Acción Popular rompe con José Jerí: "Todos le van a quitar el respaldo por intereses políticos, como pasó con Dina Boluarte"

El legislador Edwin Martínez, vocero del grupo parlamentario, sostuvo que el jefe de Estado interino “ya no resulta útil para el país” y precisó que su bloque todavía no adopta una posición respecto al apoyo al gobernante

El congresista Edwin Martínez, portavoz de Acción Popular, tomó distancia este lunes del presidente interino José Jerí y afirmó que “ya no es útil para el Perú” tras conocerse las reuniones clandestinas entre el mandatario y un empresario chino, un escándalo que genera sospechas sobre su gestión cuando acaba de cumplir 100 días en el cargo.

En diálogo con la prensa, Martínez indicó que la bancada aún no define su postura sobre el respaldo a Jerí, aunque propuso a la parlamentaria Gladys Echaíz como su posible sucesora, pese a que ella busca la reelección en los comicios de abril de este año.

El parlamentario se refirió también al pedido de renuncia presentado por Alianza para el Progreso (APP), partido liderado por César Acuña, que respaldó inicialmente la llegada de Jerí al poder y ahora condena estas “inadmisibles y contrarias de forma grave a los principios éticos, democráticos y de transparencia”.

“No importa si los Acuña votan o no, ahí ya el país se dará cuenta de quiénes juegan intereses políticos y quiénes juegan intereses del país. Todos le van a quitar al final el respaldo, como los que le dieron el respaldo a Dina Boluarte y en determinado momento, por intereses netamente políticos, le quitaron el respaldo. Igual lo van a hacer ahora con Jerí”, declaró.

Mandatario remitió oficio a la
Mandatario remitió oficio a la Comisión de Fiscalización del Congreso. | Presidencia

En octubre del año pasado, las fuerzas conservadoras que respaldaban a la exmandataria comunicaron su propósito de destituirla por incapacidad moral para hacer frente a la inseguridad ciudadana y al crimen organizado, acción que finalmente se concretó.

Martínez también hizo mención del último video difundido, donde se ve que el 6 de enero Jerí y Zhihua Yang volvieron a encontrarse en un local comercial del empresario que fue clausurado el mismo día por autoridades municipales. En el clip, se ve al mandatario hablando por teléfono, aparentemente incómodo.

Sobre video

El legislador sugirió que el interlocutor del presidente sería un funcionario del área de fiscalización de la Municipalidad Metropolitana de Lima, responsable de licencias y clausuras. Consultado sobre si podría tratarse del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, descartó esa posibilidad y aseguró que las decisiones en estos temas no dependen solo de la máxima autoridad edil.

“Nuestro presidente se ha comprometido, estúpidamente, al ir a un chifa o ir a ver por qué cerraron un minimarket. Él no debió haber hecho eso. Si no es (una motivación) económica, debe ser muy personal, de mucha amistad. A buen entendedor, pocas palabras”, ironizó.

El presidente de la República, José Jerí, envió una carta formal a la Comisión de Fiscalización y Contraloría para solicitar una sesión extraordinaria. El mandatario busca comparecer personalmente para aclarar recientes reportes periodísticos.

Agregó que espera que Jerí acuda a la Comisión de Fiscalización a explicar de manera detallada sus encuentros clandestinos y no “solamente a mecer el asiento ante preguntas sutiles, suaves”.

“Si es que tienen los miembros de la Comisión de Fiscalización agallas, olfato político, tienen que aprender a fiscalizar y no seguir pasando por baño tibio todo lo que acontece en el Perú. Ojalá que sea una carpeta objetiva (en referencia a la investigación abierta por Fiscalía) y no solamente sensacionalismo para las cámaras”, concluyó.

