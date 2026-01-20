Perú

Partidos de César Acuña y José Jerí registran militantes sentenciados por narcotráfico en La Libertad, según investigación

El medio de investigación Territorio Tomado identificó a casi 30 militantes de partidos en La Libertad con sentencias por narcotráfico en los últimos cinco años. El reporte detalla el predominio de afiliados de APP y Somos Perú

Al menos 29 militantes de
Al menos 29 militantes de partidos políticos en La Libertad recibieron condenas por tráfico de drogas en los últimos cinco años, según una investigación de Territorio Tomado

Una investigación del portal Territorio Tomado, bajo la dirección de la periodista Graciella Villasis, reveló este lunes que al menos 29 personas afiliadas a partidos políticos en La Libertad recibieron condenas por tráfico ilícito de drogas en los últimos cinco años.

El informe, elaborado a partir de información del Poder Judicial, indica que la mayoría de estos casos involucra a militantes de Alianza para el Progreso (APP), partido fundado por el exgobernador César Acuña, con 19 sentencias.

En segundo lugar aparece Somos Perú, agrupación a la que pertenece el presidente interino José Jerí, con siete afiliados condenados. El resto corresponde a miembros del Partido Aprista, Avanza País y Libertad Popular, cada uno con un caso registrado.

El medio de investigación agregó que existen 27 militantes de distintas agrupaciones políticas que enfrentarán juicio oral por el mismo delito en la región. Esta relación incluye afiliados a APP, Fuerza Popular, el Partido Aprista, Perú Libre, Podemos Perú, Somos Perú, Juntos por el Perú y Perú Primero, conforme a los datos recopilados.

La mayoría de los condenados
La mayoría de los condenados pertenece a Alianza para el Progreso, con 19 sentencias, seguida por Somos Perú, con siete, y casos aislados en otras agrupaciones

Ninguna de las vocerías de APP ni de Somos Perú emitió respuesta ante los pedidos de información para el reportaje. El partido de Acuña ya había sido noticia el año pasado cuando Cuarto Poder expuso que entre sus militantes figuraba Brucelee Bermudo, acusado por el gobierno de Estados Unidos de integrar el Cártel de Sinaloa y traficar cocaína desde el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) hacia Norteamérica.

La organización política tomó la decisión de expulsarlo solo después de que el programa televisivo difundiera el caso el último domingo, según confirmó su vocero Elio Riera en declaraciones a Canal N.

El letrado detalló que Bermudo se afilió a APP el 2 de octubre de 2024, presentando una declaración jurada en la que ocultó una investigación abierta por narcotráfico y una solicitud de extradición emitida por el Tribunal del Distrito Este de Texas. “El señor brindó información falsa, lo cual constituye una falta grave sancionable administrativa y penalmente”, precisó.

Ninguna vocería de APP ni
Ninguna vocería de APP ni de Somos Perú respondió a los pedidos de información; APP expulsó a un militante tras revelarse vínculos con el Cártel de Sinaloa

Durante la campaña electoral de 2016, el exgobernador de La Libertad manifestó que su dinero no procedía del tráfico de drogas ni del lavado de activos, sino únicamente de sus empresas. “El narcotráfico es para otros candidatos“, expresó entonces el acaudalado empresario en carrera por tercera vez por la Presidencia.

Datos

El informe sostiene que el narcotráfico genera más de cinco mil cuatrocientos millones de dólares anuales en el país, segundo productor mundial de hoja de coca, materia prima utilizada para la elaboración de cocaína. Cifras oficiales estiman que cerca del 90% de los cultivos de esta planta termina en laboratorios de droga. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reporta que, entre 2013 y 2023, el consumo global de cocaína aumentó en ocho millones de personas.

Solo en la etapa final de comercialización de cocaína, las agrupaciones criminales obtienen ingresos que superan los 1.800 millones de dólares. Según la investigación, estos grupos buscan controlar espacios políticos durante procesos electorales para mantener sus actividades sin restricciones.

