Perú ha resistido crisis políticas porque tiene un “piloto automático” macroeconómico: un BCR creíble, un sistema financiero estable, reservas internacionales, y sectores exportadores que siguen generando divisas. Esa estabilidad relativa ha sido un amortiguador importante. Sin embargo, el riesgo es que creamos que la resiliencia es infinita, cuando claramente no lo es. Cuando las crisis políticas se vuelven tan frecuentes, la “cuerda separada” entre la economía y la política se desgasta. La desconfianza trae como consecuencia un crecimiento mediocre, informalidad persistente y servicios públicos estancados. Una economía que “no se cae”, pero tampoco despega.

La desconfianza nace de instituciones debilitadas. Cuando la Presidencia no actúa con transparencia, se refuerza la idea de que el poder es un espacio de negociación oscura, y no de representación pública. Cuando el Congreso usa sus herramientas como armas políticas y no como control responsable, se alimenta el caos. Cuando la ciudadanía percibe que todo se decide “entre pocos”, se rompe el vínculo mínimo de legitimidad. Y cuando ese vínculo se rompe, el país queda condenado a transiciones interminables, cada vez más cortas, cada vez más frágiles.

En este contexto, el llamado urgente es a elevar el estándar de transparencia en el propio presidente de la República: agenda clara, decisiones explicadas, nombramientos sustentados, rendición de cuentas regular, tolerancia real al escrutinio y cero ambigüedades frente a intereses privados o redes de influencia. El Perú necesita que la máxima autoridad sea un ejemplo institucional, no un síntoma más del deterioro. Si queremos estabilidad económica sostenible, debemos dejar de tratar la transparencia como un discurso decorativo. Es fundamental no solo porque previene la corrupción, sino porque sostiene un factor clave que un gobierno necesita para ser mínimamente efectivo: legitimidad y confianza.

Luis Miguel Castilla
Luis Miguel Castilla

Temas Relacionados

Economía peruanaAño 2026ResilienciaOpiniónperu-noticias

Más Noticias

Cinco partidos políticos pondrán sobre la mesa sus propuestas para el futuro del café y el cacao

El debate se centrará en el papel que tienen el café y el cacao en el desarrollo agrario y el comercio exterior, así como en las políticas que el nuevo gobierno podría implementar para fortalecer su producción, elevar la calidad y garantizar el acceso a mercados internacionales

Cinco partidos políticos pondrán sobre

Patricia Chirinos luego de quedar fuera de las elecciones 2026 por decisión del JEE Callao: “Seguiré peleando”

El Jurado Electoral Especial del Callao excluyó a la legisladora y a toda la lista al Senado de Renovación Popular por no cumplir con el requisito de democracia interna. La congresista respondió con un mensaje en redes sociales en el que limitó los comentarios

Patricia Chirinos luego de quedar

Deysi Araujo anuncia venta de su departamento en San Isidro tras denunciar discriminación de sus vecinos

La bailarina afirmó que la junta directiva del edificio le prohibió el uso de áreas comunes pese a estar al día con sus pagos, lo que la llevó a presentar una denuncia y optar por mudarse.

Deysi Araujo anuncia venta de

Caso Nicolini: “Fue algo fortuito, somos inocentes”, afirma condenada por incendio en galería donde murieron dos jóvenes

La principal responsable del caso que estremeció a la ciudadanía en 2017 fue capturada por la PNP y permanecerá tras las rejas 32 años

Caso Nicolini: “Fue algo fortuito,

Gonzalo Bueno inicia su camino en el Challenger de Itajaí con un triunfo tras la ’qualy’ del Australian Open

El tenista peruano superó en tres exigentes sets al brasileño Mateus Alves para remontar y sacar boleto a la próxima ronda: rival aún por definir

Gonzalo Bueno inicia su camino
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Patricia Chirinos luego de quedar

Patricia Chirinos luego de quedar fuera de las elecciones 2026 por decisión del JEE Callao: “Seguiré peleando”

José Jerí quiere dar explicaciones ante el Congreso: pide ir este miércoles 21 para aclarar reuniones con empresarios chinos

Mateo Castañeda recusa al juez Richard Concepción Carhuancho tras ganarle en el TC

Partidos de César Acuña y José Jerí registran militantes sentenciados por narcotráfico en La Libertad, según investigación

TC le da la razón a Mateo Castañeda y anula la investigación del caso Los Waykis en la Sombra

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina ya está en

Magaly Medina ya está en Lima y sorprende al compartir impactante video: “Empezamos la cuenta regresiva”

Deysi Araujo anuncia venta de su departamento en San Isidro tras denunciar discriminación de sus vecinos

TikTok bloquea el perfil de la influencer Moca y le impide transmitir en vivo: ¿hasta el año 2070?

Santiago Suárez llora al confesar que su expareja Raysa Ortiz lo apoyó tras denuncia en su contra

Entradas para BTS en Perú 2026: ¿se podrá comprar los boletos sin la ARMY Global Membership y cómo funcionará la preventa?

DEPORTES

El Ironi Kiryat Shmona no

El Ironi Kiryat Shmona no quita sus ojos de Perú: Fernando Pacheco convence para reforzar ataque en Ligat ha’Al

Trujillo vivirá una fiesta deportiva con la Media Maratón 2026 desde la Plaza de Armas

Cenaida Uribe confirmó primera renovación de Alianza Lima para la próxima Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Partidos de hoy, martes 20 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Melgar 3-2: goles y resumen del triunfo ‘crema’ en amistoso de pretemporada en el Estadio Monumental 2026