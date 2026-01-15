El lunes 19 de enero inicia la matrícula digital 2026 en Lima, Callao y más regiones: Minedu habilitó este link

El Ministerio de Educación lanza la plataforma Matrícula Digital 2026 para facilitar el registro en colegios públicos de Lima Metropolitana y otras regiones. (Infobae Perú)

El Ministerio de Educación (Minedu) habilitará desde el lunes 19 de enero la plataforma de Matrícula Digital 2026, permitiendo a las familias de Lima Metropolitana, el Callao y otras regiones del país registrar solicitudes de vacante en escuelas públicas seleccionadas mediante un sistema en línea.

El proceso digital promete un trámite sencillo, seguro y sin necesidad de acudir presencialmente a los colegios, en línea con el objetivo gubernamental de modernizar y transparentar el acceso a la educación pública.

Según la información oficial del Ministerio de Educación, la matrícula digital abarcará las siete unidades de gestión educativa local (UGEL) de Lima Metropolitana, así como centros educativos focalizados de Lima Provincias (UGEL 08 Cañete, UGEL 09 Huaura, UGEL 10 Huaral, UGEL 15 Huarochirí y UGEL 16 Barranca), el Callao (UGEL Ventanilla y la Dirección Regional de Educación del Callao), y regiones como Arequipa (UGEL Norte, UGEL Sur y UGEL La Joya), Tacna (UGEL Tacna) y Moquegua (UGEL Ilo y UGEL Mariscal Nieto).

La Matrícula Digital 2026 abarca UGEL de Lima Metropolitana, Callao, Lima Provincias, Arequipa, Tacna y Moquegua, ampliando el alcance del servicio educativo. (Minedu)

El titular del sector, Jorge Figueroa Guzmán, explicó que el proceso está dirigido a estudiantes que ingresan por primera vez al sistema público y a quienes necesitan cambiar de institución en la educación básica regular.

“Los estudiantes que permanecen en el mismo colegio no deben realizar este trámite, solo ratificar su matrícula por los canales de su institución”, puntualizó el ministro, según el documento divulgado por la cartera educativa.

Procedimiento y acompañamiento

Para garantizar un proceso accesible y ordenado, el Ministerio de Educación desplegará equipos técnicos en las zonas focalizadas. Estos equipos brindarán asistencia a las UGEL y estarán disponibles para orientar a las familias en cada localidad.

La entidad subraya que la matrícula digital busca garantizar el derecho de niños y adolescentes a una educación pública y gratuita, como parte de su compromiso con la equidad y la transparencia.

El proceso en línea está dirigido a estudiantes que ingresan por primera vez al sistema público y a quienes solicitan cambio de institución en educación básica regular.

Madres, padres y tutores podrán acceder a un tutorial digital amigable elaborado por el Minedu, el cual ofrece instrucciones claras para registrar la solicitud paso a paso y con mayor seguridad. Esta herramienta pretende facilitar el proceso y evitar confusiones, reforzando la confianza de las familias en el uso de la plataforma.

Reducción de barreras

La implementación progresiva de la modalidad digital apunta a reducir obstáculos de acceso, evitar filas y trámites innecesarios, y asegurar que el sistema educativo público mantenga a los estudiantes y sus familias como eje central de sus acciones. El Minedu detalló que uno de los propósitos es garantizar una matrícula oportuna y transparente, con enfoque de derechos.

La Matrícula Digital 2026 se integra en las iniciativas del Buen Inicio del Año Escolar (BIAE) y reafirma el compromiso del sector de acompañar a las familias y asegurar condiciones adecuadas desde el comienzo del periodo lectivo.

La plataforma Matrícula Digital 2026 incluye tutoriales digitales amigables para ayudar a madres, padres y tutores en la inscripción escolar paso a paso. (Minedu)

Las autoridades informaron que las solicitudes de vacante solo se podrán realizar a través del link oficial: https://matriculadigital.pe/. Esta restricción refuerza la seguridad y la trazabilidad del proceso, eliminando la posibilidad de realizar trámites presenciales o por vías alternativas.

Apoyo descentralizado

Para fortalecer la transparencia y la atención descentralizada, el Ministerio de Educación anunció el despliegue de equipos técnicos en cada región incluida en la matrícula digital. Estos profesionales acompañarán a las UGEL y a las familias en todo el proceso, asegurando que cada niño y adolescente acceda a una vacante en condiciones de igualdad y respeto a sus derechos.

“La matrícula digital permite poner a las familias y estudiantes en el centro del servicio educativo, que es el principal objetivo de nuestro sector”, sostuvo el ministro Jorge Figueroa Guzmán, de acuerdo con la comunicación oficial del Minedu.

La introducción de la Matrícula Digital 2026 representa un paso relevante en el proceso de modernización de la gestión escolar pública, alineando la educación peruana con prácticas innovadoras de administración y atención ciudadana, señalaron voceros del sector.