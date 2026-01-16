Perú

Pamela López responde a Pamela Franco con duras declaraciones: “Jamás va a haber comparación entre tú y yo”

La influencer elevó el tono de su enfrentamiento con Pamela Franco al cuestionar su conducta pública y advertir que sus actos podrían generar vergüenza en su familia, en un nuevo capítulo del conflicto mediático ligado a Christian Cueva

La animadora no dudó en criticar la nueva colaboración musical, asegurando que este tipo de exposición pública afecta a las familias y podría dejar una marca en la imagen de la cantante ante sus hijos (Amor y Fuego)

El conflicto entre Pamela López y Pamela Franco sumó un nuevo episodio marcado por declaraciones directas, ironía y cuestionamientos personales. La aún esposa de Christian Cueva se pronunció en un espacio televisivo de espectáculos para responder a la cantante, luego de la difusión de una canción y un videoclip que involucran al futbolista.

López no solo rechazó cualquier comparación entre ambas, sino que lanzó una advertencia relacionada con las consecuencias familiares de la exposición pública.

En paralelo, abordó aspectos del proceso de divorcio que enfrenta con Cueva, la relación del deportista con sus hijos y las dificultades para llegar a acuerdos. Sus palabras reflejaron un desgaste emocional acumulado y una postura confrontacional frente a lo que considera provocaciones reiteradas.

Un cruce verbal que escala y una advertencia directa

Pamela López respondió sin filtros
Pamela López respondió sin filtros a Pamela Franco, combinó ironía y reproche, y centró su mensaje en las implicancias personales y familiares del conflicto expuesto en medios. (Amor y Fuego)

Pamela López decidió responder sin rodeos a Pamela Franco y elevó el tono del intercambio público. Consultada por las acciones recientes de la cantante, la aún esposa de Christian Cueva afirmó que no comparte el camino elegido y lanzó una advertencia que generó amplio impacto. “Piensa en las consecuencias. Tienes descendencia, que en lugar de sentir orgullo, van a sentir vergüenza de ti”, expresó para ‘Amor y Fuego’, marcando una línea entre la exposición mediática y la responsabilidad familiar.

La declaración se dio en medio de comentarios sarcásticos y referencias a episodios pasados. López sostuvo que su reacción parte de experiencias personales y del dolor que, según indicó, le tocó atravesar. “Mi vida, mi experiencia en lo que me tocó vivir”, señaló, antes de remarcar que ya no se siente ligada a situaciones que considera superadas. “Los cachos, gracias a Dios, ya no los tengo, ya se los cedí a otra”, añadió, en una frase que reforzó el carácter confrontacional de su respuesta.

El intercambio también incluyó una negativa rotunda a cualquier tipo de equiparación entre ambas. “Jamás va a haber comparación entre tú y yo, mujercita. Nunca”, afirmó López, en respuesta a declaraciones previas de Franco sobre su identidad profesional y artística. La frase cerró cualquier intento de reconciliación discursiva y consolidó un enfrentamiento que sigue desarrollándose en espacios públicos.

El divorcio con Christian Cueva y los reclamos por la paternidad

El conflicto con Pamela Franco
El conflicto con Pamela Franco se entrelazó con el proceso legal de Pamela López y Christian Cueva, donde la animadora expresó su malestar por la paternidad y la falta de diálogo. (Amor y Fuego)

Más allá del cruce con Pamela Franco, Pamela López volvió a referirse al proceso de divorcio que mantiene con Christian Cueva, un trámite que, según su abogado, podría extenderse por varios años. Gino Zamora, representante legal de López, explicó que en el mejor escenario el proceso podría tomar “tres o cuatro años”, un plazo que ella considera innecesario si existiera voluntad de diálogo.

Es más fácil resolverlo en privado”, afirmó López, al señalar que ha intentado llegar a acuerdos sin éxito. Según su versión, existen trabas constantes que complican cualquier avance. “Por más que se le cede o queremos llegar a un buen puerto, siempre hay obstáculos”, sostuvo, atribuyendo esa situación al entorno del futbolista o a decisiones del propio Cueva.

Uno de los puntos más sensibles de sus declaraciones estuvo vinculado a la relación del deportista con sus hijos. López aseguró que el contacto ha sido irregular y que durante largos periodos no se produjo ningún encuentro presencial. “Hasta el día de hoy no los ve”, afirmó, antes de detallar que recién recibió un mensaje en el que se planteaba una visita con horarios establecidos.

También relató un episodio ocurrido durante las fiestas navideñas, cuando se produjo una videollamada que, según indicó, terminó de forma conflictiva. López señaló que la situación la afectó emocionalmente y que ese tipo de experiencias refuerzan su decisión de avanzar con el proceso legal, pese a las dificultades.

En cuanto a los bienes materiales, su abogado precisó que solo entrarían en discusión aquellos adquiridos durante el matrimonio. López confirmó la existencia de propiedades previas y dejó claro que no está dispuesta a cederlas. “No me pertenecen a mí, pertenecen a mis hijos”, afirmó, al asegurar que seguirá defendiendo lo que considera justo para ellos.

