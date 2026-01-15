Participante de ‘Yo Soy’ olvida a quién iba imitar en pleno casting

Participante de Yo Soy olvidó a quién iba a imitar en pleno casting. Video: Yo Soy

La nueva temporada de “Yo Soy” vivió uno de sus momentos más insólitos y divertidos cuando un participante, identificado como Adrian Quickus, olvidó el nombre del artista que debía imitar frente al jurado y al público. La escena, que rápidamente generó risas y comentarios entre los jueces Carlos Alcántara, Jely Reátegui y Deyvis Orosco –quien reemplazó a Ricardo Morán en esta edición–, se viralizó por la espontaneidad de la situación y la buena disposición de los involucrados.

Adrián ya era conocido por el jurado debido a su participación en una temporada anterior del programa, donde se presentó como Kurt Cobain. Su look de cabello largo y rubio quedó grabado en la memoria de los jueces y la audiencia. Sin embargo, en esta nueva etapa, el concursante decidió renovar su imagen y, sobre todo, su propuesta artística. Con el objetivo de “cerrar ciclos” y explorar nuevos caminos, optó por alejarse del legado del líder de Nirvana y eligió interpretar a Liam Gallagher, vocalista de la banda británica Oasis, referente del rock alternativo.

Olvidó a quién iba a imitar

La anécdota se produjo al inicio de su presentación. Al subir al escenario, visiblemente nervioso pero decidido, Adrián se quedó en blanco y no pudo recordar a quién debía imitar. Durante unos segundos, las risas de un sorprendido jurado se apoderó del set hasta que Franco Cabrera, conductor del programa, intervino para ayudarlo a recuperar la memoria.

El gesto no solo relajó la tensión del momento, sino que rompió el hielo con los miembros del jurado, quienes tomaron el incidente con humor y empatía.

Una vez superado el tropiezo, Adrián retomó la compostura y comenzó su imitación de Liam Gallagher. El jurado valoró la autenticidad de su interpretación y reconoció que este nuevo personaje se adapta mejor a su personalidad escénica.

Paricipante de Yo Soy olvida a quien iba a imitar. Latina

Jurado le dio el ‘sí’

Jely Reátegui fue la primera en elogiarlo: “Me encanta que te hayas olvidado. Ha sido un gran momento, te agradezco. Mira, este personaje siento que te acomoda mucho mejor que el otro. Se te ve más cómodo, más relajado, más libre. A pesar de que tu energía es bastante como reservada. A mí me ha gustado. Siento que hay que empezar a incorporar más detalles actorales, porque también este artista, digamos que es muy reservado, pero tiene ahí algunos matices que puedes incorporar en el cuerpo. Yo voy a decir que sí”.

Carlos Alcántara coincidió con su compañera y destacó la transición del participante entre personajes: “Desde que entraste, te va a parecer que estoy hablando aprovechándome de la situación, pero... Después de saber que eras el ex Kurt Cobain, el primer personaje en el que pensé y dije: ‘Ahora seguro se aparece con Liam Gallagher’. Y si bien este personaje tiene esa cosa especial, acuérdate que estamos en un programa, estamos en televisión y tienes que ponerle un poquito más de energía. No es un tema que tengas que sacar los plumeros, nada, sino simplemente un poquito más. Pero me encanta, me encanta cómo lo has hecho y yo también te voy a decir que sí”.

Deyvis Orosco, quien ocupó el lugar de Ricardo Morán en el jurado, también valoró el desempeño de Adrián y le ofreció un consejo para futuras presentaciones: “Bueno, caballero, nada. Felicitaciones. Tienes dos sí, así que pasas. Solamente decirte eso, puntualizar la energía. Como dicen una palabra muy bonita, es discreta, es muy tuya. Recuerda que el público absorbe lo que nosotros le damos en escenario. Entonces, ten un poquito más de confianza, suelta esa energía y a trabajar más ese personaje”.

Jurado estalla de risa al ver que paricipante de Yo Soy olvidó a quien iba a imitar en pleno casting. Latina

La participación de Adrián no solo fue recordada por el olvido inicial, sino también por la reacción positiva del jurado y el público. Con este resultado, el participante continúa en competencia con la expectativa de seguir sorprendiendo al jurado y consolidando su propuesta artística en “Yo Soy”.