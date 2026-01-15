Perú

¿El bono de escolaridad de S/ 400 solo se paga a trabajadores públicos que tienen hijos?

Una duda común es resuelta. En la planilla de pagos de enero se desembolsarán S/ 400 para gastos escolares, ¿pero irá para todos los estatales?

Se viene la campaña escolar, y el sector público está a punto de pagar el bono por escolaridad de S/ 400. - Crédito Andina

El sector público recibe este mes de enero en su planilla de pagos el monto extra de S/ 400 por concepto de bono de escolaridad, el cual permite a los trabajadores estatales tener un presupuesto para dedicar a los gastos del inicio del año escolar de sus hijos.

Así, la norma legal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que oficializa su entrega detalla a los regímenes de trabajadores que lo perciben (no están los CAS ni los del sector privado, por ejemplo). Pero no detalla si estos está limitado solo a quiénes tiene hijos en edad escolar.

Es decir, se entiende por el decreto supremo aprobado que todos estos trabajadores, sin especificar si tienen hijos o no perciben los S/ 400 extra. ¿Entonces el bono lo reciben inclusive si no tienen hijos? Infobae Perú consultó con una fuente en la Confederacion de Trabajadores Estatales: Sí, el bono por escolaridad es para todos los trabajadores, con y sin hijos.

Un proyecto de ley busca aumentar el aguinaldo y escolaridad en el sector público y revela que estos montos han perdido valor. - Crédito Composición Infobae/Andina/Shutterstock

Bono por escolaridad para todos

El bono por escolaridad de S/ 400 se entrega en la planilla de enero para los trabajadores del sector público contemplados en el decreto supremo Nº 002-2026-EF, aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas. (Para el caso de los profesores, se entrega en junio).

Sin embargo, no es un beneficio como la asignación familiar del sector privado, el cual solo se paga por hijo que tenga el trabajador formal, sino que es para todos. “El bono por escolaridad es para todos los servidores publicos en general, sin distinción, con o sin hijos”, resalta una fuente del Confederacion de Trabajadores Estatales.

Pero más allá de eso, sí hay condiciones para recibir el bono de S/ 400, las cuales no tienen que ver con tener hijos o no, sino con las fechas a las que se encuentre trabajando y el tiempo de labores del empleado.

El bono por escolaridad no se entrega a todos los trabajadores públicos. Revisa la lista de regímenes beneficiados. - Crédito Andina

Requisitos del bono

Conoce los requisitos para recibir el bono por escolaridad de S/ 400, para quienes reciben este monto en enero:

  • Realizar labores efectivas a la fecha de entrada en vigencia de la presente norma, o encontrarse en uso del descanso vacacional, o de licencia con goce de remuneraciones, o percibiendo los subsidios a que se refiere la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud
  • Contar en el servicio con una antigüedad no menor de tres (3) meses a la fecha prevista en el literal precedente. Si no cuenta con el referido tiempo de tres (3) meses, dicho beneficio se abona en forma proporcional a los meses y días laborados.

Por otro lado, los profesores contratados y auxiliares de educación contratados en el marco de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, recibirán este abono en junio y tienen estas condiciones para percibirlo:

  • Realizar labores efectivas en el mes de junio del presente año, o encontrarse en uso del descanso vacacional, o de licencia con goce de remuneraciones o percibiendo los subsidios a que se refiere la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud
  • Contar en el servicio con una antigüedad no menor de tres (3) meses a la fecha prevista en el literal precedente. Si no cuenta con el referido tiempo de tres (3) meses, dicho beneficio se abona en forma proporcional a los meses y días laborados.

