Aniversario de Lima 2026: Aviones cruzarán cielo de la ciudad y brindarán espectáculo aéreo por sus 491 años

FAP alista exhibición aérea por aniversario de Lima| Andina

El rugido de los motores se escuchará sobre Lima este domingo 18 de enero, cuando la Escuadrilla Acrobática Bicolor de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) realice una exhibición acrobática sin precedentes por el 491 aniversario de la fundación de la capital.

Según reportó TVPerú Noticias, seis aeronaves modelo GB1 Game Bird surcarán la ciudad desde Ancón hasta las playas del sur, trazando figuras en el cielo y dejando estelas de humo especialmente diseñadas para el espectáculo.

El evento, que forma parte del cronograma oficial de actividades impulsado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), busca reunir a vecinos y turistas en una celebración que combina historia, cultura y destreza aérea.

El capitán Renzo Marticorena, piloto de la escuadrilla, explicó que la llegada de los aviones a la capital responde a la intención de mostrar la pericia y experiencia de los pilotos de caza de la FAP.

La primera aparición del escuadrón será el jueves, en un homenaje al pionero de la aviación peruana Juan Bielovucic Cavalié, y la segunda, el domingo, como acto central del aniversario limeño.

“El humo que generamos le da un mayor realce al espectáculo, ya que estas aeronaves están diseñadas para acrobacias de alto nivel”, detalló Marticorena.

Celebraciones y tradición

El programa por los 491 años de Lima incluye más de una decena de actividades abiertas al público. Desde el jueves 15 de enero, la Municipalidad de Lima convoca a residentes y visitantes a participar en homenajes solemnes, desfiles, ferias gastronómicas y conciertos gratuitos en la Plaza Mayor y el centro histórico.

La agenda arranca con el 145° aniversario de la Defensa de Lima y un tributo a figuras históricas como el almirante Abel Bergasse Du Petit Thouars y el cacique inca Taulichusco. El viernes 16, los actos protocolarios continuarán con el izamiento de banderas, salva de cañonazos y la Misa y Te Deum.

La feria “Celebra Lima” abrirá sus puertas en la Alameda Chabuca Granda y la Plazuela Las Limeñitas con espacios para la cultura, la gastronomía y la convivencia familiar.

El sábado 17, la serenata reunirá a artistas y público en el centro, mientras que el domingo 18 se espera una masiva asistencia en la carrera Lima Corre 10K y el concierto Gala de Lima. El denominado “Clásico Ciudad de Lima”, a las 4 de la tarde, sumará el componente deportivo a la jornada.

La Escuadrilla Acrobática Bicolor se suma a esta programación como uno de los actos más esperados. Según relató Marticorena a TVPerú Noticias, los tubos de escape de los aviones, situados en el vientre bajo el motor, permiten crear efectos visuales durante la rutina aérea.

Cada piloto que integra la escuadrilla es también miembro de la aviación de caza de la FAP, lo que coloca a Perú en un selecto grupo de países latinoamericanos con agrupaciones acrobáticas, junto a Brasil y Chile.

Aniversario de Lima: conoce todas las actividades que se organizarán por este día. (Andina)

Lima, ciudad de historia y celebración

La fundación de Lima se remonta al 18 de enero de 1535, en el valle del río Rímac, cuando Francisco Pizarro eligió el emplazamiento de la llamada “Ciudad de los Reyes”.

Actualmente, la capital peruana supera los 10 millones de habitantes y su centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1991.