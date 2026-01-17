Perú

El clima será protagonista en el Aniversario de Lima: Senamhi anticipa estas temperaturas el domingo 18 de enero

El 491 aniversario de la ciudad se celebrará con un clima cálido, brillo solar y ráfagas de viento; mientras la Municipalidad ajusta la programación tras una jornada de duelo

Este será el clima durante
Este será el clima durante el Aniversario de Lima. (Infobae)

Los preparativos para el Aniversario de Lima avanzan mientras miles de ciudadanos se alistan para participar en las actividades programadas para el domingo 18 de enero.

La atención está puesta no solo en la agenda cultural y deportiva, sino también en el pronóstico del clima, que será un factor clave para quienes salgan a las calles a disfrutar de la jornada.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió su reporte oficial sobre las condiciones meteorológicas que acompañarán los festejos por el 491 aniversario de la capital.

Temperaturas máximas y cielo parcialmente nublado

Según el Senamhi, Lima vivirá el domingo 18 de enero bajo un cielo parcialmente nublado, con periodos de brillo solar durante la mañana y el mediodía. Hacia la tarde, el pronóstico indica un aumento de la nubosidad y la presencia de ráfagas de viento, condiciones que podrían refrescar el ambiente en medio de las celebraciones.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 28 y 31 °C, mientras que las mínimas se ubicarán entre 20 y 21 °C, cifras que reflejan el típico verano limeño.

El organismo recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales, especialmente quienes planean movilizarse a eventos al aire libre.

En contextos de aglomeración, el calor puede ser un factor de riesgo para niños, adultos mayores y personas con condiciones de salud preexistentes, por lo que se sugiere hidratarse y protegerse del sol.

La programación de actividades para el día central incluye la carrera Lima Corre 10K, que iniciará a las 8:00 a.m. en el Circuito Mágico del Agua, con convocatoria desde las 06:00 a.m. para el registro y las actividades previas.

El evento contará con activaciones deportivas y culminará con la premiación de los ganadores. Por la tarde, se desarrollará el Clásico Ciudad de Lima, mientras que el cierre estará a cargo del Concierto Gala de Lima, previsto para la noche.

Duelo en la ciudad y cambios en la agenda festiva

Las celebraciones por el aniversario de Lima se ven marcadas este año por un hecho trágico. La Municipalidad Metropolitana de Lima suspendió la Serenata a Lima, programada para el sábado 17 de enero, tras el fallecimiento de dos trabajadores de EMAPE en un accidente ocurrido en la Panamericana Sur.

La decisión, adoptada por el alcalde Renzo Reggiardo, responde a una muestra de respeto y solidaridad con las familias de las víctimas.

El comunicado oficial de la comuna limeña expresa el pesar institucional y solicita la comprensión de la ciudadanía ante la cancelación del evento, que tenía como escenario la Plaza de Armas.

Las autoridades informaron que la nueva fecha de la serenata será anunciada oportunamente a través de los canales oficiales del municipio.

“Por disposición del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y en señal de duelo por el fallecimiento de Jessica Corachahua Toledo y Wilfredo Rosales Mallma, trabajadores de EMAPE que perdieron la vida cumpliendo su labor en el trágico accidente ocurrido en la Panamericana Sur, se ha dispuesto la suspensión de la Serenata a Lima, programada para el sábado 17 de enero en la Plaza de Armas”, señala textualmente el documento.

“En este momento de dolor, la Municipalidad Metropolitana de Lima solicita la comprensión de la ciudadanía y comunica que la nueva fecha de realización de esta actividad será informada oportunamente”, continúa el texto.

