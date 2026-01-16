Perú

Mercedes Aráoz cambia la política por la pista y deslumbra bailando bachata: “¡Regia Meche! Cada día bailas mejor”

La exvicepresidenta se ha robado el show en redes sociales al mostrarse sonriente y llena de energía, dejando de lado su faceta seria para demostrar que también brilla al ritmo de la bachata junto a su instructor

Mercedes Aráoz deslumbra en la pista con una coreografía de bachata. Video: Nahún Osorio Ballroom Studio

La exvicepresidenta y exministra de Economía del Perú, Mercedes Aráoz, ha vuelto a captar la atención del público, aunque esta vez muy lejos de los debates políticos y los reflectores del Congreso. En un video viral compartido por el Nahún Osorio Ballroom Studio, Aráoz deslumbra con una bachata marcada por la elegancia, el control y una presencia escénica que ha sorprendido a seguidores y detractores por igual.

Con esta nueva faceta, la economista demuestra que la vida puede tener inesperados y refrescantes giros, incluso para quienes han ocupado los más altos cargos del Estado.

La bachata de Mercedes Aráoz conquista las redes

El video, publicado en las redes sociales de la academia de baile, muestra a Mercedes Aráoz interpretando una bachata junto a su instructor. Los mensajes de la publicación no tardaron en resaltar su actitud: “Meche nos deslumbra con una bachata llena de elegancia, control y pura presencia escénica” y “¡Cada día mejor Meche! Felices de tenerte como alumna”, fueron los mensajes que acompañaron el video compartido por el estudio.

La reacción de los seguidores no se hizo esperar y la caja de comentarios se llenó de aplausos y mensajes positivos: “Excelente alumna Meche Aráoz en otra faceta”, “Bella, elegante y con una preciosa sonrisa, felicidades”, “Wowww. Señora Mercedes felicidades. Qué bonito le salió”, “¡Regia Meche! Cada día bailas mejor!”.

Mercedes Aráoz cambia la política
Mercedes Aráoz cambia la política por la pista y deslumbra bailando bachata: “¡Regia Meche! Cada día bailas mejor”.

La exministra, que durante años fue considerada una de las figuras más influyentes y serias del panorama político y económico peruano, ahora es celebrada por su habilidad y soltura en la pista de baile. La bachata, género que requiere tanto técnica como conexión emocional, parece haber encontrado en Aráoz una aprendiz dedicada y entusiasta.

Esta no es la primera vez que Mercedes Aráoz sorprende al público con un hobby alejado de la política. Hace dos años, la exfuncionaria ya había causado revuelo al aparecer como vocalista invitada de la banda Toilet Paper, interpretando el clásico ‘Venus’ de Shocking Blue en un bar limeño. Aquella noche, la economista demostró que la música y el arte pueden ser aliados poderosos en la búsqueda de bienestar personal y equilibrio emocional.

La exvicepresidenta de Perú, Mercedes Aráoz, muestra una cara desconocida al subirse a un escenario para cantar y bailar enérgicamente con una banda de rock en 2023. Video: 24 Horas

Una vida más allá del cargo: docencia, liderazgo y nuevos proyectos

Desde su salida de la política en 2019, Mercedes Aráoz ha optado por mantener un perfil bajo, enfocándose en la academia y el ámbito empresarial. Se ha desempeñado como profesora principal de Economía Internacional en la Universidad del Pacífico, también impulsa iniciativas de liderazgo femenino y de participación ciudadana. Además, desde octubre de 2024 lidera InPERU, una organización dedicada a la promoción de las inversiones y exportaciones peruanas, desde donde sigue vinculada al desarrollo económico del país.

En entrevistas pasadas, Aráoz ha dejado claro que no tiene intención de regresar a la política activa. Su prioridad, dice, está en la educación y en alentar a nuevas generaciones de mujeres a incursionar en espacios de decisión. “Yo soy una persona bien reservada, pero el amor que siento por mi mamá traspasa cualquier barrera. Ella sabe cuánto la amo… Tienes una fortaleza que no conocía y ahora entiendo de dónde la saqué”, recordó en una emotiva entrevista sobre el valor de la familia y el equilibrio personal que brindó a Infobae hace dos años.

Además de su labor académica y empresarial, Aráoz se ha convertido en una figura de opinión, participando como analista en foros sobre economía, política y género. Ha sido crítica con la baja representación de mujeres en el gobierno peruano y ha subrayado la importancia de enfrentar los estereotipos de género en la vida pública.

El video de Aráoz bailando bachata ha sido interpretado por muchos como un mensaje de renovación y libertad personal. En una sociedad donde los políticos rara vez muestran su lado humano, la exministra ha optado por compartir con el público una imagen relajada, divertida y auténtica.

