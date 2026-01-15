Perú

Candidata a vicepresidenta de Podemos: “López Aliaga tiene 16 denuncias penales frente a dos del ‘gángster’ (José Luna)”.

La aspirante Cecilia García comparó la situación judicial del líder de su partido con la de Rafael López Aliaga, con quien José Luna mantiene una disputa abierta

Cecilia García, candidata a la vicepresidencia de Podemos Perú, cuestionó el proceso judicial contra José Luna, fundador del partido, por el caso ‘Los Gánsters de la Política’

La aspirante a la vicepresidencia de Podemos Perú, Cecilia García, criticó este martes el proceso judicial conocido como ‘Los Gánsters de la Política’, donde el Ministerio Público solicita 22 años de prisión para José Luna, fundador del partido y candidato presidencial, por organización criminal.

En diálogo con Panamericana TV, García manifestó que no le parece “razonable” que el Ministerio Público cuente con siete investigaciones ya archivadas sobre el mismo caso y que las reabra siempre en épocas electorales.

“(A Luna lo venden como) el más mafioso del Perú. Tiene dos procesos judiciales y ‘Porky’ (en referencia al exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga) tiene dieciséis procesos penales, uno por lavado de activos (...) Dieciséis denuncias penales frente a dos denuncias penales del ‘gángster’”, señaló.

La Fiscalía atribuye a Luna el liderazgo de una organización dedicada, desde 2014, a la captura ilegal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para facilitar la “inscripción fraudulenta” de su partido.

García comparó la situación judicial de Luna, quien enfrenta dos procesos, con la de Rafael López Aliaga, a quien atribuyó dieciséis procesos penales, incluyendo uno por lavado de activos

En agosto, el Ministerio Público solicitó 22 años y ocho meses de prisión para el candidato presidencial por organización criminal y cohecho activo específico, además de tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Durante otro momento de la entrevista, la número dos de su fórmula apuntó contra Renovación Popular al señalar que es un partido con “mayor penetración de criminales, que luego los han estado expectorando”, en referencia a Roberto García Tinoco, un antiguo afiliado acusado de financiar al cabecilla criminal Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’.

El Comité Ejecutivo de la formación que dirige el excalcalde anunció en su momento la suspensión de García Tinoco e informó que se iniciará una investigación a cargo de la Comisión Nacional de Disciplina, con el fin de aplicar el debido proceso y, si corresponde, establecer una sanción.

La medida fue adoptada tras un informe de El Comercio, que reveló que el implicado estaba inscrito como militante desde el 20 de mayo de 2024, un año antes de ser acusado de recibir dinero proveniente de extorsiones cometidas por ‘Los Injertos del Cono Norte’, organización criminal liderada por ‘El Monstruo’.

Según la última encuesta de Datum, López Aliaga lidera la intención de voto con 12%, seguido de Keiko Fujimori, Carlos Álvarez, Mario Vizcarra y Alfonso López Chau

El Comercio también detectó que nueve personas vinculadas a la red de ‘El Monstruo’ lograron ingresar a partidos políticos que participan en las elecciones generales de 2026. De ellos, solo García Tinoco figuraba como afiliado a una agrupación con representación significativa, mientras que otros tres individuos esperaban formalizar su inscripción en partidos aún en proceso de registro.

Preocupación

En la parte final del diálogo televisivo, García destacó que la agrupación está preocupada por que les “roben el voto en la mesa” en las elecciones de 2026, donde los ciudadanos elegirán al nuevo presidente, además de un Congreso que volverá a ser bicameral, una fórmula eliminada con la Constitución de 1993.

De acuerdo con la última encuesta de Datum, López Aliaga lidera la intención de voto presidencial con 12% a nivel nacional. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, aparece en segundo lugar con 8,8%. Carlos Álvarez, de País para Todos, ocupa la tercera posición con 6,2%. Mario Vizcarra, de Perú Primero, obtiene 5,8%. Alfonso López Chau, de Ahora Nación, alcanza 3,8%.

Temas Relacionados

José LunaRafael López Aliagaperu-politicaElecciones 2026

