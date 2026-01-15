Perú

Aniversario de Lima 2026: Aviones cruzarán cielo de la ciudad y brindarán espectáculo aéreo por sus 491 años

La Fuerza Aérea del Perú prepara una exhibición aérea que recorrerá Lima de norte a sur. El espectáculo será gratuito y forma parte de una nutrida agenda de celebraciones culturales y deportivas

Guardar
FAP alista exhibición aérea por
FAP alista exhibición aérea por aniversario de Lima| Andina

El rugido de los motores se escuchará sobre Lima este domingo 18 de enero, cuando la Escuadrilla Acrobática Bicolor de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) realice una exhibición acrobática sin precedentes por el 491 aniversario de la fundación de la capital.

Según reportó TVPerú Noticias, seis aeronaves modelo GB1 Game Bird surcarán la ciudad desde Ancón hasta las playas del sur, trazando figuras en el cielo y dejando estelas de humo especialmente diseñadas para el espectáculo.

El evento, que forma parte del cronograma oficial de actividades impulsado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), busca reunir a vecinos y turistas en una celebración que combina historia, cultura y destreza aérea.

El capitán Renzo Marticorena, piloto de la escuadrilla, explicó que la llegada de los aviones a la capital responde a la intención de mostrar la pericia y experiencia de los pilotos de caza de la FAP.

La primera aparición del escuadrón será el jueves, en un homenaje al pionero de la aviación peruana Juan Bielovucic Cavalié, y la segunda, el domingo, como acto central del aniversario limeño.

“El humo que generamos le da un mayor realce al espectáculo, ya que estas aeronaves están diseñadas para acrobacias de alto nivel”, detalló Marticorena.

Celebraciones y tradición

El programa por los 491 años de Lima incluye más de una decena de actividades abiertas al público. Desde el jueves 15 de enero, la Municipalidad de Lima convoca a residentes y visitantes a participar en homenajes solemnes, desfiles, ferias gastronómicas y conciertos gratuitos en la Plaza Mayor y el centro histórico.

La agenda arranca con el 145° aniversario de la Defensa de Lima y un tributo a figuras históricas como el almirante Abel Bergasse Du Petit Thouars y el cacique inca Taulichusco. El viernes 16, los actos protocolarios continuarán con el izamiento de banderas, salva de cañonazos y la Misa y Te Deum.

La feria “Celebra Lima” abrirá sus puertas en la Alameda Chabuca Granda y la Plazuela Las Limeñitas con espacios para la cultura, la gastronomía y la convivencia familiar.

El sábado 17, la serenata reunirá a artistas y público en el centro, mientras que el domingo 18 se espera una masiva asistencia en la carrera Lima Corre 10K y el concierto Gala de Lima. El denominado “Clásico Ciudad de Lima”, a las 4 de la tarde, sumará el componente deportivo a la jornada.

La Escuadrilla Acrobática Bicolor se suma a esta programación como uno de los actos más esperados. Según relató Marticorena a TVPerú Noticias, los tubos de escape de los aviones, situados en el vientre bajo el motor, permiten crear efectos visuales durante la rutina aérea.

Cada piloto que integra la escuadrilla es también miembro de la aviación de caza de la FAP, lo que coloca a Perú en un selecto grupo de países latinoamericanos con agrupaciones acrobáticas, junto a Brasil y Chile.

Aniversario de Lima: conoce todas
Aniversario de Lima: conoce todas las actividades que se organizarán por este día. (Andina)

Lima, ciudad de historia y celebración

La fundación de Lima se remonta al 18 de enero de 1535, en el valle del río Rímac, cuando Francisco Pizarro eligió el emplazamiento de la llamada “Ciudad de los Reyes”.

Actualmente, la capital peruana supera los 10 millones de habitantes y su centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1991.

Temas Relacionados

Aniversario de LimaLima MetropolitanaFAPperu-noticias

Más Noticias

San Martín refuerza su bloque con altura y experiencia olímpica: llega imponente central dominicana de dos metros

El club santo anunció la contratación de Geraldine González, voleibolista con experiencia reciente en Europa y un importante recorrido internacional con la selección de su país

San Martín refuerza su bloque

Caos en Tarapoto por lluvias: Indeci activa alerta en 17 regiones ante riesgo de nuevos desbordes

Precipitaciones intensas provocaron inundaciones en viviendas y vías principales, mientras el río Cumbaza incrementó su caudal y obligó al despliegue de equipos de emergencia en San Martín y distritos aledaños

Caos en Tarapoto por lluvias:

Receta del pollo al maní, el guiso cotidiano que une generaciones en la cocina peruana

Sin sofisticaciones ni técnicas complejas, este platillo ocupa un lugar estable en la mesa peruana. Es un plato aprendido mirando, escuchando y repitiendo, donde el sabor y la costumbre pesan tanto como los ingredientes

Infobae

Paro de transportistas del 14 de enero: balance y situación del transporte en Lima Este, Sur y Norte

Más de 20 mil buses suspendieron sus servicios en la primera protesta del sector transporte en 2026 para reclamar mayor seguridad a nivel nacional. En lo que va del año, se reportaron ocho atentados contra unidades de transporte, con un saldo de dos conductores fallecidos

Paro de transportistas del 14

María Pía Copello realiza ‘Caravana del amor’ para celebrar 20 años de matrimonio con Samuel Dyer: “yo lo fleché”

La conductora sorprendió al celebrar dos décadas de matrimonio con el empresario mediante una caravana por Lima, declaraciones espontáneas y un gesto romántico que se volvió viral

María Pía Copello realiza ‘Caravana
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan José Santiváñez señala que

Juan José Santiváñez señala que crimen de Andrea Vidal no es asunto de APP y vuelve a negar que su voz aparezca en audios de ‘Culebra’

“Malas mañas”: Hermano de Dina Boluarte y empresario chino operaron con congresistas avalados por José Jerí, según Shimabukuro

No solo fue en el chifa: revelan las reuniones que José Jerí tuvo con empresario chino Zhihua Yang en Palacio de Gobierno

César Acuña, candidato de APP, al ser cuestionado por incluir personas con antecedentes en listas al Congreso: “Me acabo de enterar”

Guido Bellido: “Creo que Carlos Álvarez se va a sincerar con el país y va a reconocerse a sí mismo, igual que ‘Porky’”

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello realiza ‘Caravana

María Pía Copello realiza ‘Caravana del amor’ para celebrar 20 años de matrimonio con Samuel Dyer: “yo lo fleché”

Bryan Torres en la mira luego que expareja revelara que también lo denunció por violencia: “Casi viví lo mismo que Samahara Lobatón”

Melissa Klug revela que no sabía de agresión a Samahara Lobatón: “Ahora estaría presa por la golpiza a ese abusivo”

Melanie Martínez sorprende con radical cambio tras manga gástrica y nueva imagen

Barrio Fino confirma continuidad de Bryan Torres por pedido de Samahara Lobatón: “rechazamos cualquier tipo de violencia”

DEPORTES

San Martín refuerza su bloque

San Martín refuerza su bloque con altura y experiencia olímpica: llega imponente central dominicana de dos metros

Pablo Guede despreocupado por el juego colectivo de Alianza Lima: “Quiero probar jugadores en otras posiciones”

Jovana Steković dejaría San Martín sin debutar: la compleja situación de la voleibolista serbia en la Liga Peruana de Vóley

El ‘Mono’ Navarro Montoya señaló que Luis Advíncula “va a jerarquizar el fútbol peruano” con su llegada a Alianza Lima

Universitario vs ADT: día, hora y canal TV del debut de los ‘cremas’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026