Inscripción Militar Obligatoria en Perú: ¿Los jóvenes que viven en el extranjero también deben registrarse?

La obligatoriedad del registro militar abarca a hombres y mujeres de 17 años y garantiza el cumplimiento de la ley peruana, además de evitar sanciones económicas

Peruanas y peruanos de 17
Peruanas y peruanos de 17 años que residen en el extranjero deberán hacer la inscripción militar obligatoria | Foto composición: Infobae Perú / Andina

La Inscripción Militar Obligatoria en Perú es un trámite administrativo que todos los ciudadanos deben realizar al cumplir 17 años, de acuerdo con la normativa vigente. Este proceso no implica un llamado automático al servicio militar, sino que sirve para que el Ministerio de Defensa (Mindef) y las Fuerzas Armadas mantengan un registro actualizado de los peruanos en edad militar entre los 17 y 50 años.

La inscripción puede realizarse de forma presencial en las Oficinas de Registro Militar de la Fuerza Aérea, Marina de Guerra o el Ejército del Perú, y es gratuita. Aunque existió una plataforma de preinscripción en línea, actualmente está en mantenimiento, por lo que la forma presencial es la opción válida hasta que el sistema vuelva a estar activo.

¿Los peruanos y peruanas en el extranjero deben hacer el Registro Militar?

Los peruanos residentes en el extranjero también deben realizar la inscripción militar, al igual que quienes viven en el país. La normativa peruana sobre el Registro Militar se aplica a todos los ciudadanos con nacionalidad peruana que cumplan 17 años, sean hombres o mujeres, y exige cumplir con este trámite sin importar el lugar de residencia.

Para quienes se encuentran fuera del país, el trámite no se realiza en las Oficinas de Registro Militar dentro del Perú, sino en el consulado peruano correspondiente en el país de residencia. Este procedimiento consular cumple la misma función de validar la inscripción ante las autoridades peruanas.

El objetivo de esta obligación es actualizar la base de datos de ciudadanos en edad militar, lo cual no obliga a cumplir servicio militar activo, pero sí es un paso requerido por ley para estar en regla.

Para conocer la dirección de la oficina consular peruana en el país que te encuentras, puedes ingresar a ESTE ENLACE.

¿Qué pasa si no me inscribo en el Registro Militar?

La normativa vigente, actualizada a través del Decreto Supremo N.° 018‑2025‑DE, establece que si una persona no se inscribe antes de cumplir 18 años, será considerada como “omiso a la inscripción”. En ese caso, deberá pagar una multa equivalente al 5 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente (alrededor de S/ 275 en 2026) para regularizar su situación.

Una alternativa para quedar exonerado de esta multa es completar y culminar el Servicio Militar Acuartelado dentro del plazo legal, lo que permite cancelar la sanción económica si el interesado decide acogerse a esta modalidad voluntaria del servicio.

¿Cuáles son los requisitos para la inscripción militar?

Para completar el registro militar obligatorio, todos los ciudadanos peruanos, dentro y fuera del país, deben cumplir con los siguientes requisitos:

  1. Tener 17 años cumplidos al momento de realizar el trámite.
  2. Presentar el DNI vigente.
  3. Acudir personalmente a la Oficina de Registro Militar (ORM) correspondiente según la ciudad de residencia.
    1. Para quienes se encuentran en el extranjero, el trámite se realiza en el consulado peruano más cercano.
  4. Preinscripción web opcional: Aunque la plataforma online está temporalmente en mantenimiento hasta febrero de 2026, permite realizar un registro inicial para agilizar el proceso presencial una vez habilitada.
  5. No hay distinción de género: hombres y mujeres deben cumplir el mismo procedimiento, sin excepciones ni diferencias en obligaciones o consecuencias legales.

